Vic aposta per la bicicleta

Un aparcament de bicicletes, a Vic. Foto: Josep M. Montaner

L' Ajuntament de Vic va aprovar el passat ple (13 de desembre) el pla estratègic de la bicicleta per potenciar aquest mitjà de transport a la ciutat. De fet, des del consistori es vol triplicar el nombre d'usuaris de bicicleta en els propers vuit anys. "La voluntat és assumir un 5% de mobilitat en bicicleta", deia la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero. De moment, aquest pla "és un punt de partida per les accions que volem portar a terme" i que "no està tancat". Amb tot, tal com remarcava Palmero, donarà "una seguretat als vianants i conductors de bicicleta".Per fer-ho, entre moltes altres coses, és necessari millorar la xarxa de carrils bici a Vic. Per això, tal com anunciava la regidora d'Urbanisme, l'Ajuntament preveu invertir 125.000 euros del pressupost per transformar els carrils bici, molts inacabats o que no tenen continuïtat. A més, tal com remarcava Palmero, el carril bici "està present" en totes obres que s'estan projectant a Vic. Aquest pla està a exposició pública perquè es puguin fer tota mena d’al·legacions.D'altra banda, es va aprovar l'adequació del camí per a vianants i bicicletes entre Vic i la Guixa. Palmero presentava amb satisfacció aquesta proposta perquè dona resposta a "una demanda que resoldrà els problemes de connexió i potenciarà una mobilitat més sostenible". Palmero va remarcar que es preveu que els treballs "de moviments de terra i desbrossar" comencin al febrer-març de 2018 i compten amb un pressupost de 250 mil euros.