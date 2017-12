Esquerra i PDECat arriben a un acord per aprovar el pressupost a Manlleu

El ple de l' Ajuntament de Manlleu va aprovar aquest dimarts el pressupost per al 2018 amb els vots a favor del PDECat, ICV i MES. L'equip de govern (ERC) ha arribat a un acord amb el PDECat acceptant la incorporació de 9 esmenes en el document que suposa uns 190 mil euros d'inversió. En la roda de premsa posterior, l'alcalde Àlex Garrido lloava la "disposició" del PDECat: "ens hem posat d'acord molt fàcilment perquè hi havia una coincidència en les propostes".Per la seva banda, Benjamí Nieto, portaveu del PDECat, apuntava que "tot i les tensions inicials, ens podem posar d'acord" per tal de "no paralitzar el municipi". El regidor va remarcar que les connexions de la Miranda, la Gleva i Roda de Ter amb Manlleu "és un punt vital necessari pel nostre municipi". Tot i les diferències, ERC i PDECat han arribat a un acord. No és a la primera vegada, però els pressupostos és un dels punts més importants de l'any. Aquest acord per a l'aprovació del pressupost no obre les portes a cap pacte entre les dues forces polítiques.Durant el ple, tal com explicava la regidora d'Hisenda, Marta Alsina, el pressupost (d'uns 17,9 milions d'euros) es destina a tres àmbits principals: "el passeig del Ter, millores en la via pública i millora d'equipaments municipals educatius i esportius". Alsina apuntava que urbanisme concentra la majoria de la inversió i les que creixen més són "promoció social i personal". També creix la partida destinada a l'educació, com és l'Escola de Música Municipal.Benjamí Nieto apuntava que les 9 esmenes sol·licitades són "per tenir vitalitat industrial comercial i social que es mereix la nostra ciutat". Les propostes de Nieto se centren en les obres parcials als polígons del Mas i el Verdaguer amb la connexió avinguda Pirineus al pla del Mas; l'obertura complerta de l'avinguda Puigmal i Pirineus; la tercera pista del pavelló; un espai per poder estacionar els camions; reformes als vestidors de la policia local; l’expropiació de la Devesa; ampliar la presència a l'Agència d'Energia d'Osona; una prova pilot de recollida selectiva; i reformar els vestidors de l'AEC Manlleu.

Nieto i Garrido Foto: Twitter @ajManlleu

D’altra banda, Nieto va enumerar altres compromisos que no són competència directa de l’Ajuntament: la millora de les connexions de la Miranda, la Gleva i Roda, la passera de la Devesa; l’ampliació de la partida per al desplegament de la fibra òptica; la participació per decidir on aniran a parar els romanents de tresoreria; la remodelació de la segona planta de Can Puget per l’Escola de Música; i la reducció de l’IBI. “No acceptarem una rebaixa de menys d’un 2,75%”, deia el regidor.També es van acceptar les tres esmenes de caire social que va demanar Miquel Sánchez d'ICV. Dolors Collell, de MES Manlleu, també va donar suport al pressupost per "qüestió de responsabilitat i coherència política". El PSC i la CUP hi van votar en contra. D'una banda, Albert Generó, de la CUP, va criticar el procés d'elaboració i de negociació de pressupost. Pel que fa a l'elaboració, el regidor criticava la falta d'informació i de participació de la població; i també criticava la negociació: "una partida a canvi de l'aprovació del pressupost". Generó apuntava que "cal consensuar uns objectius estratègics per tenir uns resultats que poden ser molt millors".Marta Moreta del PSC apuntava que no hi havia "ni més finançament ni reducció de despeses". "Ens sentim enganyats. Vam donar suport a un augment de l'IBI i no ho veiem reflectit", etzibava Morea. La regidora socialista va fer un repàs dels projectes que vol tirar endavant l'equip de govern com el Teatre Centre, els polígons industrials o la requalificació de sòl agrícola situat del Poquí per ubicar-hi un Mercadona.En aquest punt, Moreta apuntava que "és un tema molt greu" perquè, segons fonts del supermercat "té la intenció de tancar" l'espai que ja té ara. "Manlleu està fent una mala gestió d'aquest tema", sentenciava. En aquest mateix sentit, va revelar la intenció de l'equip de govern de construir la nova comissaria de la Policia Local a l'antiga potabilitzadora, a prop del Museu del Ter, en lloc del costat del mateix supermercat, com s'havia dit "Aquest pressupost és una carta de reis" va dir Moreta, remarcant que l'equip de govern no complica "la paraula ni els pactes". Garrido va titllar l'actitud de Moreta d'"oposició "destructiva i venjativa". I va remarcar que des dels inicisEl mandat de Garrido ha estat marcat pels pactes. Les eleccions municipals del maig el 2015 no van atorgar majoria absoluta a cap força política, i ERC, amb 7 regidors i primera força va haver de buscar aliats amb la resta de 14 regidors (5 PDECat, 4 CUP, 3 PSC, 1 MES Manlleu, 1 ICV). Llavors s'hi van incorporar la regidora no adscrita Maite Gallifa (provinent del PDECat) i Dolors Collell de MES Manlleu.Després Esquerra va pactar amb el PSC, un pacte que assegurava més estabilitat. Tot i així, arran del procés català i l'actitud del PSC, Collell va abandonar el govern i més tard, Garrido va trencar el pacte amb els socialistes. Llavors, el PDECat ja es va oferir a formar part del govern. Tot i que no entrarà, han decidit arribar un acord per a l'aprovació del pressupost del 2018.