Miquel Iceta: «Ens estranya que el PDECat no tingui representants d'Osona a la seva llista»

23:18 Ponsatí veu «impossible» la República sense aturar la repressió, Serret demana «persistir» i Boya «avançar». El desplegament d'una Catalunya independent centra el debat organitzat pel casal català de Brussel·les entre ERC, CUP i JxCat a Brussel.les.

22:48 LA CARAVANA La caritat d'Albiol. El candidat del PP visita un magatzem de Càritas inaugurat per ell mateix en la seva etapa com alcalde de Badalona.

22:36 OPINIÓ Camins de Castella. L'article de Joan Ignasi Elena.

22:32 ENTREVISTA Lorena Roldán: «Puigdemont no està a l'exili, està fugit de la justícia»; per Jonathan Oca. La número dos de la llista de Ciutadans per Tarragona apunta que la formació taronja té una oportunitat històrica de poder aconseguir un canvi de Govern a les urnes. Afirma que cal deixar enrere "el malson" del procés i carrega contra Puigdemont i Junqueras per la fugida d'empreses.

22:05 La CUP avisa JxCat i ERC: «Si cal tornarem a anar a eleccions perquè es compleixi el mandat popular». El candidat de la CUP per Tarragona, Xavier Milián, assegura que l'esquerra independentista és "garantia de no retrocedir". Informa Aida Morales.

21:38 Puigdemont s'erigeix com a únic garant del retorn de tot el Govern legítim. El president de la Generalitat reclama aparcar les dinàmiques de partit i apel·la a la "mentalitat d'Estat independent" per votar el 21. Informa Oriol March des del míting central de Junts per Catalunya.

21:31 El número 1 per Tarragona, Xavier Milian, afirma que el "millor" que poden fer els catalans és "construir la República per fer trontollar el règim del 78" a tot l'estat espanyol. "Per tant, ni equidistància, ni unicornis, ni follets del federalisme", ha sentenciat.

21:26 PÒQUER DE CAMPANYA 15 de desembre: gol a Méndez de Vigo, la República de Puigdemont, el follet del federalisme i el fill de Suárez; el resum d'Arnau Urgell d'aquest divendres de campanya.

21:14 Nines Maestro, activista comunista madrilenya, afirma a l'acte central de la CUP a Tarragona que els catalans "han contribuït com ningú" a "col·locar cadascú al seu lloc" i "trencar el mur comú del règim del 78", que afecta els diversos pobles de l'estat espanyol. Ho explica Aida Morales.

20:59 ERC apel·la a la memòria històrica per derrotar «la bèstia del franquisme actual». Raül Romeva insta a no tenir por a construir una República que faci possible el retorn a la convivencia "que ha trencat el 155". Informa Àlvar Llobet.

20:53 Mélenchon avisa el govern espanyol que la nació «no pot ser una camisa de força». El líder de la França Insubmisa assegura, en un míting amb els "comuns", que hi ha consellers empresonats per la seva "opinió política". Domènech es reivindica com la veu de la "Catalunya insubmisa" i demana a ERC que decideixi si vol construir un país "amb la gent o en contra de la gent". Colau subratlla que la seva gestió a Barcelona avala els "comuns" com l'opció "més creïble" el 21-D. Informa Sara González.



20:50 El número 3 de la CUP a Barcelona, Vidal Aragonés, contesta Xavier Garcia Albiol: "A nosaltres no ens preocupa massa si quedem per davant o per darrere del Partit Popular. El que ens preocupa és que el poble de Catalunya sigui capaç d'acabar amb allò que significa l'article 155". Informa Aida Morales.



20:46 Els condemnats pel Cas Bershka demanen, des de l'acte central de la CUP a Tarragona, que no hi hagi "represaliats de primera i de segona", i avisen que, tant ho són els Jordis, com "mig Govern" o elles mateixes, sense oblidar "les persones que pateixen mordaces", els investigats, els empresonats, els vaguistes, els antifeixistes o aquells "condemnats per les seves lletres i les seves cançons". Ho explica Aida Morales.

20:46 El pla de xoc de Borrell per Catalunya: «desprocessar» TV3 i «desinfectar» per després cosir. El socialista desacredita la proposta d'Iceta dels indults als presos polítics: "L'han fotut molt grossa". Informa Jordi Bes.



20:44 Puigdemont confirma que no tornarà a Catalunya abans del 21-D, tal com va avançar ahir NacióDigital. El president i candidat de Junts per Catalunya descarta donar "un cop d'efecte" amb la seva tornada i opta per seguir a Bèlgica, tal com va avançar aquest dijous NacióDigital



20:37 Ciutadans busca foradar vot socialista en la Santa Coloma de Núria Parlon, iinforma Pep Martí.

20:34 Sànchez irromp en campanya des de la presó: «No podem donar l'esquena a Puigdemont». El número dos de la llista, en un vídeo des de la presó de Soto del Real, assenyala Arrimadas, Iceta i Albiol com a "tontos útils" del 155. Informa Oriol March.

