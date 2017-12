La Festa del Pi, a un llibre sobre les més de 160 celebracions de l'arbre als Països Catalans

Els periodistes vallesans Llorenç Roviras i Marc Castellet han presentat recentment el llibre Amunt! Les festes de l'arbre als Països Catalans. Han documentat més de 160 celebracions que actualment encara es porten a terme. Entre aquestes no hi podia falta la Festa del Pi de Centelles, que a més, il·lustra la portada del llibre.La publicació divideix les festes segons el calendari de tradicions i estacions com el solstici d'hivern amb la Fia-Faia, l'arbre de Nadal, el Tió i la Festa del Pi; les de maig destacant la Festa de Sant Sebastià de Matadepera, el Pi de Sant Antoni de Pollença o la Festa del Pi de Montmany i El Figaró, però també la Festa de l'arbre de Folgueroles; i també les del solstici d'estiu, centrades en el Pirineu amb les festes de les Falles de la Ribagorça, Isil o Andorra.Segons els autors aquestes festes de l'arbre es poden catalogar en quatre tipus: les processons precristianes per lluitar contra l'escurçament del solstici d'hivern com les Fia-Faia de Bagà; les basades en rituals hagiogràfics de la santeria catòlica com la Festa del Pi de Centelles; les festes cíviques i literàries com la Festa Verdaguer de Folgueroles o a les illes les fogueres de Sant Antoni per beneir els animals. Com molt bé diuen la festa de l'arbre arreu aplega el passat, el present i el futur en forma d'arrels, tronc i branques respectivament.

Galeries de fotos dels darrers anys de la Festa del Pi de Centelles