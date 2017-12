VÍDEO El sergent dels Bombers de Vic replica de nou les acusacions d'Albiol

A veure si queda li queda clar Sr. Albiol. Aquí li deixo el meu testimoni, amb el resultat de l'actuació dels bombers i el perquè es va actuar així. Salutacions des de Vic pic.twitter.com/EvWxo3KCNS — alfonsesterlich (@alfonsesterlich) 13 de desembre de 2017

Ayer denuncié que los bomberos habían colocado en Vic una pancarta en favor de los “Presos políticos”. En una entrevista el director de @tv3cat me dijo que no era cierto. Aquí podéis ver la realidad y escuchar la reacción de los vecinos. pic.twitter.com/uNmF8Tpld0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 12 de desembre de 2017

La actuación de una parte de los bomberos de la Generalitat es una vergüenza democrática. Hoy colgando una pancarta en favor de “los presos políticos “con vehículos de trabajo. Espero que muy pronto evidencien que han dejado de ser impunes. pic.twitter.com/PHf2jfWWMH — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) December 10, 2017

"A veure si queda li queda clar senyor Albiol. Aquí li deixo el meu testimoni, amb el resultat de l'actuació dels Bombers i el perquè es va actuar així. Salutacions des de Vic". Son les contundents paraules amb què el sergent dels Bombers de Vic, Alfons Esterlich, presenta un vídeo a Twitter on replica per enèsima vegada el líder popular, que ha criticat l'actuació dels agents per "colocar" una pancarta de suport als presos polítics a la plaça Major de Vic.Albiol, tot i l'aclariment dels mateixos Bombers, del qual ja se'n va fer ressò NacióDigital , on explicaven que s'havia retirar la pancarta a causa del vent, va insistir ahir a TV3 en el seu argument, tot i que el propi director de l'ens, Vicent Sanchis, li va negar. Ho explica en aquest tuit amb un vídeo, on diu que "es pot veure la realitat".La polèmica fa dies que dura. El cap de llista del PP va posar fa uns dies al punt de mira els Bombers que van "ajudar" a penjar la pancarta per l'alliberament dels presos polítics a la plaça Major de Vic. El dirigent popular va desitjar que "molt aviat evidenciïn que han deixat de ser impunes".Les acusacions no van agradar massa al cos, que va replicar el dirigent popular. "Nosaltres no hem ajudat ningú a posar cap pancarta", va explicar un portaveu dels Bombers a"Nosaltres vam rebre un avís a les 17.54 hores, que hi havia una pancarta a punt de caure a la plaça de Vic a causa del vent i que era perillós", afegeix.Els Bombers, per tant i segons el portaveu, només van dedicar-se a complir amb el seu deure, o sigui, apartar objectes perillosos de la via pública. Per fer-ho, com que era molt complicat despenjar la pancarta, la van lligar i la van arrossegar fins al costat de la plaça, a través del cable i mitjançant el camió grua, on la hi van deixar. "En aquest lloc ja no hi havia perill", conclou el portaveu.Tot i això, Albiol, en una entrevista, va continuar argumentant que els Bombers havien ajudat a posar la pancarta. D'aquí, el nou vídeo del sergent Esterlich on, des de la mateixa plaça de Vic, torna a aclarir que l'actuació es va fer per raons de seguretat.Esterlich, que va ser el responsable de l'operatiu, afegeix ara que es va alertar a Òmnium Cultural, que es l'entitat que va posar la pancarta, que si la tornaven a posar i tornaven a haver-hi problemes a causa del vent, la retirarien definitivament."Faig aquest vídeo perquè vostè insisteix. Que quedi clar que els Bombers el que vam fer és retirar la pancarta", clou l'agent.