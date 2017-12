​Manlleu reubicarà l'Escola de Música a Can Puget

L' Ajuntament de Manlle u té previst reubicar l'Escola de Música Municipal a Can Puget, la casa de cultura del municipi. Així ho explicava l'alcalde Àlex Garrido en la trobada que fa amb periodistes de la comarca dos cops l'any. L'actual ubicació és just al costat d'aquest edifici.Garrido ha remarcat que està previst que a finals del 2018 comencin les obres de remodelació de la primera i la segona planta de l'edifici "per encabir-hi de forma digna l'Escola de Música". L'alcalde ha explicat que a principis d'any es reformularà el projecte per tenir "una partida prevista als pressupostos". Ha remarcat que la reubicació "no es podrà acabar en aquest mandat"; "serà decisió del proper govern seguir amb aquest projecte".En aquest sentit, Garrido ha apuntat que "l'arranjament es faria planta per planta i paulatinament". L'alcalde ha explicat que les plantes tenen problemes estructurals, pel que fa a la instal·lació elèctrica o de gas. Per fer-ho és necessari treure les rajoles històriques i tornar-les a posar. Es tracta d'una "feina de formigueta" per "mantenir l'essència històrica de l'espai"."És un lloc excel·lent i ideal per acollir l'Escola de Música", ha dit Garrido, remarcant que "és un espai important pel comerç de Dalt Vila". "Això genera una activitat comercial, social i cultural, que ens interessa mantenir al centre de la ciutat", ha apuntat l'alcalde.D'altra banda, ha remarcat que es tracta d'un aspecte que s'ha treballat "durant tot el mandat" i conjuntament "amb el professorat i direcció de l'escola". Per fer el projecte "s'ha de readaptar el procés ja existent de reforma integral de la primera i segona planta de l'edifici de Can Puget per adaptar-lo a les necessitats de l'Escola de Música", ha conclòs l'alcalde. D'aquesta manera es descarta la ubicació de l'Escola de Música al Teatre Centre de Manlleu.