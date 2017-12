La ruta dels Molins estrena senyalització

17:43 Albiol no pot confirmar el presumpte espionatge i demana explicacions a Puigdemont. El candidat del PP acusa Puigdemont d'haver actuat com un "règim totalitari" i la "Gestapo". Demana explicacions al president de la Generalitat: "Quant ha costat l'espionatge, per què, des de quan, què es pretenia descobrir, quina era la finalitat última?".

16:12 LA CARAVANA Tots els balls de Miquel Iceta. ​El socialista duu esmorzar a l'autobús que el PSC ha posat als periodistes per cobrir la campanya del 21-D i aprofiten per posar el candidat a prova; contracrònica de Jordi Bes.



15:32 La diputació permanent del Parlament es reunirà el 27 de desembre per decidir si porta el 155 al TC. Només Junts pel Sí ha sol·licitat convocar la sessió, que aquest dijous ha estat acordada per la Mesa i els portaveus dels grups.

15:30 Trobada solidària de cristians per la llibertat dels presos polítics. D'onze del matí a cinc de la tarda a la plaça Sant Felip Neri de Barcelona es llegiran textos, poemes i es crearan espais d'oració i pregària.

15:23 Junqueras, des d'Estremera: «Si el preu de la llibertat és la presó, l'hem d'assumir, per molt dolorós que sigui». El cap de llista d'ERC defensa que ningú podrà assenyalar els republicans com a "còmplices" del 155 quan ell és a presó.

14:50 LA CARAVANA Lorena Roldán, «el bec d'or» que va embadalir Rivera. La número dos per Tarragona és una de les figures en alça a Ciutadans i molts la consideren "una Arrimadas en potència". La contracrònica de Pep Martí de la campanya de Ciutadans.

14:29 Manifestacions ultres i articles contra el procés: l'historial del nou jutge que investiga l'1-O. El magistrat Jaime Conejo substitueix el titular del jutjat d'instrucció número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que està ingressat per una afectació intestinal.

14:27 LA CARAVANA. Riera i Sànchez: de la Crida al Parlament (i les visites al calabós). El número 1 de la CUP i el número 2 de Junts per Catalunya tornen a compartir front després de tastar la "repressió" fa gairebé 40 anys; la crontracrònica d'Aida Morales.

14:25 VÍDEOS Cospedal treu pit d'unes forces armades preparades per «respondre a qualsevol possible atac a la democràcia». La ministra de Defensa del govern espanyol ha presenciat de primera mà les maniobres militars que s'estan portant a terme al Camp de Tarragona en el marc de l'operació "Eagle Eye". Informa Jonathan Oca.

14:23 VÍDEO El sergent dels Bombers de Vic replica de nou les acusacions d'Albiol. El cap de llista del PP va carregar contra el cos per "posar" una pancarta dels presos polítics a la plaça de la capital osonenca.

13:55 Els «comuns» retreuen a Junts pel Sí haver mantingut les retallades d'Artur Mas. Xavier Domènech aposta per una universitat "pública i gratuïta" i acusa el governs d'Artur Mas d'haver estat "matant la joventut" del país i d'haver "expulsat" 50.000 joves de la universitat. Ho explica Sara González

13:43 .@mdcospedal ha afirmat que s'han obert dos expedients militars vinculats al cas del vídeo amenaçador contra Carles Puigdemont (@KRLS) i a @Pablo_Iglesias_, filmat des d'un tanc de l'exèrcit espanyol i que «es prendran les mesures pertinents» pic.twitter.com/rsZ7SNVCWU — NacióTarragona (@naciotarragona) 14 de desembre de 2017

13:34 Fachin avisa que cada vot als «comuns» serà contra «el projecte que més preocupa a Rajoy». L'exdirigent de Podem, en un acte amb ERC, acusa Domènech de no defensar la sobirania de Catalunya com quan compartien militància a Procés Constituent. Informa Roger Tugas.

