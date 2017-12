El pressupost del 2018 de l'Ajuntament de Vic s'incrementa un 3,4% respecte a l’any passat

Àlvar Solà escoltant a Joan Ballana, de l'oposició Foto: Josep M. Montaner



El ple de l' Ajuntament de Vic va aprovar aquest dimecres el pressupost per al 2018 que s’incrementa un 3,4% respecte a l’any passat. Hi va votar a favor l’equip de govern (PDECat, Unió i PSC) amb el suport d’Arnau Martí, de Vic per a Tots, amb qui hi ha un pacte de governabilitat. ERC-Som Vic, Capgirem Vic i Plataforma Vigatana hi van votar en contra.Tal com exposava el regidor d’Economia i d’Hisenda, Àlvar Solà, el pressupost d’enguany suposa 1.476.085 euros més que el 2017. En aquest sentit, Solà remarcava que, d’aquesta manera, es consolidaven les partides de l’àrea social, ja que augmentaven les aportacions en “educació i cultura”. També va destacar que estabilitza les despeses referents a la cobertura dels serveis bàsics i augmentava lleugerament les aportacions als projectes de promoció de la ciutat.Solà va posar alguns exemples com l’augment de beques per a la cohesió social, les ajudes a les persones amb risc, l’augment de la partida per la tarifació social, la posada en marxa de l’espai familiar… D’altra banda, també va destacar que la partida que tenia més volum era al dels Serveis “per al manteniment general de la ciutat”.El portaveu de l’oposició, Joan Ballana (ERC), va criticar que el pressupost s’haurà de modificar pel canvi de gestió de residus, és a dir, la implementació del porta a porta al nucli antic de la ciutat. Ballana es va mostrar especialment crític amb la inversió de 4 milions d’euros per aquest aspecte.En aquest sentit, va remarcar tots els altres projectes que es podrien portar a terme si es modifiquessin les partides. El cavall de batalla d’Esquerra és el Mercat Municipal de Vic i així ho va fer notar en aquest punt. “Fins al 17 de desembre poden sol·licitar una línia d’ajuts a la Diputació”, deia Ballana, remarcant que podria ser una solució per l’equipament. El republicà va criticar la inversió en la remodelació del carrer Verdaguer quan a “100 metres enllà” hi havia el mercat, que li corria més urgència. “És de certa miopia política”, deia.Ballana també va enumerar diferents projectes com eren les Adoberies, la remodelació de la carretera de roda, el segon tram del carrer nou, un pla de xoc comercial, o la inversió d’una altra gran fira. “Totes aquestes modificacions s’enfilen a 2,5 milions d’euros”, deia el regidor, que criticava el “no” que rebia per part de l’equip de govern. “Si els dos grans grups majoritaris no es posen d’acord amb el pressupost, la ciutat va coixa segur”, sentenciava.Marc Barnolas, de Capgirem Vic, va remarcar la incidència que ha pogut tenir el seu partit en l’Ajuntament. “Hem començat una dinàmica de transformació”, deia el regidor, posant com exemple la progressivitat fiscal en les ordenances municipals. En aquest sentit, Barnolas remarcava que “a canvi d’una abstenció”, Capgirem ha pogut materializar el 90% de 19 propostes, tot i trigar 24 mesos en executar-se.Per aprovar aquest pressupost, els de Capgirem havien fet arribar dues propostes a l’equip de govern “que no han estat ateses”: la universalització dels llibres i una línia d’autobús pels vigatans que van a treballar als polígons. El regidor va remarcar que ambdues sumaven 800.000 euros “d’un pressupost de 43 milions”. Per aquest motiu, la formació va votar-hi en contra. Alhora, va criticar la baixada en el pressupost social, de joventut, i igualtat i ciutadania. D’altra banda, el regidor va lloar la rebaixa en les despeses a disposició d’alcaldia, l’augment en les partides d’educació i cultura, i el “lleuger increment” en fires i mercats.Per la seva banda, Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, va remarcar que no hi havia “res de nou en el pressupost”. Anglada va apuntar que seguia en la mateixa línia que els darrers pressupostos. “És rutinari, ensopit, sense vitalitat ni dinamisme”, va etzibar el regidor. En aquest sentit va criticar “la manca d’imaginació de l’equip de govern” que no tenia “cap projecte de ciutat”.Arnau Martí, de Vic per a Tots, òbviament va donar suport a l’aprovació del pressupost. El regidor ecosocialista va remarcar els projectes que “donen respostes i situen l’agenda social i ecològica i fomenten la promoció econòmica i el comerç”.En aquest mateix sentit, va ressaltar algunes de les propostes com la millora dels espais públics de barri, l’impuls de l’economia i el lloguer social, la millora en la tarifació social de les escoles bressol, la inversió en equipament per la bicicleta… “Segurament no és una revolució”, deia Martí, remarcant que es tracta de propostes “amb humilitat i tota la voluntat” per “fer una aposta en posititu per la ciutat”.La bicicleta va acaparar bona part del ple d’aquest dimecres. Es va aprovar l’adhesió a la “Red de ciudades por la bicicleta”, va tirar endavant el projecte del camí per a vianants i bicicletes entre Vic i la Guixa, i es va aprovar el pla estratègic de la bicicleta de la capital d’Osona.D’una banda, es va aprovar el camí per a vianants i bicicletes entre Vic i la Guixa. