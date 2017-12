EN DIRECTE El ple de Vic

19:52 El cap de llista de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, titlla de "personatge infame" el diputat de Ciutadans Toni Cantó per presentar resolucions contra l'escola pública catalana al Congrés dels Diputats





19:48 Carlos Carrizosa (Cs) diu a Manresa que els dirigents sobiranistes han incomplert els manaments evangèlics de "no mataràs" i "no robaràs", i han insultat, però que ells mai insultaran.

19:49 El 155 persegueix Miquel Iceta. Abans de l'inici del míting del PSC a Sabadell, els periodistes s'han adonat d'una d'aquelles casualitats que preparades no surten millor. La cadira reservada per a Iceta, i que duia el seu nom, també tenia el número que ha marcat la política catalana en les darreres setmanes: 155. Membres de l'equip d'organització del míting s'han afanyat a arrancar l'etiqueta amb la xifra.

La casualitat ha volgut que a Iceta li toqui el seient... 155. Foto: Cedida

19:46 Elisenda Alamany, número dos de Catalunya en Comú-Podem: "No volem les retallades de Puigdemont ni les imposicions de la senyora Inés Arrimadas. És l'escola pública la que garantirà i garanteix que siguem un sol poble"

19:48 .@sanchezcastejon torna a la campanya de @socialistes_cat al 21-D amb un míting a Sabadell el mateix dia que @marianorajoy també és a Catalunya https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/5VyvNtHxdz — NacióPolítica (@naciopolitica) December 13, 2017

19:48 6 de cada 10 europeus creuen que la imatge d'Espanya s'ha vist perjudicada per la crisi catalana. L'impacte al sector turístic podria arribar als 12.000 milions per la caiguda d'un 15,37% de visitants, segons un estudi.

19:42 la numero dos de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, a Ciutadans: "Sabem d'on vénen i què volen fer amb Catalunya. Si Miquel Iceta no els investeix, jo els hi dic ben clar: No passaran!"

Xavier Domènech i Elisenda Alamany, al míting de Sabadell Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:37 Joan Mena, diputat d'En Comú Podem, assegura que el model d'escola catalana l'ataquen el PP i Ciutadans "inventant mentides", però també el PDECat i ERC "imposant retallades" i mantenint "el concert a les escoles de l'Opus"

19:42 Concentració divendres a Barcelona per la llibertat dels presos polítics. Una convocatòria anònima ha corregut per les xarxes socials i ja compta amb el suport de l'ANC.

19:34 Joan Mena: "Miquel Iceta, us volem al costat defensant el model públic de l'escola catalana i no de la mà de la dreta catalanòfoba. Hi ha alguns dels vostres alcaldes que s'avergonyeixen de compartir projecte amb la dreta"

El diputat d'En Comú Podem Joan Mena Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:35 Antoni Castellà, a l'acte d'ERC a Tarragona, assevera a Arrimadas, Iceta i Albiol que "el nacionalisme i populisme espanyol" que ells "defensen és la major amenaça d'Europa des de la segona guerra mundial".

19:33 Joan Mena interpel·la a Miquel Iceta: "Creus de debò que la gent d'esquerres pot entendre que el PSC porta a la seva llista un número 3 que no permet que ni tu ni jo ens casem? Espadaler és incompatible amb el progrés social de Catalunya"

19:29 Joan Mena, al míting de Catalunya en Comú-Podem a Sabadell: "No hi ha eina que tingui més força per unir la gent comuna que les nostres escoles. Això és el que els fa por al PP i a Cs"

El diputat d'En Comú Podem Joan Mena Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

19:20 Comença el míting de Ciutadans al Teatre Kursaal de Manresa, que s'ha omplert per escoltar la candidata Inés Arrimadas. Informa, des de la capital del Bages, Pep Martí.

19:00 La CCMA recorrerà la sanció de la Junta Electoral contra Mònica Terribas. L'òrgan ha decidit obrir un expedient sancionador contra Catalunya Ràdio per dues editorials de la periodista.



18:33 Òmnium atorga el Premi Muriel Casals a la redacció d'informatius de TV3 i Catalunya Ràdio. El jurat destaca "la professionalitat, vocació de servei i la posició referent en informació" dels mitjans públics catalans, que actualment es troben a l'ull de l'huracà.



18:17 Els periodistes li regalen una samarreta d'"Els Impossibles" a Marta Rovira el dia que puja al bus i li'n donen una per a Junqueras, ja que ERC sempre defensa en els mítings que és un partit que ha evidenciat que és capaç de "convertir els impossibles en possibles".

17:23 VÍDEO «Perquè torni el president, s'ha de votar el president»: nou espot electoral de JxCat. Carles Puigdemont demana el vot per la seva candidatura per restituir el govern legítim, la democràcia i la llibertat.

