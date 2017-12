Centelles celebra la Festa del Pi aquest dissabte

Transportant el pi fins a l'església. Foto: Josep M. Montaner

Com cada 30 de desembre des de fa gairebé quatre-cents anys, faci fred, plogui o nevi els centellencs tornen a sortir ben d'hora aquest dissabte per homenatjar la santa patrona, Santa Coloma, i oferir-li el pi més bonic de la contrada. D'orígens pagans, com moltes d'altres festes en homenatge a l'arbre o a la natura, i/o de coincidència amb el solstici d'hivern, la Festa del Pi de Centelles és per sobre de tot un ritual atàvic, calçalt un any d'un altre però tenint en el retrobament dels seus participants, una de les essències vitals i relacionals del ritu.Així doncs, aquest dissabte a les set del matí, hi ha la missa a l'església parroquial i tot seguit es tiren al replà les primeres salves en honor a la santa patrona. Després tothom va cap al bosc a esmorzar i tallen el pi a cops de destral, tal com mana la tradició. Enguany, el pi triat el passat 26 de desembre, està situat a La Serra, prop del camí que porta al Cerdà, la casa pairal on va néixer Ildefons Cerdà.Un cop escalfats amb els focs i un bon entrepà de botifarra i pa de pagès tothom que vol col·labora en pujar ben dret el pi a la carreta tirada per un jou de dos bous. A les dotze del migdia, el Pi i tota la comitiva entra per Can Moreu, Can Gely i arriba a la plaça Major on té lloc la galejada general amb uns 400 trabucs, escopetes, carrabina i fusells per fer el màxim soroll en homenatge a la santa. Tot seguit el Ball de Pi obre el pas de la comitiva amb el Pi dalt de la carreta cap a la plaça Mossèn Xandri on es descarrega, i a força de braços es pugen les escales.Un cop al replà se'l fa ballar amb un galejador que hi participa des de dalt de l'arbre i tot seguit s'entra a l'església on s'hi està fins a la diada de Reis, penjat cap per avall davant la imatge de Santa Coloma a sobre de l'altar i guarnit amb pomes i neules. Al vespre des de dalt del campanar, com cada any, un pasdoble dona sortida a una petita galejada com a continuació de la festa.