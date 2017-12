​La recerca torna a ser protagonista al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic

16:35 La «war room» del PP: receptes tradicionals i tutelades per Génova. El veterà Santi Rodríguez encapçala un equip de campanya que ha lluitat per tapar la fuga de vots cap a Ciutadans. Per Isaac Meler.

16:30 LA CARAVANA La clicada d'ullet del programa de la CUP contra el 155. El partit de l'esquerra independentista presenta un full de ruta clar, però oblida volgudament un article en el seu programa; la contracrònica d'Aida Morales.

16:28 M'HI POSO PER... Eduard Pujol, el candidat a qui agrada la sobretaula. El portaveu de Junts per Catalunya, revelació de la campanya de Puigdemont als mítings, ha fet el pas per "protegir la democràcia" motivat pels cops de porra de l'1-O i la trucada del president. Retrat d'Oriol March del portaveu de la campanya de Junts per Catalunya.

16:06 Natàlia Sànchez (CUP): «Som el vot útil de la gent d’esquerres». La cap de llista ha recordat que la formació anticapitalista es juga els darrers escons amb PP i C’s a les comarques gironines i que és “garantia per fer front al bloc del 155".

15:44 Llocs emblemàtics de Tarragona es desperten plens de llaços grocs. El passeig de Sant Antoni, les escales del pla de la Seu o el Balcó del Mediterrani han estat els espais on s'ha portat a terme aquesta acció reivindicativa.

15:32 Un jutjat de Barcelona ja acumula 257 denúncies per la violència policial de l'1-O. Un total de 27 jutjats de tot Catalunya han obert causes contra càrregues policials o desobediència dels Mossos.

15:26 Denuncien un enviament massiu de mails no autoritzats que demanen el vot per a Ciutadans. Els casos d'usuaris que alerten d'aquesta circumstància a Twitter es compten per desenes.

14:51 Rajoy sentencia que «hi ha molts més catalans que independentistes». El president del govern espanyol alerta que "jugar a dividir i separar es emprendre un camí cap a un passat que crèiem superat". Promet des de Girona que "la pròxima gran infraestructura" que vindrà a inaugurar serà "el corredor mediterrani".

14:44 La causa contra Germà Gordó pel 3% es trasllada al jutge del Vendrell. El TSJC havia portat fins ara la investigació de l'exdiputat de Junts pel Sí per la seva condició d'aforat.

14:27 VÍDEO La rumba de Miquel Iceta: l'últim invent del PSC per esgarrapar vots. Els socialistes difonen un vídeo per presentar el seu candidat com el de les solucions, i emulen el recurs del "run run" que va emprar Ada Colau Colau en el 2015.



14:08 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, des de Girona: "La pròxima gran infraestructura que vindrem a inaugurar serà el corredor mediterrani".

14:08 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, des de Girona: "La pròxima gran infraestructura que vindrem a inaugurar serà el corredor mediterrani".

14:15 L'ANC denuncia al jutjat el tancament de la web sense cap notificació oficial. Ja fa gairebé dos mesos que està clausurada i l'entitat considera que s'estan vulnerant drets fonamentals

13:48 El candidat del PP, Xavier García Albiol, sentencia que les queixes de Puigdemont i Junqueras de manca d'inversió del govern espanyol a Catalunya són "absolutament falses".

13:48 El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dimarts des de Girona que els partits independentistes "han actuat com autèntics dictadors totalitaris".

13:29 «El Ventilador», el «fact-checking» català per descobrir les veritats o falsedats dels polítics en campanya, per Albert Hernàndez. Un periodista de Rubí impulsa un projecte que verifica les afirmacions dels candidats.

13:21 ERC confirma que Oriol Junqueras ha pogut votar des de la presó d'Estremera. Ho va demanar fa uns dies i ahir els van confirmar que ja ho havia fet efectiu.

13:02 La Junta Electoral dona la raó a Ciutadans i li permet penjar banderes d'Espanya i Catalunya a la finestra del despatx del grup municipal a Santa Coloma de Gramenet. Inés Arrimadas, candidata de la formació liberal el 21-D, ha recordat aquest dimarts al matí que les banderes, catalana i espanyola, són símbols oficials ''de tots''.

12:51 Junts per Catalunya condiciona el diàleg amb l'Estat a la restitució de Puigdemont. La candidatura assegura que el diàleg "no serà possible" si el 21-D es canvia de president i insisteix que és l'única llista que defensa el retorn del seu cap de cartell, Junqueras i tots els consellers a Palau. Informa Oriol March.

12:19 La CUP ensenya el múscul municipalista a la recta final de la campanya. En un acte a Sabadell, també denuncia la baixa qualitat democràtica de l'Estat per les identificacions de les darreres hores a diversos cupaires i les represàlies a Oriol Junqueras i Jordi Sànchez per participar en campanya des de la presó. Informa Albert Segura.