13:31 Xavier Domènech reivindica una una universitat "pública i gratuita" a Catalunya i un pla de retorn dels joves que han marxat a l'estranger

Xavier Domènech, al míting a plaça Universitat Foto: Adrià Costa

13:30 JxCat insisteix que un «gran resultat» de Puigdemont dificultarà la seva detenció.

Josep Rull, en una roda de premsa a l'agència Efe, sosté que "sense guanyar les eleccions" es dificulta la sortida de la presó i la tornada de l'exili. Informa Oriol March.



13:25 Xavier Domènech assegura que és una "vergonya" com el govern d'Artur Mas ha estat "matant la nostra joventut" amb la pujada de les taxes universitàries

Xavier Domènech, durant el míting a la plaça Universitat Foto: Adrià Costa

13:28 ÚLTIMA HORA El Suprem no permet a Jordi Sànchez sortir de la presó per fer campanya. El magistrat Pablo Llarena denega els permisos per abandonar Soto del Real, el contacte amb mitjans fora del règim ordinari de visites i la connexió a Internet fora del control del centre penitenciari.

13:19 Xavier Domènech denuncia que 50.000 joves han hagut de deixar la universitat per culpa del 67% d'increment de les taxes universitàries impulsada per la Generalitat de Catalunya

13:15 Owen Jones: "O guanyem ara, o avançarà el feixisme i el racisme que va acabar amb les nostres societats a mitjans del segle passat"

Owen Jones, al míting dels comuns Foto: Adrià Costa

13:11 Owen Jones assegura que els joves són "l'avantguarda capaç de posar fi a un establishment podrit de dalt a baix"

13:06 Owen Jones adverteix, en un míting amb Xavier Domènech, que els "enemics són comuns" i que per això cal "solidaritat" entre estats: "Els problemes provocats per les crisis i creats per la banca, els hem de pagar entre tots"

Xavier Domènech i Owen Jones, al míting a la plaça Universitat de Barcelona Foto: Adrià Costa

13:01 Vicenç Navarro carrega contra Ciutadans, que tenen la carpa a pocs metres del míting de Catalunya en Comú-Podem: "Com poden dir que estimen Espanya quan estan fotent el poble català?"

L'economista Vicenç Navarro, en un acte dels comuns Foto: Adrià Costa





13:01 «El teu Vot», el qüestionari per sortir de dubtes de cara al 21-D. Es tracta d'un llistat de 25 preguntes per descobrir quines coincidència té cada votant amb les candidatures que es presenten a les eleccions. Ho explica Sergi Ambudio.



12:58 L'economista Vicenç Navarro denuncia que hi ha un 40% de joves que "ja no tenen un millor nivell de vida que els seus pares" en un acte de Catalunya en Comú-Podem a la plaça Universitat

L'economista Vicenç Navarro, en un acte dels comuns Foto: Adrià Costa

12:55 Albano Dante Fachin avisa que cada vot a Catalunya en Comú-Podem "ajuda que surti derrotat el projecte que més preocupa Mariano Rajoy, el que va fer la gent l'1-O"



12:55 .@juntsxcat anuncia que Jordi Sànchez, número dos de la candidatura, participarà en el míting central que se celebra demà al Pavelló de la Vall d’Hebron https://t.co/xwCKyZJHnM pic.twitter.com/oSubHxEIvw — NacióDigital (@naciodigital) 14 de desembre de 2017

12:52 VÍDEO Xavier Domènech fa un acte amb @OwenJones84 a la plaça Universitat, el mateix lloc on està instal·lada la carpa de Ciutadans https://t.co/9LI0mi0AUn pic.twitter.com/yAEHugO3F3 — NacióPolítica (@naciopolitica) 14 de desembre de 2017

12:48 Miquel Iceta es referma en la seva aposta per indultar els presos polítics: "No m'importa pagar un preu per atrevir-me a pensar en escenaris de reconciliació".

