​Santa Eugènia de Berga estrena una fira del disc

Toni Mena, a la primera Fira del Disc de Santa Eugènia de Berga Foto: Toni Carrasco

Primera Fira del Disc de Santa Eugènia de Berga Foto: Toni Carrasco

Santa Eugènia de Berga va estrenar el dissabte passat, 23 de desembre, la fira del disc. Durant tota la tarda, el pavelló municipal es va omplir d’una dotzena de parades on el principal protagonista era el disc de vinil. Se n’hi podien trobar de totes les èpoques, preus, i alguns d’esgotats o signats. També hi havia llibres sobre música o músics, CD de tots els estils i fins i tot diferents espais on es podien trobar còmics.En un context on les noves tecnologies, Internet i les xarxes s'han menjat tots els suports físics per guardar i escoltar música, la presència de nou del disc de vinil, de moda en cercles hipsters i dels amants del vintage, fa forat i les vendes a la fira, sembla que foren prou importants. El col·leccionista amant de la música vol tornar a sentir música en un tocadiscs de tota la vida.Les Màster Class van anar a càrrec dels músics professionals Àlex Pujols, baixista de Txarango i Toni Mena, guitarra de Los Sencillos, la banda que lidera Miqui Puig. La fira va acabar el mateix dissabte al vespre amb una ballada popular de swing.