FOTOS Paisatge i meteorologia del Lluçanès

Lluís Corominas denuncia que "l'única conxorxa que hi havia era de l'Estat per empresonar idees", mentre que la CUP s'absté perquè afirma que el Constitucional no té cap legitimitat | L'unionisme reclama la fi de la via unilateral i assegura que l'independentisme va perdre les eleccions del 21-D, ja que no va assolir la majoria en vots