12:47 .@miqueliceta retreu els "atacs injustificats" de Puigdemont (@KRLS) i reitera que podria haver-se estalviat el 155 si hagués convocat eleccions i evitat la declaració d'independència https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/x5VpuGzhL7 — NacióPolítica (@naciopolitica) December 14, 2017

12:46 La CUP manté «l'esperança» d'aliar-se amb els «comuns» però els demana un «bany de realitat». Carles Riera rebutja entrar en la "polèmica nominalista" d'ERC i Junts per Catalunya sobre la presidència de la Generalitat, i afirma que, en el camí de la República, "tots els noms seran benvinguts". Ho explica Aida Morales.

12:13 La secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'ex-secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, inicien un diàleg sobre el model de procés constituent que volen impulsar en la nova legislatura.

Marta Rovira i Albano Dante Fachin, aquest dijous, en un diàleg sobre el procés constituent català. Foto: Roger Tugas

12:14 Miquel Iceta ha recordat que el Tribunal Constitucional ha suspès la llei catalana contra el canvi climàtic, fet davant del qual creu que aquest camp ha de ser cosa de totes les administracions. "Els problemes de qualitat de l'aire i contaminació no coneixen de fronteres", ha remarcat.

12:14 Albiol avisa que Puigdemont «no se'n riurà» de la «democràcia espanyola». El candidat del PP pressiona els "comuns": "Amb la seva abstenció han de permetre que governin els constitucionalistes o els independentistes".

12:09 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, explica les seves propostes de medi ambient en un acte a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). El socialista aposta perquè Catalunya sigui "una comunitat autònoma puntera en la gestió integral del canvi climàtic", i per ara en aquest camp afirma que ha trobat a faltar "un compromís més gran" del Govern.

11:43 Puigdemont: «Amb el 155 cal jurar la Constitució per comprar un estetoscopi». El president de la Generalitat recalca les "dificultats" dels treballadors sanitaris en anys de retallades però destaca el "reconeixement internacional" del model català, i proposa un pacte nacional per definir les polítiques de salut. Per Oriol March.

11:34 El candidat del PP, Xavier García Albiol, expressa que se sent "còmode" amb un candidat en "presó preventiva" (Oriol Junqueras) i un altre candidat "fugat" (Carles Puigdemont).

11:21 El PP fa una crida a la mobilització unionista en un nou vídeo de campanya: "Parla amb amics i familiars a Catalunya perquè el 21-D votin per Espanya". ✅ El 21D tenemos una oportunidad: llama a tu familia y amigos en Catalunya para que voten por España, para que voten @PPopular porque #EspañaEsLaSolución#LaSoluciónEsPP pic.twitter.com/osNW4lNRSf — PP Català (@PPCatalunya) December 14, 2017

11:20 La Guàrdia Civil deté el director general d'Unipost pel referèndum de l'1-O. Els agents han fet dues entrades a la seu social i en un domicili particular.

11:16 María Dolores de Cospedal s'ha desplaçat fins a l'aeroport de Reus per presenciar les maniobres que l'exèrcit espanyol està portant a terme al Camp de Tarragona, informa Jonathan Oca. Ha vist de primera mà l'enlairament de dos Eurofighters.

10:53 Antoni Trilla, epidemiòleg i número 68 per Barcelona de la llista de Junts per Catalunya, reclama que Catalunya tingui presència en organismes internacionals de cooperació.

11:00 .@miqueliceta puja a l'autobús que duu els periodistes que cobreixen la campanya del PSC i els hi porta esmorzar i vesc https://t.co/FajvbcdI0o pic.twitter.com/sO0dJarYqc — NacióDigital (@naciodigital) 14 de desembre de 2017

10:32 Marina Geli, exconsellera de Salut, inaugura l'acte sobre salut de Junts per Catalunya. Insisteix que cal un millor finançament per als serveis socials i indica la necessitat de garantir un bon "envelliment" a la ciutadania.