La Fira de Santa Llúcia enceta el Nadal a Taradell aquest diumenge

12:57 Marta Rovira intervé en el míting central dels republicans. Diu que ERC és un partit que "convida tothom a participar-hi". "Som un partit lliure".

12:52 Al míting d'ERC s'emet ara l'àudio enviat per Oriol Junqueras des de la presó d'Estremera.

12:51 Gabriel Rufián també critica els "comuns" per la seva proposta de tripartit amb ERC i el PSC: "No pactem ni amb carcellers ni amb espoliadors".

12:51 Gabriel Rufián defineix Ciutadans com el "Front Nacional Taronja".

12:45 Joan Tardà crida "president, president" per recordar Oriol Junqueras al míting d'ERC. "Ha arribat l'hora d'ERC", exclama entre aplaudiments de la militància.

12:47 LA CARAVANA. Coses del directe (i de la tecnologia). Puigdemont entra per videconferència o per satèl·lit als actes de Junts per Catalunya, i el mecanisme no sempre funciona a la primera. Crònica d'Oriol March.

12:47 Vargas Llosa, al costat de Rivera, Valls i Arrimadas, proclama que "Ciutadans representa els millors valors de Catalunya i d'Espanya" https://t.co/WJl1HU2PIf pic.twitter.com/CxoMTBErfl — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017

12:38 Carta d'Oriol Junqueras a la miltància d'ERC. La llegeixen Joan Tardà i Gabriel Rufián: "Som els que aturarem la infàmia i que no deixarem que passin la piconadora pel nostre país".



12:36 Carme Forcadell, al míting d'ERC: "Som el vot útil d'aquestes eleccions. No es tracta de guanyar o perdre uns eleccions, es tracta de guanyar o perdre un país. La d'ERC és la papereta de la dignitat, la democràcia i la llibertat".

12:35 Ada Colau titlla de "vergonya" que el govern de Junts pel Sí "no doni ni un euro a les escoles bressol mentre donen desenes de milions a l'escola concertada i de l'Opus".

.@AdaColau titlla de "vergonya" que el govern de @JuntsPelSi "no doni ni un euro a les escoles bressol mentre donen desenes de milions a l'escola concertada i de l'Opus" https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/NgJ90v0vES — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



12:34 Carme Forcadell, davant de la militància d'ERC: "L'única violència que veiem és la dels grups feixistes que campen pel carrer".

12:32 Catalunya en Comú - Podem reivindica des de Nou Barris que no es voti Ciutadans, un partit que, ha recordat AdaColau, es dedica a "mantenir el PP" al govern de l'Estat.

.@CatEnComu_Podem reivindica des de Nou Barris que no es voti @CiutadansCs, un partit que, ha recordat @AdaColau, es dedica a "mantenir el PP" al govern https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/70UmVN9N7u — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



12:29 Torn de paraula de Carme Forcadell al míting d'ERC: "La repressió que estem patint no frenarà la República. Catalunya se'n sortirà. I si ERC guanya el 21-D ens aixecarem més aviat i millor".

12:30 Ada Colau deixa clar des de Nou Barris que mai seran en el bloc dels "irresponsables" que van proclamar la DUI "sabent que generarien dolor i tristesa" a Catalunya.



12:27 Raül Romeva elogia Marta Rovira: "No hi ha millor manera d'explicar l'acció de Govern que escoltant la Marta Rovira. S'ha fet molt bona feina i la continuarem fent a partir del 21-D".



12:29 VÍDEO Arrenca el míting dels "comuns" a Nou Barris amb Pablo Iglesias, Ada Colau, Alberto Garzón i Xavier Domènech. Més de mil persones es concentren a la plaça Major del districte, el míting més multitudinari d'aquesta campanya de Catalunya en Comú - Podem.

VÍDEO Arrenca el míting dels "comuns" a Nou Barris amb Pablo Iglesias, Ada Colau, Alberto Garzón i Xavier Domènech. Més de mil persones es concentren a la plaça Major del districte, el míting més multitudinari d'aquesta campanya de @CatEnComu_Podem https://t.co/UZ4BKqLVaA pic.twitter.com/iWREBCL0h0 — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



12:23 Raül Romeva, davant de la militància d'ERC: "No tenim cap dret a estar tristos, no tenim cap dret a estar atemorits. Tenim l'obligació de guanyar el 21-D".

12:25 Manuel Valls, passa del PP a Cs en poca estona: "Espanya és una democràcia i hem de defensar la seva integritat"; informa @PepMartiVall https://t.co/yiVWt26I0A pic.twitter.com/BqGWRqcbpi — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017

12:22 Carles Mundó retreu a l'Estat que posi la "catifa vermella" a uns candidats i a altres els empresoni: "El 21-D ens hem de rebel·lar. Hem de votar massivament".

12:15 Carles Mundó, al míting d'ERC: "El nostre monotema és la gent, el nostre monotema és governar bé, com ho ha fet Oriol Junqueras".