20:33 Xavier Domènech, a ERC: "Decidiu si voleu un país amb la gent o contra la gent"

Ada Colau, Mélenchon, Xavier Domènech, Owen Jones i Jéssica Albiach, al míting de Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

Ada Colau, Mélenchon, Xavier Domènech, Owen Jones i Jéssica Albiach, al míting de Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:32 Xavier Domènech es reivindica com la "Catalunya insubmisa" en un míting amb Mélenchon i avisa ERC que els "comuns" "mai es doblegaran davant la dreta"

20:30 Albiol admet que quedar per darrera la CUP seria un «descrèdit» per a Rajoy. El candidat de PP afirma que "no pot permetre" que "el govern que ha aplicat el 155" obtingui pitjors resultats que els anticapitalistes.

20:24 Què passaria el 21-D si només votés Twitter?. Si en unes eleccions els vots fossin mencions a les xarxes socials l'escenari que dibuixen les enquestes canviaria radicalment

20:19 Jean-Luc Mélenchon, líder de la França Insubmisa, al míting de Catalunya en Comú-Podem: "Es parla molt de pàtria. La meva l'estimo, però la pàtria, la nació, no pot ser una camisa de força" Mélenchon, al míting dels comuns a Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:09 "Tenim clar que derrotarem la humiliació, la repressió i la por. Si volem exercir la dignitat, la millor manera és restituir el president Puigdemont", ha apuntat Josep Maria Forné, candidat de Junts per Catalunya a Lleida. Eusebi Campdepadrós, cap de cartell per Lleida, dóna les gràcies a Artur Mas, assegut a primera fila.

20:13 Arrimadas acusa Núria Parlon de "copiar els nacionalistes" i crítica l'indult que Iceta defensa perquè "ningú indulta els autònomes i les famílies de pagar les factures". Ciutadans celebra aquest vespre un míting a Santa Coloma de Gramanet.

20:07 Jéssica Albiach, número 3 de Catalunya en Comú-Podem: "Alliberarem Catalunya d'aquells que es diuen sobiranistes però que estan d'acord amb el TTIP i el CETA"

20:07 Josep Lluís Bozzo i Pilar Calvo són els encarregats de presentar tots els membres de la candidatura de Junts per Catalunya en el míting central. Els primers en intervenir seran els candidats territorials: Eduard Campdepadrós (Tarragona), Gemma Geis (Girona) i Josep Maria Forné (Lleida).

19:58 La regidora de la CUP Núria Gibert enceta l'acte de Tarragona parlant de feminisme i es pregunta: "Què passaria si en comptes de 45 dones mortes aquest 2017 per violència masclista fossin 45 banquers?". Ho explica Aida Morales.

19:57 Una trentena de persones es concentren a pocs metres del míting de Miquel Iceta i Borrell a l'Hospitalet en suport als presos polítics. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han impedit que estiguin al davant.

19:57 Owen Jones, des del míting de Catalunya en Comú-Podem, a Badalona: "Si no guanyem, els feixistes, els populistes i els racistes estan esperant"

19:53 Josep Borrell s'incorpora a la campanya de Miquel Iceta: l'exministre estarà present en tot el tram final de la carrera al 21-D.

19:48 Javier Nart, en el míting de Ciutadans, recorda des de la ciutat governada per Núria Parlon que va militar en el socialisme fins que va veure que s'havia convertit en "l'ala esquerra del pujolisme". Informa Pep Martí.

19:39 Owen Jones reivindica, des del míting dels "comuns" a Badalona, el dret a decidir de Catalunya i titlla de "vergonya" el comportament del govern espanyol amb Catalunya: "La història els condemnarà pel que han fet"

Owen Jones, al míting dels comuns a Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:39 En el míting de Ciutadans a Santa Coloma, Javier Nart diu que ell és "de la gent, no de les pedres, ni de 1714, ni de totes les mamarratxades de les que viu el nacionalisme".

19:38 Ada Colau, des de Badalona, reivindica que l'experiència de govern a Barcelona fa que Catalunya en Comú-Podem sigui la candidatura "més creïble"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al míting de Catalunya en Comú-Podem a Badalona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:35 Victòria d'ERC i majoria absoluta independentista, segons una enquesta de la SER. L'emissora de ràdio líder a Espanya apunta que la candidatura d'Oriol Junqueras guanyaria amb claredat per davant de Ciutadans i Junts per Catalunya.

19:31 Xavier García Albiol, sobre les enquestes: "No podem permetre que el govern que ha aplicat el 155 quedi per darrere de la CUP". Informa Isaac Meler.

19:30 Ernest Maragall, des de Lleida, on participa al míting d'ERC: "He vingut per demanar perdó en nom dels socialistes. Els que ho havien de fer no ho han fet". Informa Àlvar Llobet.

18:40 LA CARAVANA. Un mapa i molta sort: els tresors amagats del local de la CUP. Bromes i comentaris distesos omplen la recta final de la campanya, sense que als cupaires els preocupin massa els resultats de les enquestes; la contracrònica d'Aida Morales.

18:37 LA CARAVANA L'esperit de Dalí, el test d'Inés i un bus de campanya; contracrònica de Pep Martí de la campanya de Ciutadans.

