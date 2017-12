Les pancartes de «Llibertat presos polítics» es queden a les places de Vic, Manlleu i Torelló

17:04 Manuel Valls participarà dissabte en un acte de campanya del PP amb la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i el candidat Xavier García Albiol.

17:01 Foment envia la brigada a arrencar els llaços del Pont Penjant d'Amposta per ordre de la Junta Electoral. Molts llaços han anat a parar al riu i als carrers del municipi, que han quedat bruts de plàstic.

17:00 El jutge declara sobresegudes les denúncies per l'assalt policial a l'escola Nostra Llar de Sabadell l'1-O. L'exalcalde Juli Fernàndez va ser un dels denunciants, després de ser colpejat i arrossegat per terra, i ha rebut la notificació.

16:41 Puigdemont denuncia a la Fiscalia el vídeo de dos homes amenaçant-lo des d'un tanc. El president considera que hi ha, almenys, un delicte d'amenaces i un altre d'odi, i argumenta que l'enregistrament del vídeo es fa sobre una base evident d'odi.

16:14 LA BRÚIXOLA Un escenari (emboirat) per governar després del 21-D; les claus i els protagonistes de la setmana, per Joan Serra Carné.

16:08 L'ANC crida a una encartellada massiva aquest dissabte per «la República i la llibertat». Els CDR i la plataforma "Carteles x República" estan organitzant una #EmpaperadaStorm arreu de Catalunya.

16:03 M'HI POSO PER... Najat Driouech: un pas endavant per evitar que hi hagi «ciutadans de segona». La número 10 d'ERC se sent hereva de les dones "lluitadores per la igualtat i els drets" del poble d'on prové, prop d'Asilah, a 40 quilòmetres de Tànger i situat en "una zona rural d'estructura matriarcal". Un retrat de Roger Tugas.

16:02 LA CARAVANA. Un «star system» català per fer companyia a Puigdemont. El president s'envolta d'actors, representants de la societat civil i dirigents de la candidatura en un acte a la seu de Junts per Catalunya. Per Oriol March.

15:20 El TC també suspèn cautelarment la llei catalana de comerç. L'alt tribunal deixa en suspens el termini perquè la Generalitat pugui presentar al·legacions mentre estigui vigent el 155.

15:01 El govern espanyol utilitza el 155 per minimitzar la Hisenda catalana. L'executiu de Mariano Rajoy torpedina les mesures del Govern per donar forma a una de les estructures d'estat. El consell de ministres també ha liquidat definitivament el Diplocat. Informa Sergi Ambudio.

14:32 La CUP diu que només la República acabarà amb la «conxorxa criminal» del sistema sanitari català. El cap de llista per Tarragona, Xavier Milian, també respon la proposta d'Iceta sobre els indults: "El follet del federalisme és un personatge de Polònia". Ho explica Aida Morales.



14:23 ÚLTIMA HORA Méndez de Vigo farà retirar el recurs per tornar les obres de Sixena a Lleida perquè no en sabia res.

14:16 LA CARAVANA Miquel Iceta, de ballar a imitar Mariano Rajoy. La presència del president espanyol és una constant en les intervencions del candidat socialista al 21-D, que fins i tot s'atreveix a emular-lo amb la frase "los catalanes hacen cosas"; contracrònica de Jordi Bes.



14:00 La CUP vol abastar el 10% dels vots a les comarques gironines per la República; informa Xavier Borràs.

13:58 VÍDEOS Els moments més punyents de l'entrevista d'Arrimadas a TV3. La candidata de Ciutadans no va tenir una entrevista gens fàcil amb el director de l'ens, Vicent Sanchis.

13:47 Albiol acusa Puigdemont d'actuar com «dictadors de països subdesenvolupats». El candidat del PP contraposa el president de la Generalitat amb Adolfo Suàrez: "No va ser escollit democràticament però va demostrar que era un demòcrata".

13:44 Puigdemont es compromet a desplegar la República «amb tots els efectes» si guanya el 21-D. El president de la Generalitat, en un acte a la seu de Junts per Catalunya, alimenta la perspectiva de victòria per a la seva candidatura. Per Oriol March.

13:43 EN DIRECTE @InesArrimadas puja a l'autobús dels periodistes que avui s'ha desplaçat fins a Figueres. Una dona ha demanat als informadors que li preguntin «qui paga la campanya» https://t.co/tFvHnfmRNm #21D pic.twitter.com/hdRErXELnv — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

13:27 El número 1 de la @cupnacional per Tarragona, Xavi Milian, presenta la proposta del partit en matèria de sanitat per acabar amb la "conxorxa criminal" que ha "espoliat diner públic" https://t.co/Jd8VFaXshc pic.twitter.com/v65yynzS0P — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

13:10 Junts per Catalunya organitza un acte de suport a Carles Puigdemont amb personalitats del món de la cultura i altres sectors professionals, així com també membres de la candidatura al 21-D.