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, presentava amb satisfacció aquesta proposta perquè dona resposta a “una demanda que resoldrà els problemes de connexió i potenciarà una mobilitat més sostenible”. Palmero va remarcar que es preveu que els treballs “de moviments de terra i desbrossar” comencin al febrer-març de 2018 i compten amb un pressupost de 250 mil euros.D’altra banda, es va aprovar -amb l’abstenció d’ERC i Capgirem- el Pla estratègic de la bicicleta de l’Ajuntament de Vic. Palmero va remarcar que “és un punt de partida per les accions que volem portar a terme” i que “no està tancat”. “La voluntat és assumir un 5% de mobilitat en bicicleta”, deia la regidora, mentre remarcava que donarà “una seguretat als vianants i conductors de bicicleta”.Tant Esquerra com Capgirem Vic van criticar la falta d’intenció de materialitzar el pla amb la poca presència que té en el pressupost. Jaume Colomer (ERC) apuntava que el pla té “moltes mancances” com la interactivitat amb els polígons, la connectivitat amb els municipis veïns o falta de propostes d’equipament complementaris. “Trobem a faltar una proposta que tingui a veure amb el pressupost i el calendari necessari per fer el projecte”, va sentenciar.En aquest sentit, Marc Barnolas (Capgirem Vic) va declarar que 125.000 euros pel pla “és insuficient”. “Entenem que el pla és bo, però cal apostar-hi en el pressupost”. El cupaire va recordar que era una proposta de Capgirem, que s’ha portat a terme “24 mesos després”.Josep Anglada (Plataforma Vigatana) i Arnau Martí (Vic per a Tots) van remarcar la bona feina. Martí va afegir que la diagnosi del pla posava de manifest “la quantitat de carrils bici, però que està mal connectada i té deficiències en senyalètica”. Palmero -contestant a una pregunta de Colomer- va remarcar que totes les urbanitzacions que s’estan projectant “tenim la bicicleta sempre present”.Per acabar, es va aprovar -amb menys suport i més càrrega política- la sol·licitud d’adhesió a la “Red de ciudades por la bicicleta”. Tant Capgirem com ERC s’hi van mostrar en contra perquè formava part “d’un xiringuito controlat pel PP i PSOE del 155”, deia Joan Coma, remarcant que no era per ser “una xarxa espanyola”. Ambdues formacions hi van votar en contra; la resta, a favor.Martí, de Vic per a Tots, que ho havia presentat en una moció temps enrere, va remarcar que l’adhesió era per poder xipar les bicicletes i “poder millorar la seguretat”. “No hi veiem ni 155, ni cap altra història”, deia Martí. La regidora de convivència i seguretat, Susagna Roura, va defensar la proposta remarcant que el 70% de bicicletes de la ciutat no tenen identificació “i aquesta adhesió permetria trobar-les”. Roura apuntava que es roben al voltant del 20% de les bicis a la ciutat.Un dels projectes més importants d’Educació de Vic és la posada en marxa d’un espai familiar municipal, complementari a les escoles bressol. De moment, tal com explicava el regidor Solà, es va aprovar l’encomana de gestió a la Fundació Privada Educació i Art (FEDUART) per a la redacció del projecte. Katia Juncks (Capgirem Vic) va demanar que no es descuidés el projecte de l’espai d’autogestió La Caseta. Tots els partits hi van votar a favor. Es preveu que al gener es presenti l’aprovació executiva.Entre els dictàmens més destacats, també es va aprovar -per unanimitat- l’addenda del conveni per la implementació d’un model integrat d’atenció i gestió del parc d’habitatges de protecció oficial a Vic. D’aquesta manera s’incorporen 36 pisos més de protecció oficial (319 en total) cedits per la Generalitat de Catalunya. S’incrementa un 33% el parc d’habitatges a la ciutat. Així ho explicava el regidor Titi Roca.Pel que fa a urbanisme es va fer l’aprovació definitiva de reurbanització del tram del carrer de Montserrat (entre el carrer de Sant Segimon i Torelló). Tots els partits van votar-hi a favor. També es va aprovar definitivament el projecte de reurbanització de la plaça Jaume Balmes,del pont de la Pista i d’un tram del carrer Anselm Clavé. Van votar-hi a favor l’equip de govern, Plataforma i Vic per a tots. ERC i Capgirem es van abstenir.D’altra banda, es va fer una modificació puntual del POUM del Prat d’en Galliners pel futur Campus de Ciències de la Salut. Hi van votar a favor l’equip de govern, Plataforma Vigatana i Vic per a Tots; Esquerra i Capgirem, en contra.Quant a subvencions, el ple va aprovar per unanimitat l’ampliació de les bases específiques per a la concessió de subvencions. Tal com explicava Solà, es tracta d’ajuts per “fomentar el lloguer social i rehabilitació de façanes”.Durant el ple es van aprovar totes les mocions presentades. Amb més càrrega política, es va aprovar una moció en defensa del model d’escola catalana (per unanimitat) i una altra que reclamava la llibertat dels presos i l’arxivament de la causa. Joan Coma, de Capgirem Vic, va ser l’encarregat de presentar la moció . Durant l’explicació, el regidor va remarcar que es tracta d’un “reconeixement als presos” i a les tres jornades (1 i 3 d’octubre i 8 de novembre) que “demostren una capacitat de control popular del territori, malgrat l’enviament massiu de policia espanyola i Guàrdia Civil”El text es va aprovar amb els vots a favor del PDECat, Unió, Capgirem Vic i el regidor no adscrit, Benjamí Dòniga (ex del PSC). Arnau Martí, de Vic per a Tots, es va abstenir i Josep Anglada, de Plataforma Vigatana, va votar-hi en contra.Capgirem va acceptar totes les esmenes que van sortir durant el debat de la moció. Els suggeriments, que va fer bàsicament el PDECat, demanaven un canvi de paraules per rebaixar la contundència del text original “per seguretat jurídica en un període electoral”. Així ho expressava el portaveu de la formació, Josep Arimany, apuntant que després la moció no els pugui “anar en contra”.D’altra banda, també es va aprovar -per unanimitat- una moció per fomentar la publictat no sexista i no LGTBfòbica.