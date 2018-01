Ninots de ganxet per als infants ingressats a l'Hospital de Vic

Les voluntàries del projecte Llanetes amb companyia i el personal mèdic Foto: CHV

Els nadons prematurs de l' Hospital Universitari de Vic tenen des d'aquest desembre nous companys, uns popets de peluix teixits a ganxet per les voluntàries del projecte Llanetes amb companyia de Sant Hipòlit i Les Masies de Voltregà Aquesta iniciativa, que va sorgir a Dinamarca fa quatre anys i a poc a poc s'ha anat expandint per altres països, té com a objectiu ajudar en el desenvolupament dels infants que han nascut abans de les 37 setmanes. Els popets estan fets amb cotó de qualitat, antial·lèrgic i s'entreguen totalment esterilitzats.A banda dels pops, l'associació també ha entregat a la Unitat de Pediatria de l'Hospital Universitari de Vic una quarantena de ninots més de diferents formes i colors per regalar als nens i nenes que han de passar les festes nadalenques a l'hospital.