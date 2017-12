Assessors, enquestes, missatges i excepció: així han cuinat els partits el 21-D

13:24 Londres i París es desperten amb pancartes a favor de la República Catalana. "La delegació serà sempre nostra", subratlla un cartell a la seu del Govern a la capital del Regne Unit, tancada pel 155.



12:40 Un centenar de diputats europeus demanen a l'Estat que el 21-D se celebri «de forma democràtica». En un manifest reclamen que els comicis transcorrin lliures d'"interferències indegudes".

11:30 VÍDEO L'ANC tira del cas Gürtel per reivindicar el groc amb ironia. El muntatge de l'Assemblea utilitza una veu en “off” que recorda la de Mariano Rajoy.

10:43 Mundó, Turull i Rull visiten els presos polítics a poques hores de les eleccions. Els tres ho podran fer per la seva condició d'advocats.

09:26 VÍDEO Monedero, a favor del 155: «Calia aplicar-lo perquè s'havien tornat bojos». El fundador de Podem concedeix una entrevista al Huffington Post.

09:00 A què dedicaran els candidats el seu dia de reflexió? La jornada reflecteix l'excepcionalitat de les eleccions catalanes.

07:38 Un grup de prestigiosos economistes defensa la fortalesa de l'economia catalana. El que diferencia les societats que viuen una crisi conjuntural és la capacitat d'afrontar-la a partir de la seva solidesa econòmica, defensen a títol personal Mas-Colell, Alemany i Serra Ramoneda, entre altres.

07:24 EL DIARI DE CAMPANYA DEL 36 15 de febrer: darreres apel·lacions al vot en la vigília més tensa. Gil Robles apel·la a "votar per Espanya" i Largo Caballero proclama que "el poble espanyol passarà per sobre del tots els seus enemics". Nova entrega del diari (en blanc i negre) de campanya del 1936; per Pep Martí.

07:23 PORTADES «Si la mesa no se aclara con el recuento, haremos que cuadre», a «El Mundo». Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:04 Els candidats de JuntsxCat Jordi Turull i Josep Rull i d'ERC Carles Mundó visitaran aquest dimecres l'exconseller Joaquim Forn i al cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, empresonats en Estremera, i Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a la presó de Soto del Real.

07:03 La Junta Electoral insta a retirar uns quadres de polítics catalans durant el 21-D en una sala de Balaguer, informa Àlvar Llobet. L'òrgan ha alertat en dues ocasions la creadora de les pintures, que es nega a treure les peces.

07:03 La Junta Electoral obliga ara a Granollers a retirar pancartes de carrers del centre. Ciutadans va denunciar els fets perquè, tot i que estan lligades en edificis privats, travessen la via pública.

06:39 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Reflexió per la República. "L'1-O perdrà tot el seu valor si demà l'unionisme, que no ha exhibit un projecte coherent per Catalunya, es fa amb el poder. Els independentistes van demanar el vot amb missatges diferenciats però objectiu compartit", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són protagonistes l'ambient dels mítings, Santi Balmes, Luis Carrero Blanco i Mònica Oltra.

22:25 L'independentisme afronta la revàlida més complicada; crònica de final de campanya, per Joan Serra Carné.



22:05 La CUP invoca el compromís republicà per complir la «tasca històrica» de desplegar la independència. El seu candidat, Carles Riera, afirma que s'ha arribat al final de la campanya electoral "més repugnant i més tramposa de totes les que ens era possible imaginar". Ho explica Aida Morales.

21:52 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, fa una última apel·lació als indecisos per construir la tercera via d'una "gran majoria". En el míting final a Cornellà de Llobregat l'acompanya l'exministre Josep Borrell, el qual enterra les aspiracions de l'independentisme: "Les coses que s'han demostrat que no poden ser, no poden ser".

21:40 LA CARAVANA Un tast d'impunitat ultra per acabar la campanya. Contracrònica de la concentració d'Hogar Social a l'acte d'ERC a Estremera, per Roger Tugas.

21:22 Mariano Rajoy defensa que l'unionisme «representa el costat bo» el 21-D. El president del govern espanyol pronostica que el PP seguirà sent un "partit molt important a Catalunya" en el tancament de campanya a Barcelona. Albiol, a Puigdemont i Junqueras: "Mireu com esteu: un detingut i en presó provisional i l'altre a 1.000 quilòmetres de Catalunya". Informa Isaac Meler.

21:07 Pablo Iglesias i Xavier Domènech repeteixen el famós petó que es van fer a la primera sessió d'investidura al Congrés dels Diputats.

21:05 Miquel Iceta, sobre l'independentisme: "Mai tan pocs en tan poc temps havien fet tant de mal a tants catalans".

