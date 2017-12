La Facultat de Medicina de la UVic-UCC concedeix 16 beques als primers estudiants

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC Foto: Carles Fiter

La Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) ha concedit 16 beques als primers estudiants que enguany han començat el Grau, un 20% dels alumnes autoritzats a cursar Medicina a la UVic-UCC. Això és el que es desprèn de l'informe que ha validat el Patronat de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), titular de la Facultat, durant la reunió que va tenir lloc la setmana passada.El fons per a beques era inicialment de 64.000 euros, però finalment la FESS el va ampliar fins arribar als 96.000 euros. Això ha permès concedir 8 beques per valor de 8.000 euros i 8 beques més per valor de 4.000 euros cadascuna i beneficiar així 16 alumnes que han complert els requisits per ser beneficiaris dels ajuts a l'estudi, i no solament els 8 que s'havien anunciat inicialment.Aquests ajuts a l'estudi es concedeixen a alumnes amb un bon expedient acadèmic i amb un nivell de renda per sota dels 29.700.000 euros anuals si es tracta d'un nucli familiar d'una sola persona. Amb aquest sistema de beques pròpies la Facultat vol assegurar i garantir l'accés al Grau a tots aquells estudiants amb menys recursos. Amb l'experiència d'aquesta primera convocatòria, de cara l'any vinent es faran canvis en els criteris d'assignació per aplegar, encara, un nombre major d'alumnes becats.El Patronat també va aprovar la creació de la Càtedra d'Educació Mèdica que tindrà per objectiu aportar evidències sòlides en Educació Mèdica per poder ser emprades en diversos entorns educatius de salut. El director serà el degà de la Facultat, Ramon Pujol, i comptarà amb una dotzena de col·laboradors per impulsar la recerca en l'educació en ciències de la salut per aconseguir els metges desitjats per la societat actual.En aquesta reunió plenària de la FESS hi van assistir per primera vegada els dos patrons nous designats pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Es tracta del president del grup Bon Preu, Joan Font, i del doctor, excap del servei de medicina interna de l'Hospital General de Vic i exgerent de la Clínica de Vic, Joan Brugués. Tots dos van acceptar el càrrec i s'han incorporat al màxim òrgan de govern de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.