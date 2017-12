Taradell-Vic: la marxa de regularitat commemorativa «Rafael de Casanova»

1. Tram de bosc, entre Taradell (sortida) i la Collada (control N1)

Distància: 4,66 km; desnivell positiu: 239 m; desnivell negatiu: 106 m 2. Tram de carena, entre la Collada (control N1) i Vilalleons (control N2)

Distància: 2,63 km; desnivell positiu: 84 m; desnivell negatiu: 207 m 3. Tram de la plana: entre Vilalleons (control N2) i Vic (arribada).

Distància: 6,77; desnivell positiu: 9 m; desnivell negatiu: 168 m