12:16 .@XavierDomenechs brinda pel sector del cava amb el comitè d'empresa de Freixenet i gent del sector a Sant Sadurní d'Anoia https://t.co/VCHpyB1fpr pic.twitter.com/2c1odBLdRj — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

12:11 VÍDEO Ultres reben ERC a Estremera: «¿Dónde está el osito, el osito dónde está?». Una desena de membres d'Hogar Social insulten els polítics republicans a l'acte de campanya a la presó on hi ha Junqueras.

12:11 Els candidats de Junts per Catalunya es fan una foto de família davant del Palau de la Generalitat, al qual aspiren que Puigdemont entri després del #21D https://t.co/sarB6hdOGu pic.twitter.com/FsVq34HfOb — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

12:00 VÍDEO En acabar les declaracions, els ultres han volgut seguir els dirigents d'ERC amb la pancarta, les banderes i els càntics i insults, però la Guàrdia Civil els ha retingut en l'esplanada on estaven https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/auN3HJveIE — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

11:59 Marta Rovira ha lamentat que fins al darrer dia de campanya no han pogut veure el seu cap de llista, Oriol Junqueras, i ha defensat impulsar un nou país on es puguin defensar totes les idees. En acabar, ella i la diputada Ester Capella –les dues com a advocades- han entrat a Estremera a veure el líder d'ERC.

11:56 El candidat del PSC al 21-D, Miquel ​Iceta, aspira a ser investit president amb el suport de Cs, PP i els "comuns". En un esmorzar que ha organitzat El Periódico, el socialista ha alertat que repetir eleccions es traduiria en la "prolongació innecessària" del 155, i ha dit que el procés independentista ha deixat una "ferida enverinada" que cal "netejar".



11:43 La Guàrdia Civil ha de separar els ultres a la presó d'Estremera, que s'havien situat just darrere dels dirigents i candidats d'ERC i alguns s'hi estaven encarant, mentre segueixen insultant i fent càntics com "¿dónde estás el osito, el osito dónde está?", però ara a uns metres de distància; informa Roger Tugas, enviat especial de NacióDigital.

La Guàrdia Civil ha separat els ultres dels manifestants d'ERC a la presó d'Estremera. Foto: Roger Tugas

11:41 Una desena de membres d'Hogar Social de Madrid irrompen mentre parla Romeva amb una pancarta on hi diu "España no se rinde" i banderes espanyoles i criden "no nos engañan, Cataluña es España", "catalanidad es hispanidad" o "fuera, fuera!" o "cobardes!"; informa Roger Tugas des de la presó d'Estremera.

11:34 Acaba d'arribar Forcadell a Estremera i comença el contacte informatiu davant una gran quantitat de periodistes catalans, espanyols i internacionals i un home de fonts que fa honejar una bandera espanyola i que, amb un amplificador, fa sonar cançons com ¡Que viva España!.

Marta Rovira, atenent els mitjans de comunicació a Estremera. Foto: Roger Tugas

11:26 Marta Rovira ha arribat ja a Estremera, junt a Romeva, Tardà i altres dirigents d'ERC, i ha aixecat una gran expectació, ja que l'esperaven més d'un centenar de periodistes. Informa Roger Tugas des de Madrid. .@martarovira ha arribat ja a Estremera, junt a Romeva, Tardà i altres dirigents d'ERC, i ha aixecat una gran expectació, ja que l'esperaven més d'un centenar de periodistes https://t.co/DQbYkBLISd pic.twitter.com/Si3pMUvkpe — NacióDigital (@naciodigital) 19 de desembre de 2017

11:25 Inés Arrimadas fa la darrera crida als indecisos i carrega contra Iceta per "vetar" Cs durant tota la campanya: "Molts votants socialistes no ho entenen".

11:20 VÍDEO Turull para una trampa a Albiol al debat de TV3. El representant de Junts per Catalunya recrimina al líder popular la seva incongruència en la llei de Comerç.

11:07 DIARI DE CAMPANYA DEL 36 14 de febrer: Cambó apel·la al seny i acusa les esquerres de la pèrdua de l'autonomia. El líder de la Lliga diu que el pitjor del Sis d'Octubre va ser el ridícul que es va fer. Crònica històrica de Pep Martí, en blanc i negre, de les eleccions del 1936.

11:01 ​El debat amb els candidats del 21-D a TV3 registra una quota de pantalla del 26,5%. El cos a cos polític va reunir 683.000 espectadors de mitjana.

10:53 VÍDEO Els consellers del Govern del 155, segons Marta Rovira. La líder republicana va protagonitzar un dels moments més tensos del debat d'ahir a TV3.

09:55 L'enginyosa pancarta del balcó de l'Ajuntament de Móra d'Ebre sobre els presos polítics.

La pancarta penjada en un dels balcons de l'ajuntament. Foto: Ferran Roca

09:11 Una vintena de dibuixants d'arreu del món denuncien la manca de llibertat d'expressió a Catalunya. La publicació "Illegal Times" inclou treballs de dibuixants de "The New Yorker", "The Guardian" o "Charlie Hebdo".