21:02 Iglesias i Domènech donen per esgotat el «model processista». La direcció de Podem desembarca a Catalunya per abrigar la via dels "comuns" per acabar amb els blocs. Informa Sara González.

21:00 Última crida de Puigdemont: «Cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat». El candidat de Junts per Catalunya, en el míting final de campanya, assegura que si no és president s'haurà "regalat la sobirania" de del país a Mariano Rajoy. Apel·la al vot útil mentre Elsa Artadi i Eduard Pujol reivindiquen la llista com "l'única que defensa el Govern legítim". Ho explica Oriol March.



20:57 Mariano Rajoy: "El primer punt del nostre programa és la unitat d'Espanya i el segon la sobirania nacional que diu que hem de decidir tots els espanyols".

20:56 Rivera agraeix al Rei haver sortit en defensa de la legalitat i diu que Cs vol "reagrupar els espanyols".

20:47 El candidat del PP, Xavier García Albiol: "Si hi ha algú a Catalunya que s'ha partit la cara pels que se senten espanyols i catalans és el PP".

20:46 L'exministre Josep Borrell subratlla que el 21-D els catalans es constituiran en tribunal popular i hauran de jutjar "els que ens han portat a la situació on estem" pic.twitter.com/aR4lUv14ti — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:44 Montse Castañé, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), encén l'acte de final de campanya de la CUP: "A la presó hi ha d'anar el Rei, hi ha d'anar tota la seva família del Rei, perquè n'estem farts que mantenir aquesta colla de 'vagos', que vinguin al matadero, que ja els hi ensenyaré jo". Informa Aida Morales.

20:46 L'exministre Josep Borrell, al míting del PSC: "D'independències de cap de setmana ja n'hem tingut prou. Seria quasi ridícul que algú en volgués tenir una altra. Això no porta enlloc".

20:39 "L'1 d'octubre va ser un dia que durarà anys", ha citat l'exdiputada Eulàlia Reguant, que ha recordat des de Barcelona, la "màgia" que es va despertar, en l'anhel de tanta gent, el dia del referèndum. Ho explica Aida Morales.

20:31 La CUP denuncia a la fiscalia de delictes d'Odi atacs a persones i material electoral. Adjunta a la denúncia un vídeo en què es veu una dona arrencant cartells de la formació.

20:35 EN DIRECTE Puigdemont (@KRLS) intervé en el míting final de @JuntsXCat. “És l’acte més gran que hem fet mai a Catalunya”, recalca el president, segons el qual el seu discurs es segueix a centenars de localitats en directe https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/BTxAaTMfpG — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

20:29 Anna Gabriel, al míting de final de campanya de la CUP a Barcelona: "De què tenen tanta por? L'únic que ens han ensenyat és la llei, la llei com a única opció possible". L'exdiputada lamenta que a l'estat espanyol "li encanti sotmetre" i assegura que "té al·lèrgia a la democràcia i n'ha tingut sempre".

20:28 EN DIRECTE @InesArrimadas i @Albert_Rivera travessen un passadís enmig de partidaris i banderes, i crits de "Presidenta", al cor de Nou Barris https://t.co/8djeb3mUI7 pic.twitter.com/t7fr9nZBoQ — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:27 EN DIRECTE Diversos vídeos recorden, entre aplaudiments, la "revolució social i organitzativa" que va suposar la votació de l'1 d'octubre, abans del parlament de les exdiputades @AnnaGaSabate i @aramateix https://t.co/9eeszg1CRk pic.twitter.com/KPqkU019Oh — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:20 Xavier Domènech, a Puigdemont: "Vull que tornis, però no pots estar en el futur govern de Catalunya.

20:23 Al míting del PSC, l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, considera que hi ha hagut "una absència clamorosa" en campanya: que Rajoy, Puigdemont ni Junqueras no han demanat "perdó" pels seus fracassos.



20:18 José Manuel Villegas, secretari general de Cs, presenta Arrimadas com qui millor encarna "la Catalunya oberta i solidària, enfront la Catalunya provinciana que ens volen vendré".

20:18 Pablo Iglesias: "Té sentit que algú d'esquerres voti el PSC? Potser per a gent de Convergència sí" Per aconseguir que el PSC giri a l'esquerra només hi ha un vot: Xavier Domènech".

20:17 Pablo Iglesias: "Un futur per a Espanya potser ha d'anar més enllà de monarquies hereditàries amb sang blava".

20:16 Pablo Iglesias: "Domènech com a president és la garantia d'una Catalunya compromesa amb el canvi polític a Espanya. Si no fem fora el PP, no hi haurà sobirania per a ningú: ni per a Catalunya ni per a ningú".