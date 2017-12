Guia pràctica per seguir el sorteig de la loteria de Nadal

El sorteig de Nadal, tot i la davallada de vendes d'enguany , continua sent el més important de l'any, amb premis considerables. Enguany, la data coincideix amb les eleccions al Parlament de Catalunya, que es van celebrar aquest dijous.Us donem quatre dades perquè pugueu seguir el sorteig i, si sou alguns dels agraciats, cobrar el premi.La rifa començarà a les 9 del matí del 22 de desembre i tindrà una durada aproximada de tres hores i mitja. Podreu seguir en directe el sorteig des de la portada de, on us oferirem tots els premis al minut.El sorteig consta de 17.000.000 de bitllets. L'import de cada bitllet és de 200 euros, dividit en dècims de 20 euros. En total, s'han emès 3.400 milions d'euros de loteria.En total, es repartiran 2.380 milions d'euros en premis (el 70% de l'emissió). Hisenda recaptarà més de 200 milions d'euros, sis milions més que el 2016.El primer premi del sorteig repartirà 400.000 per dècim; el segon, 125.000; i el tercer, 50.000. Els agraciats amb els dos quarts premis rebran 20.000 euros per dècim, i els vuit cinquens, 6.000. Tots ells hauran de descomptar d'aquesta xifra el 20% en concepte d'impostos, que s'emporta Hisenda.Els premis de menys de 2.500 euros es poden cobrar en qualsevol punt de venda oficial de la Loteria Nacional, però els que igualen o superen aquesta quantitat només es podran canviar per diners en les següents entitats: BBVA, Popular (inclòs Banco Pastor), Bankia, CaixaBank, NCG Banco, EspañaDuero, Sabadell, Cajasur, BMN, Caixa Ontinyent, Cajamar, Caixa Rural, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank i Laboral Kutxa. Els premis d'una quantitat més elevada també es poden cobrar també a través del web oficial de Loteries i Apostes de l'Estat El premi es pot cobrar l'endemà del sorteig i caduca al cap de tres mesos. Els dècims de loteria premiats en el sorteig de Nadal, com els de la Loteria Nacional de la resta de l'any, es podran cobrar a partir de la tarda del mateix dia 22 si són menors a 2.500 euros, i a partir de l'endemà, i fins a tres mesos després (22 de març), termini en el qual venç la seva validesa, si són superiors a aquesta quantitat. En cas que es posseeixi una participació d'un número premiat, des de Loteria Nacional indiquen que s'ha d'acudir a l'entitat emissora d'aquesta participació per procedir al cobrament del premi.Si el dècim és compartit, tothom s'haurà d'identificar. Si es comparteix un número premiat amb 2.500 euros o més, tots els participants s'han d'identificar a l'entitat financera en el moment del cobrament.Els premis superiors a 2.500 euros estan subjectes a un gravamen del 20% sobre la quantitat que superi aquest franja. En aquest cas, en el moment en què l'entitat financera col·laboradora de Loteries i Apostes de l'Estat procedeix al pagament, ho fa ja sense la quantitat destinada a Hisenda.Els premis obtinguts no tindran repercussió en la declaració de la renda dels seus beneficiaris, ja que prèviament, mitjançant la deducció establerta per l'entitat financera, l'afortunat ja haurà pagat per aquests impostos. Així i tot, els guanyadors d'aquests premis si han d'indicar la seva obtenció en la pròxima declaració de la renda.