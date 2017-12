Jesús Cañas: «No estic d'acord amb els empresonaments, però el 155 l'hagués aplicat abans»

Jesús Cañas apunta que és molt difícil presentar el seu discurs a la comarca. Foto: Josep M. Montaner

Jesús Cañas creu que l'alta participació beneficiarà els partits constitucionalistes. Foto: Josep M. Montaner

Jesús Cañas Foto: Josep M. Montaner

Jesús Cañas és el número 57 del Partit Popular de Catalunya per la llista de Barcelona. És president del partit a Osona i és el segon cop que es presenta en la candidatura de Xavier García Albiol. Cañas és una de les cares osonenques que es presenten a les eleccions del 21-D - És la segona vegada que hi sóc. Com a president d'Osona i membre de l'executiva provincial, em va tocar.- És molt difícil. És a la Catalunya Central i podríem dir que Osona és el lloc més important de l'independentisme de Catalunya. Als fets em remeto: només cal mirar la plaça de Vic. No tenim cap alcaldia, però cal recordar que a Prats de Lluçanès i a Tona ens va faltar molt poc. Cal destacar que van ser unes eleccions en plena crisis del partit ens va repercutir una mica. Espero que el 2019 que podem tenir com a mínim un parell.- No, en absolut. Ser del Partit Popular aquí és prou difícil. L'article 155 no ha afectat gens ni mica en què nosaltres puguem sortir més o menys a Osona.- El que es vol dir és que si guanyen les forces independentistes han d'estar en el marc de la llei. El 155 s'ha aplicat perquè no s'han complert les lleis. No té per què haver-hi 155, sempre que s'ajusti a la llei.- Aquesta situació s'ha enquistat pel govern central -el meu partit- i per part de les forces independentistes. Qui desencalla això, ara? M'han dit que el meu govern ha fet més independentistes, però és que els independentistes, també han fet més unionistes.Una possible solució seria tancar tots els partits polítics en una sala, llençar la clau i tornar a obrir fins que es trobi una sortida. Jo faré tot el que pugui perquè Catalunya no marxi d'Espanya, però entenc que hi ha gent que cregui en la independència.- Governar Catalunya. Quines mancances hi ha, què s'ha de fer i governar per a tots els ciutadans: els que són independentistes i els que no. D'altra banda, també defensar Catalunya des del meu partit a Madrid. La gent es pensa que el PP Català no defensa Catalunya.- L'independentisme, en argot comercial, té la seva quota de mercat. Com més participació hi hagi més bé ens anirà als partits constitucionalistes, PP, PSOE i Ciutadans. Per raons òbvies i numèriques, l'independentisme no pot pujar gaire més. Aquests que han estat amagats sense dir res són els que hem de treure al carrer perquè vagin a votar i guanyar les eleccions.- Impossible. És difícil; estic el número 57. És el meu partit, però tinc una professió. No deixaré la meva professió per la política.- Vivim unes eleccions excepcionals perquè estan en joc moltes coses.- La convivència.- No he fet la prova, però si sortís a la plaça Major de Vic amb la bandera espanyola, què passaria? No m'estovarien, però déu-n'hi-do el què podria passar. A mi que hi hagi un senyor que porti l'estelada no em fa res, però també que em deixin portar les meves banderes: l'espanyola i la senyera.- No sóc jurista, però no hagués fet. L'empresonament de polítics ha donat més força a l'independentisme. També, però, s'havia de fer quelcom. El que va passar al Parlament de Catalunya a principis de setembre no havia passat mai, que no es deixés proposar cap esmena a l'oposició. No s'ha vist enlloc. Alguna cosa s'havia de fer. El 155 l'hagués aplicat abans, però l'empresonament no hi estic d'acord perquè és donar arguments als independentistes.