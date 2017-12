La plaça dels Màrtirs acull aquest divendres 15 de desembre, a la tarda, i dissabte 16 de desembre, durant tot el dia, una nova edició de la Fira de Santa Llúcia. Una vintena de parades oferiran productes artesanals relacionats amb el Nadal. Pessebres, tions, tot tipus de productes decoratius i queviures compartiran l'espai amb múltiples activitats. D'aquesta manera, la venda de productes artesanals es complementarà amb un seguit de mostres i tallers de treballs manuals.El regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, destaca la implicació de diverses associacions en la dinamització de la fira. És el cas d'Els Gegants i Grallers del Barri de Santa Anna, que organitzaran una pintada d'un mural de Nadal en el que hi podrà participar tothom. També es farà un taller amb fusta i paper a càrrec de Packdart, Magika Pinta farà maquillatges nadalencs i es comptarà amb les actuacions de l'Associació Coral del Remei, la Coral Xicalla i Tam Tam Gospel.A més, es faran demostracions de ball organitzades per l'Aula de Dansa Carina Amato, una d'aquestes en col·laboració amb ADFO (Associació de Disminuïts Físics d'Osona) . S'hi afegiran també música, castells i cercaviles que animaran la Plaça i, per acabar, hi haurà la possibilitat de gaudir d'una ració de xocolata calenta i de participar en el sorteig d'una panera a càrrec dels Gegants i Grallers del Barri de Santa Anna.A banda d'aquestes activitats, es faran visites guiades a la Casa Riera Ordeix i a l'exposició de fotografies, fetes per nens i nenes, Mirada de Barri, que mostra les singularitats del barri de l'Eixample Morató.D'altra banda, la capital d'Osona també acull el Festival de la Infància, que enguany està dedicat a l'Imperi Romà. La jornada per als infants, del recinte firal d'El Sucre, estarà obert els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre del 2017, de les 16 a les 20 h, i els dies 1, 2 i 3 de gener de 2018, també de 16 a 20h.A les voltes de la plaça Major de Vic acolliran, un any més, la Fira d'Artesans de Nadal, una jornada que compta amb més de 40 expositors que comercialitzen peces elaborades exclusivament de forma artesanal. S'hi poden trobar productes molt diversos com encens, teixits, sabons naturals, peces de fusta, etc. Les dates són els dies 16, 17, 22, 23 i 24 de desembre de 2017 i el 2, 3 i 4 de gener de 2018.

Recull de fotos de la Fira de Santa Llúcia a Osona