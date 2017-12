Un equip de cirurgia del CHV participa en una missió solidària al Senegal

Els tres integrants de l'equip del CHV Foto: CHV



Tres professionals del Servei de Cirurgia General del Consorci Hospitalari de Vic (CHV) han viatjat aquest desembre al Senegal per realitzar tasques de cooperació sanitària a través de l’ONG La medusa solidària. Tal com explica el CHV en una nota, han estat a Thionck-Essyl, un territori més petit que Osona on viuen 46.000 habitants disseminats en comunitats rurals i amb molts pocs recursos, amb accés escàs, per exemple, a l’electricitat i l’aigua potable.



En la seva estada, el cirurgià Raül Guerrero, la infermera instrumentista Núria Carola i la metgessa resident de Cirurgia General Yuhamy Curbelo van formar un equip multidisciplinar amb professionals d’altres hospitals de Catalunya. Durant dues setmanes d’una intensíssima activitat quirúrgica, van visitar 336 pacients i van practicar 102 operacions: des de reparar hèrnies o extreure lipomes i quists, a extirpar tumors de mama o realitzar circumcisions. Tot, treballant de manera simultània en dos quiròfans amb un equipament molt limitat.



A banda de les seves mans i el seu coneixement, els tres professionals del CHV també hi van aportar abundant material sanitari, com medicaments o instrumental quirúrgic, cedit pel propi Consorci. El millor de l’experiència, asseguren, és l’agraïment i la generositat que els van mostrar els autòctons, la solidaritat de tot el personal sanitari que va participar en la missió i l’èxit de les intervencions, totes elles amb postoperatoris favorables i una bona recuperació dels pacients.