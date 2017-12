Hisenda no autoritza a la Generalitat recuperar la concessió de l'Eix Transversal

22:25 L'independentisme afronta la revàlida més complicada; crònica de final de campanya, per Joan Serra Carné.



22:05 La CUP invoca el compromís republicà per complir la «tasca històrica» de desplegar la independència. El seu candidat, Carles Riera, afirma que s'ha arribat al final de la campanya electoral "més repugnant i més tramposa de totes les que ens era possible imaginar". Ho explica Aida Morales.

21:52 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, fa una última apel·lació als indecisos per construir la tercera via d'una "gran majoria". En el míting final a Cornellà de Llobregat l'acompanya l'exministre Josep Borrell, el qual enterra les aspiracions de l'independentisme: "Les coses que s'han demostrat que no poden ser, no poden ser".

21:40 LA CARAVANA Un tast d'impunitat ultra per acabar la campanya. Contracrònica de la concentració d'Hogar Social a l'acte d'ERC a Estremera, per Roger Tugas.

21:22 Mariano Rajoy defensa que l'unionisme «representa el costat bo» el 21-D. El president del govern espanyol pronostica que el PP seguirà sent un "partit molt important a Catalunya" en el tancament de campanya a Barcelona. Albiol, a Puigdemont i Junqueras: "Mireu com esteu: un detingut i en presó provisional i l'altre a 1.000 quilòmetres de Catalunya". Informa Isaac Meler.

21:07 Pablo Iglesias i Xavier Domènech repeteixen el famós petó que es van fer a la primera sessió d'investidura al Congrés dels Diputats.

21:05 Miquel Iceta, sobre l'independentisme: "Mai tan pocs en tan poc temps havien fet tant de mal a tants catalans".

21:02 Iglesias i Domènech donen per esgotat el «model processista». La direcció de Podem desembarca a Catalunya per abrigar la via dels "comuns" per acabar amb els blocs. Informa Sara González.

21:00 Última crida de Puigdemont: «Cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat». El candidat de Junts per Catalunya, en el míting final de campanya, assegura que si no és president s'haurà "regalat la sobirania" de del país a Mariano Rajoy. Apel·la al vot útil mentre Elsa Artadi i Eduard Pujol reivindiquen la llista com "l'única que defensa el Govern legítim". Ho explica Oriol March.



20:57 Mariano Rajoy: "El primer punt del nostre programa és la unitat d'Espanya i el segon la sobirania nacional que diu que hem de decidir tots els espanyols".

20:56 Rivera agraeix al Rei haver sortit en defensa de la legalitat i diu que Cs vol "reagrupar els espanyols".

20:47 El candidat del PP, Xavier García Albiol: "Si hi ha algú a Catalunya que s'ha partit la cara pels que se senten espanyols i catalans és el PP".

20:46 L'exministre Josep Borrell subratlla que el 21-D els catalans es constituiran en tribunal popular i hauran de jutjar "els que ens han portat a la situació on estem" pic.twitter.com/aR4lUv14ti — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:44 Montse Castañé, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), encén l'acte de final de campanya de la CUP: "A la presó hi ha d'anar el Rei, hi ha d'anar tota la seva família del Rei, perquè n'estem farts que mantenir aquesta colla de 'vagos', que vinguin al matadero, que ja els hi ensenyaré jo". Informa Aida Morales.

20:46 L'exministre Josep Borrell, al míting del PSC: "D'independències de cap de setmana ja n'hem tingut prou. Seria quasi ridícul que algú en volgués tenir una altra. Això no porta enlloc".

20:39 "L'1 d'octubre va ser un dia que durarà anys", ha citat l'exdiputada Eulàlia Reguant, que ha recordat des de Barcelona, la "màgia" que es va despertar, en l'anhel de tanta gent, el dia del referèndum. Ho explica Aida Morales.

20:31 La CUP denuncia a la fiscalia de delictes d'Odi atacs a persones i material electoral. Adjunta a la denúncia un vídeo en què es veu una dona arrencant cartells de la formació.

20:35 EN DIRECTE Puigdemont (@KRLS) intervé en el míting final de @JuntsXCat. “És l’acte més gran que hem fet mai a Catalunya”, recalca el president, segons el qual el seu discurs es segueix a centenars de localitats en directe https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/BTxAaTMfpG — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

20:29 Anna Gabriel, al míting de final de campanya de la CUP a Barcelona: "De què tenen tanta por? L'únic que ens han ensenyat és la llei, la llei com a única opció possible". L'exdiputada lamenta que a l'estat espanyol "li encanti sotmetre" i assegura que "té al·lèrgia a la democràcia i n'ha tingut sempre".

20:28 EN DIRECTE @InesArrimadas i @Albert_Rivera travessen un passadís enmig de partidaris i banderes, i crits de "Presidenta", al cor de Nou Barris https://t.co/8djeb3mUI7 pic.twitter.com/t7fr9nZBoQ — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:27 EN DIRECTE Diversos vídeos recorden, entre aplaudiments, la "revolució social i organitzativa" que va suposar la votació de l'1 d'octubre, abans del parlament de les exdiputades @AnnaGaSabate i @aramateix https://t.co/9eeszg1CRk pic.twitter.com/KPqkU019Oh — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:20 Xavier Domènech, a Puigdemont: "Vull que tornis, però no pots estar en el futur govern de Catalunya.

