Vic organitza un tastet esportiu per als joves durant les vacances de Nadal

Vic ha organitzat per aquests dies (27, 28 i 29 de desembre) una alternativa lúdica amb l’esport com a base pels joves de Vic i comarca. Una vintena d’entitats esportives vigatanes col·laboren a l’activitat que vol promoure l’esport a la ciutat entre la població més jove, oferint l’oportunitat de provar diverses pràctiques esportives en un mateix espai i en poc temps.



Així, el jovent podrà fer un tastet d’esports i activitats físiques i lúdiques com hípica, boccia, eslàlom, escalada, bici-cross, karate, hip-hop, atletisme, bàsquet, malabars, beisbol, criquet, futbol, gimnàstica, handbol, hoquei, orientació, rugbi, tennis, tennis taula, vòlei i zumba. És, per tant, una bona oportunitat per difondre la diversitat de clubs, entitats, instal·lacions esportives i serveis juvenils dels que disposa la ciutat de Vic.



Aquesta proposta s’emmarca en el Pla de l’Esport de Vic “Vicactiva’t!” (2016-2020), una eina viva que permet la implantació de polítiques vinculades a l’esport. Durant aquests tres dies el pavelló de l’Ausoneta i les instal·lacions esportives adjacents, com les pistes d’atletisme, el circuit de bici-cross i el camp de rugbi i de beisbol, estan obertes en dues franges horàries de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. El tiquet té un cot de 2 euros.