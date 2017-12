Marc Parés: «La unilateralitat ens ha portat el PP fins a la cuina de l'autogovern»

Marc Parés remarca que s'ha d'anar més enllà del marc estatutari actual i superar l'autonomisme. Foto: Josep M. Montaner

Marc Parés albira un pacte d'esquerres per «fer avançar Catalunya en termes de sobirania i polítiques socials». Foto: Josep M. Montaner

Marc Parés, durant l'entrevista. Foto: Josep M. Montaner

Marc Parés és el número 9 de Catalunya en Comú-Podem en la llista per Barcelona. Es va incorporar com a coordinador de l'idear i forma part de l'executiva de la formació que encapçala Xavier Domènech. Parés és una de les cares osonenques que es presenten a les eleccions del 21-D - Vaig formar part de la creació del partit aquest abril i aleshores em vaig incorporar com a coordinador de l'ideari, és a dir, vaig participar-hi. A partir d'aquí, vaig passar a formar part de l'executiva i Xavier Domènech em va proposar que assumís la responsabilitat d'anàlisi i programa de l'organització. Després, s'ha considerat que podria formar de la candidatura.- Amb molta il·lusió sense obviar que són extremadament complexes per la situació del país. Amb preocupació, perquè no podem acceptar uns comicis electorals amb presos electorals. Amb dificultat, com a formació política, perquè genera una polarització molt gran del vot, però al mateix temps amb optimisme perquè estem creixent a les enquestes. Tot apunta que tindrem la clau i serem decisius per la governabilitat del país. Una clau per avançar i recuperar l'agenda social del país oblidada durant massa temps.- L'aposta que fem és per superar els dos blocs. No estem aquí per fer d'arbrites, sinó per desencallar la siutació a través de la nostra proposta d'un govern tranversal, progressista i que ens permeti sortir d'una manera digne de la siutació actual. El processisme està esgotat. Hem d'avançar cap al dret a decidir per aconseguir un referèndum pactat. Això vol dir que hem d'avançar en majors quotes d'autogovern del marc estatutari actual. Pensem crear un nou marc que ens permeti adquirir noves competències, que ara mateix ens limita com a país per aplicar polítiques socials.L'estratègia de la unilateralitat que s'ha seguit, ens ha fet retrocedir i ens ha portat el govern del PP fins a la cuina de l'autogovern de Catalunya. És catastròfic. Els efectes reals són contraris als que es perseguien. Cal adoptar una nova estratègia per fer avançar Catalunya en termes de sobirania.- Som l'única formació política que podem garantir una sortida del bucle, la clau per sortir del bloqueig. Som els únics que ens dirigim al conjunt del país i no només a una meitat. Creiem que en la situació de tensió social i política que estem vivint, cal una formació que sigui capaç de recosir el país i tendir ponts entre blocs. Podem garantir que aquesta sortida es produeixi amb polítiques d'esquerres: la clau progressista. I finalment, la clau per fer avançar Catalunya, en qüestions d'autogovern. No es tracta només de recuperar l'autogovern perdut amb el 155, sinó avançar més enllà del marc estatutari actual i superar l'autonomisme.- La nostra és una aposta per un govern progressista, per una aliança d'esquerres. La bona notícia és que el bloc del 155 no suma i nosaltres no donarem la clau a cap mena d'acord on hi hagi PP i Ciutadans. Inés Arrimadas no serà presidenta de la Generalitat. Aquestes eleccions van de si continuem per la via unilateral, que no ens ha permès avançar, o apostem per un govern progressista i de canvi, que farà avançar Catalunya en termes de sobirania i polítiques socials.- Sí. La proposta que nosaltres fem no és contradictòria amb l'independentisme. A diferència del full de ruta que exclou a una part molt important del país, la nostra proposta és inclusiva. Hi ha molts votants, de gairebé tots els partits, que creuen que la sortida és un referèndum pactat. Una de les pitjos conseqüències que podia tenir el procés és generar una sensació de frustració.Sabem que el referèndum pactat no serà immediat, però els avenços en autogovern, sí. Si assolim àmplies majories al Parlament de Catalunya i traslladant-les al Congrés dels Diputats, podem canviar coses perquè PP i Ciutadans no tenen majoria. Per exemple, el lloguer, temes d'energia o hisenda pròpia. No cal reformar la Constitució per fer això.- Hi és, però no està articulada com a govern. És possible. És veritat que per fer efectiva el conjunt la nostra proposta cal un canvi de govern i fer fora el PP.- El missatge de fons és cert: de la mateixa manera que el PP ha estat una màquina de fabricar independentistes, la via unilateral està essent una màquina de votants de dretes. Ho veurem a les properes eleccions amb Ciutadans. Això és preocupant perquè s'està trencant un país que s'havia construit en la diversitat com un sol poble. El processisme ha produit una retroalimentació entre una banda i l'altra.- Dependrà del govern, però hem de fer tot el possible perquè tots els presos polítics tornin a casa i revertir l'aplicació del 155. Recuperar l'autogovern i la dignitat democràtica.- És un projecte polític de país construït des de tots els territoris reflectint la diversitat i apostant per polítiques que ens portin a una equitat territorial. Independentment d'on visquis, puguis tenir el mateix accés als serveis públics. A Osona, vol dir una aposta significativa en els problemes de la comarca: mobilitat ferroviària i la connexió entre pobles; fer front a la problemàtica de la contaminació d'aqüífers per purins a través de diferents plans; i afrontar les problemàtiques laborals, sobretot en el sector carni amb les falses cooperatives.- Sí, sense cap mena de dubte.- Vivim unes eleccions excepcionals perquè es produeixen en una situació d'anomalia democràtica.