20:23 Al míting del PSC, l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, considera que hi ha hagut "una absència clamorosa" en campanya: que Rajoy, Puigdemont ni Junqueras no han demanat "perdó" pels seus fracassos.



20:18 José Manuel Villegas, secretari general de Cs, presenta Arrimadas com qui millor encarna "la Catalunya oberta i solidària, enfront la Catalunya provinciana que ens volen vendré".

20:18 Pablo Iglesias: "Té sentit que algú d'esquerres voti el PSC? Potser per a gent de Convergència sí" Per aconseguir que el PSC giri a l'esquerra només hi ha un vot: Xavier Domènech".

20:17 Pablo Iglesias: "Un futur per a Espanya potser ha d'anar més enllà de monarquies hereditàries amb sang blava".

20:16 Pablo Iglesias: "Domènech com a president és la garantia d'una Catalunya compromesa amb el canvi polític a Espanya. Si no fem fora el PP, no hi haurà sobirania per a ningú: ni per a Catalunya ni per a ningú".

20:16 Colau: "Hem estat sempre republicans i no com altres que s'ho fan dir des de fa tres dies. La República per la que tanta gent va patir només és possible des de la fraternitat, la solidaritat i la tendresa dels pobles". L'alcaldessa reivindica un govern amb una ERC i un PSC que "recuperin la seva identitat d'esquerres".

20:13 Colau reivindica l'1-O com un moment "emocionant i bonic on va sortir el millor de la societat” i censura la “utilització de l'Estat en contra de la societat".

20:10 Colau: “No podem acceptar que els mals governants hagin trencat la cohesió social. No ens resignem a la Catalunya dividida en dos blocs”.

20:08 Unes 800 persones segueixen des de la Plaça de la Virreina el míting final de Junts per Catalunya, segons dades de l’organització. Aplaudiments en el moment en què apareixen els presos polítics i els exiliats a la pantalla.

20:07 Ciutadans regala bufandes i mantes taronges (el seu color corporatiu) als assistents al míting de final de campanya a Nou Barris.

20:05 EN DIRECTE @miqueliceta tanca la campanya socialista del 21-D a Cornellà amb més de 700 simpatitzants i militants https://t.co/jQ4wULG4Xa pic.twitter.com/B7O7v4MO5N — NacióPolítica (@naciopolitica) December 19, 2017

20:00 La regidora de Capgirem Barcelona i número 8 a les llistes de Barceloa, Maria Rovira, assegura que s'haurà de defensar el Referèndum "amb ungles i dents", i fa un advertiment als "comuns": "No se puede, en el marc d'un estat autonomista i recentralitzador, no se puede".

20:00 Forcadell, davant unes 2.500 persones a Sant Vicenç dels Horts, crida a votar ERC per evitar que guanyi Cs: "No permetrem que governi aquest país aquells que van néixer per dividir-los i per trencar la cohesió social que va permetre l'escola catalana".

19:56 EN DIRECTE Un miler de persones omplen el pavelló Virrei Amat de Barcelona, en l'acte de final de campanya de la @cupnacional. Membres del CDR enceten el míting amb una urna de l'1-O que arriba a l'escenari entre aplaudiments; informa @aidamboix https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/e5KnjF43AW — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

19:46 Junts per Catalunya insta la Fiscalia a investigar si el PP ha actuat sistemàticament per «liquidar» adversaris polítics. La candidatura de Puigdemont presenta una querella contra Soraya Sáenz de Santamaría per haver-se vantat del fet que el PP i Mariano Rajoy hagin "escapçat" l'independentisme. Informa Oriol March.

19:41 El PP spera un miler de persones al Pavelló Italià de Barcelona per tancar la campanya electoral amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el candidat, Xavier García Albiol.

El Pavelló Italià de Barcelona en el tancament de la campanya del PP Foto: Isaac Meler

19:37 EN DIRECTE Centenars de persones reben els dirigents d'@Esquerra_ERC a Sant Vicenç dels Horts, municipi d'Oriol @junqueras, en el míting final dels republicans. Quan acaba la música, clamen "Oriol, president!" https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/TC5HA7sMuT — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

19:36 L'acte de final de campanya de la CUP a Barcelona comptarà amb la presència de l'alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez Gordillo, com a convidat especial.

19:35 LA CARAVANA ​Les 500 fotos de Revilla amb catalans; contracrònica de Jordi Bes de la campanya del PSC.

19:27 La regidora de Barcelona Mercedes Vidal canta a l'obertura del míting final dels "comuns" la cançó de Nina Simone que ha estat l'himne de la campanya, Ain't got no, I got life.

19:24 Tot a punt per començar el míting de Ciutadans a la plaça Major de Nou Barris, un dels llocs on Cs espera fer un bon resultat el 21-D.