12:11 Meritxell Serret i Toni Comín parlen en un vídeo enregistrat al míting d’@Esquerra_ERC: “Mai oblideu que l’octubre del 2017 hem plantat un llavor. I ens conjurem a seguir fins que aquesta llavor doni els seus fruits”.

12:12 Puidgemont avisa el bloc del 155: «L'escola catalana no es toca». El president de la Generalitat alerta que Albiol, Arrimadas i Iceta volen "censurar" el sistema actual i insta a triar entre una "Catalunya en colors" i una "Espanya en blanc i negre". Informa Oriol March.

12:09 VÍDEO Arrenca el míting dels "comuns" a Nou Barris amb Pablo Iglesias, Ada Colau, Alberto Garzón i Xavier Domènech. Més de mil persones es concentren a la plaça Major del districte, el míting més multitudinari d'aquesta campanya de Catalunya en Comú - Podem.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="und" dir="ltr">VÍDEO Arrenca el míting dels "comuns" a Nou Barris amb Pablo Iglesias, Ada Colau, Alberto Garzón i Xavier Domènech. Més de mil persones es concentren a la plaça Major del districte, el míting més multitudinari d'aquesta campanya de <a href="https://twitter.com/CatEnComu_Podem?ref_src=twsrc%5Etfw">@CatEnComu_Podem</a> <a href="https://t.co/UZ4BKqLVaA">https://t.co/UZ4BKqLVaA</a> <a href="https://t.co/iWREBCL0h0">pic.twitter.com/iWREBCL0h0</a></p>— NacióDigital (@naciodigital) <a href="https://twitter.com/naciodigital/status/941993138612301824?ref_src=twsrc%5Etfw">16 de desembre de 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



12:08 Més d'un miler de persones esperen el míting de Catalunya en Comú-Podem a Nou Barris

Més d'un miler de persones, al míting dels comuns a Nou Barris Foto: Sara González

12:02 Antoni Castellà, al míting d'ERC: "Plegats tornarem a guanyar el 21 de desembre. Visca la República".



11:59 Ernest Maragall, al míting d'ERC: "Ja hi som, com sempre, la dreta espanyola contra l'esquerra catalana".

11:54 Arrenca l'acte electoral del PSC a Salou amb Josep Borrell com a cap de cartell. L'exministre dona suport a la candidata del PSC per Tarragona, Rosa M. Ibarra.

Arrenca l'acte electoral del PSC (@socialistes_cat) a Salou amb Josep Borrell (@conjosepborrell) com a cap de cartell. L'exministre dona suport a la candidata del PSC per Tarragona, Rosa M. Ibarra (@ROSA_M_IBARRA) https://t.co/hKYLjiqB3A pic.twitter.com/mRnqSIjP4T — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



11:55 Al míting d'ERC al Born es deixa una cadira buida amb un llaç groc per recordar la figura d'Oriol Junqueras.



11:45 Més de 2.000 persones al míting central d'ERC al Born. Totes les cadires plenes i militants drets.



11:48 Xavier Garcia Albiol puja al bus de campanya de periodistes. Xavier García Albiol (@albiol_XG) puja al bus de campanya amb els periodistes, informa @isaacmeler https://t.co/hKYLjiqB3A pic.twitter.com/dTVgYbsSML — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017



11:40 Al míting central d'ERC es projecta un vídeo que busca les contradiccions en els programes electorals de la resta de formacions polítiques. Tot a punt per als parlaments.

11:29 Comença el míting central d'ERC davant del Born.

11:22 Els treballadors de la Generalitat a Girona tapen de negre l'arbre de Nadal per evitar treure'n els llaços. La Junta Electoral va obligar retirar-los arran d'una denúncia de Ciutadans.

10:46 VÍDEO «No us oblidem. No defallirem», l'emotiva carta col·lectiva als «Jordis» quan fa dos mesos que són a la presó https://t.co/WgHFzLv7hY pic.twitter.com/TfSvJDqMaD — NacióDigital (@naciodigital) 16 de desembre de 2017

23:18 Ponsatí veu «impossible» la República sense aturar la repressió, Serret demana «persistir» i Boya «avançar». El desplegament d'una Catalunya independent centra el debat organitzat pel casal català de Brussel·les entre ERC, CUP i JxCat a Brussel.les.

22:48 LA CARAVANA La caritat d'Albiol. El candidat del PP visita un magatzem de Càritas inaugurat per ell mateix en la seva etapa com alcalde de Badalona.

22:36 OPINIÓ Camins de Castella. L'article de Joan Ignasi Elena després de visitar Oriol Junqueras a Estremera.

22:32 ENTREVISTA Lorena Roldán: «Puigdemont no està a l'exili, està fugit de la justícia»; per Jonathan Oca. La número dos de la llista de Ciutadans per Tarragona apunta que la formació taronja té una oportunitat històrica de poder aconseguir un canvi de Govern a les urnes. Afirma que cal deixar enrere "el malson" del procés i carrega contra Puigdemont i Junqueras per la fugida d'empreses.