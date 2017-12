Anglada retira les al·legacions a les ordenances fiscals del 2018

Josep Anglada. Foto: Josep M. Montaner

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest dimecres va tirar endavant l'aprovació definitiva de les ordenances. Plataforma Vigatana va ser l'únic partit que hi va presentar al·legacions. Josep Anglada demanava que no es cobrés la plusvàlua als veïns que havien tingut pèrdues de la venda d'un habitatge. Per tant, que es deixés en suspens la liquidació de l'impost de plusvàlues. El regidor apuntava que la seva proposta era "beneficiosa per la ciutadania i l'Ajuntament".Durant el debat, el regidor d'Hisenda, Àlvar Solà, va explicar que el maig del 2017 el Tribunal Constitucional va declarar-ho inconstitucional. Per això "estem treballant per trobar una fórmula aplicable". Solà reconeixia que, tot i la bona intenció de la proposta d'Anglada, "l'informe d'intervenció és negatiu" i s'havia de desestimar l'al·legació.Finalment, Anglada, veient el "compromís" de l'equip de govern per tirar-ho endavant, va decidir retirar el punt i que no s'hagués de votar. D'aquesta manera, les ordenances fiscals per al 2018 van quedar aprovades automàticament, ja que no hi havia al·legacions i ja s'havien votat el ple d'octubre.