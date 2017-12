Neix «Artistes de la República» que aplega dos-cents creadors de la Catalunya Central

Prop de dues centes persones vinculades a diferents disciplines artístiques de les comarques del Bages, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès s'han unit sota el paraigües d'Artistes de la República amb l'objectiu d'organitzar-se com a col·lectiu professional "davant de la repressió que pugui venir per part de l'Estat i per ajudar en la construcció de la República". Així ho ha explicat un dels impulsors, l'artista visual Marc Sellarès, qui ha assegurat que és important que, igual com han fet els Bombers o els mestres, el col·lectiu dels artistes estigui organitzat. La iniciativa s'ha donat a conèixer aquest dimarts al vespre a la plaça Crist Rei de Manresa, on s'ha projectat en una gran lona blanca un manifest visual i poètic. El col·lectiu no descarta que la iniciativa es pugui replicar a altes territoris del país.



Una lona blanca de grans dimensions penjada davant de l'església de Crist Rei de Manresa ha servit per projectar el manifest conceptual elaborat pel col·lectiu Artistes de la República. El vídeo ha arrencat amb un compte enrere des del número 155 fins al 0 i, tot seguit, s'han projectat paraules com 'Llibertat', 'Censura', 'Democràcia', 'Impunitat' o 'Vulneració'. Darrere d'aquestes paraules es podien veure boques de diferents persones que intentaven projectar la seva veu però no emetien cap soroll. Finalment, davant d'un fons groc, s'han tornat a projectar diverses paraules, l'última de les quals ha estat 'República'.



Un dels impulsors de la iniciativa, l'artista visual Marc Sellarès, ha explicat en declaracions a l'ACN que diferents creadors de la Catalunya Central van reunir-se en una assemblea fa unes setmanes amb la idea de crear el col·lectiu Artistes per la República, però que finalment s'ha acabat materialitzant amb el nom d'Artistes de la República. Segons Sellarès, el canvi de nom es deu al fet que els artistes que formen part de la iniciativa "considerem que ja estem en una República". La idea, segons Sellarès, "sorgeix de la necessitat d'organitzar-nos com a col·lectiu professional, com fan els Bombers o els mestres, davant de la repressió que pugui venir de l'Estat i per ajudar a la construcció de la República".



Entre les dues-centes persones que formen part del col·lectiu hi ha des d'artistes visuals i plàstics, fina a poetes, músics, actors o ballarins. Sellarès veu important que els artistes es posicionin sobre la situació que viu Catalunya perquè "nosaltres ens podem atrevir a dir moltes coses que la gent no pot dir o té por d'explicar". "Amb el llenguatge de l'art podem incidir molt en aquest futur incert que ens arriba", ha detallat Sellarès.



De la seva banda, el músic Natxo Tarrés ha dit que les persones que han decidit unir-se al col·lectiu tenien la necessitat "de fer alguna cosa" i de "contribuir a la reflexió crítica i de donar una mirada d'esperança i aixopluc". Tarrés ha dit que es tracta d'un grup "molt heterogeni" i creu que la iniciativa es pot replicar a d'altres territoris amb l'objectiu de "seguir donant suport a la República, perquè aquest és un camí que hem d'anar construint entre tots".



Tarrés també creu que Artistes de la República és una plataforma "oberta i transversal", però que té el denominador comú que tots ells estan d'acord en què "Catalunya té el dret a decidir el seu futur, som sobirans i hem de començar a exercir la sobirania des de baix". Pel que fa a futures accions, el músic integrant de Gossos ha dit que encara no tenen clar què faran, tot i que ha deixat clar que la seva intenció és "contribuir des de l'art al fet que les coses poden ser diferents".