12:37 L'independentisme perd la majoria absoluta i Ciutadans guanya les eleccions, segons una nova enquesta. La Sexta assenyala que Inés Arrimadas seria la candidata més votada per sobre d'Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.

12:34 VÍDEOS L'emotiva rebuda dels treballadors d'Exteriors a Raül Romeva a la plaça del Rei de Barcelona, per Bernat Surroca.

12:15 L'ENQUESTÒMETRE Consulta l'enquestòmetre de NacióDigital amb les 23 enquestes del 21-D publicades des del 19 de novembre; per Roger Font.

12:00 Els treballadors d'Exteriors lliuren a Romeva una pancarta amb un retrat seu inspirat en l'estil d'Andy Warhol. "Ha passat per les manifestacions i per la plaça Sant Jaume", li diuen. VÍDEO Els treballadors de Presidència, Exteriors, Governació i Universitats i Recerca canten Els segadors a @raulromeva https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/9SgAYh2mW6 — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

11:52 Domènech descarta facilitar un govern on hi sigui JxCat: «No hem vingut a abstenir-nos». El cap de llista dels "comuns" considera que Carles Puigdemont no pot estar "en el futur polític" de Catalunya. Ho explica Sara González



11:51 VÍDEO Ovació dels treballadors dels departaments del Govern a @raulromeva, a la seva arribada a la plaça del Rei de Barcelona https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/kmCfgXNanU — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

11:51 VÍDEO Treballadors dels departaments del Govern criden: "Llibertat presos polítics", a la plaça del Rei de Barcelona https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/5mJfUQN0VD — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

11:46 ERC prepara un equip per difondre el 22-D a les cancelleries una eventual victòria sobiranista, informa Roger Tugas. Marta Rovira afirma que el seu candidat és Junqueras i no es mulla en relació a si investiria Puigdemont en cas que assisteixi al ple del Parlament.

11:51 VÍDEO Treballadors dels departaments del Govern canten Els segadors a la plaça del Rei de Barcelona https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/V9zdsYoKEd — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

11:42 Marta Rovira defensa, en la roda de premsa a l'ACN, que en primera instància s'acordi un Govern amb el PDECat i la CUP, rebutja acords amb el PSC, i deixa en mans de Catalunya en Comú-Podem triar si alinear-se amb aquells que volen que "aquest país pugui progressar socialment i econòmicament" o amb els de "l'immobilisme, la imposició, que les decisions a Catalunya les prenguin els partits polítics".

Marta Rovira, junt al director de l'ACN, Marc Colomer, en l'entrevista a l'agència de notícies. Foto: Roger Tugas

11:38 Més d'un centenar de persones de diversos departaments del Govern canten contra el 155 i per l'alliberament dels presos a la plaça del Rei de Barcelona. Cantaran les nadales "El 25 de desembre" i "El noi de la mare", i acabaran amb "Els Segadors". Abans de començar hi haurà un minut de silenci. Més d'un centenar de persones de diversos departaments del Govern canten contra el 155 i per l'alliberament dels presos a la plaça del Rei de Barcelona https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/PxLqyHkKAt — NacióDigital (@naciodigital) 15 de desembre de 2017

11:34 VÍDEO Gabilondo: «S'hauran de repetir les eleccions catalanes?». El periodista reflexiona sobre els resultats del 21-D.



11:25 ÚLTIMA HORA Méndez de Vigo demana ara que les obres de Sixena retornin a Lleida. El ministre de Cultura dona llum verd al recurs presentat per la Generalitat.

11:06 Jordi Basté, a l'expectativa de poder parlar amb Junqueras en directe des de la presó. El vicepresident del Govern havia de ser entrevistat a El món a RAC1 juntament amb Marta Rovira.

10:51 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, recula sobre la seva proposta dels indults: "Sens dubte és una proposta prematura". En un esmorzar informatiu, Iceta afirma que prefereix equivocar-se "per trobar la reconciliació" que "encertar tenint ferides obertes".

10:19 ÚLTIMA HORA El Museu de Lleida localitza la pintura perduda de Sixena. L'equipament lleidatà ha enviat un escrit al jutjat d'Osca comunicant la troballa i espera ara que la policia judicial passi a recollir l'obra.

10:13 Marta Rovira tanca la porta a un pacte amb el PSC i assegura que la unitat de les forces independentistes no era la millor opció per aquestes eleccions.

10:01 Els bombers belgues feliciten l'ANC pel «civisme» dels manifestants catalans. La concentració a Brussel·les de la setmana passada va reunir 45.000 persones.