17:23 El PSOE desautoritza Iceta per defensar l'indult dels presos polítics. Fonts de la direcció federal "respecten" l'afirmació del líder del PSC però recorden que la proposta és només la "seva opinió" i no la del partit.

16:59 El síndic denuncia al Congrés que és "inadmissible" que els candidats al 21-D no tinguin igualtat de condicions. Acusa la Junta Electoral de no garantir la llibertat d'informació i critica els expedients oberts a Terribas pels editorials de Catalunya Ràdio.

16:50 EL DIARI DE CAMPANYA DEL 36 8 de febrer: la dreta tem que el tema de l'amnistia als presos doni vots al Front Popular. La Lliga Catalana anomena l'aliança de les esquerres com "la coalició del Sis d'Octubre". Nova entrega del diari (en blanc i negre) de la campanya del 36; per Pep Martí.

15:54 Els Avis per la Llibertat de Reus mantenen la pugna amb la Junta Electoral. El col·lectiu recull signatures contra la prohibició de manifestar-se per la llibertat dels presos i, ara, també per la defensa dels Drets Humans.

15:34 Suspès el judici per l'agressió ultra a membres d'un CDR del Bages. Els acusats s'han presentat a la vista sense advocats i asseguren que no pertanyen a cap filiació política.

15:14 Admesa a tràmit la querella de tres ajuntaments gironins contra les càrregues de l'1-O. Els advocats preveuen que el procés serà "llarg i complex" però confien que permeti aclarir que l'acció policial va ser fruit "d'un pla consensuat".

14:40 LA CARAVANA Fachin omple el buit de Domènech. L'exlíder de Podem ocupa titulars amb la seva aliança amb la CUP en un matí en què el líder dels "comuns" no ha fet cap convocatòria mediàtica. Contracrònica de Sara González

14:29 LA CARAVANA. El «bon Déu» independentista del pare Manel. El sacerdot, que ocupa un lloc simbòlic en la candidatura de Junts per Catalunya, apareix en un acte social de la llista. Per Oriol March.

14:29 Els Mossos irrompen ara a les conselleries a la recerca de cartells pels presos polítics i llaços grocs. Treballadors públics denuncien que han anat pels despatxos i han aixecat acta.

14:09 Rajoy mostra «voluntat de diàleg» per l'endemà del 21-D però adverteix que garantirà la unitat d'Espanya; informa Isaac Meler des de Badalona.

13:17 Iceta s'ofereix als empresaris per intentar evitar «el desastre econòmic». El socialista assegura al Cercle d'Economia que, si es escollit president, es dedicarà "fonamentalment" a que "torni la confiança a la societat". Per Jordi Bes.

12:56 Junqueras, per carta a Rajoy: «A la presó no hi ha cap intern de la indústria de la corrupció». Tardà llegeix al Congrés la missiva líder d'ERC al president espanyol: li demana que accepti els resultats del 21-D i li desitja un "bon Nadal en companyia dels seus".

12:53 Vic substitueix la pancarta prohibida per la Junta Electoral per una de nova: «Llibertat d'expressió». Ciutadans ha denunciat un total 13 ajuntaments d'Osona.

12:54 L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, manté el compromís per fer efectiu el dret legítim dels catalans a defensar els seus ideals. Es mostra estupefacte per rebre una denúncia per l'1-O i anuncia que l'Ajuntament ja ha recorregut la decisió de la Junta Electoral d'obligar a retirar la pancarta dels presos polítics.

12:45 «L'exèrcit espanyol no està en condicions de controlar un país com Catalunya». El coronel retirat Amadeo Martínez Inglés dona detalls de la guerra psicològica de l'Estat, en una entrevista a TV3.

12:42 Defensa investiga les amenaces de dos civils a Puigdemont des d'un tanc de l'exèrcit. El PDECat demana la compareixença de la ministra Cospedal al Congrés i ERC també reclama explicacions.

12:14 Fachin reforça la campanya d'ERC i la CUP per alimentar el vot sobiranista. L'exlíder de la CUP forja una aliança estable amb els anticapitalistes i Procés Constituent més enllà del 21-D. Ho explica Sara González



11:54 Rajoy demana un diàleg «civilitzat» a Catalunya i pronostica que després del 21-D es recuperarà la «normalitat». El PDECat respon al president espanyol que el que seria "normal i de sentit comú" a Catalunya és "elevar a la categoria de llei la voluntat dels catalans de decidir en referèndum el seu futur polític".

11:39 Puigdemont troba un «atracament» el dèficit fiscal i situa l'estat propi com la millor política social. El president de la Generalitat acusa Espanya de ser un estat que "torça el dret" i demana un país de "ciutadans lliures" a través de l'educació i drets democràtics. Informa Oriol March.

11:39 Marta Rovira i Carles Mundó: els substituts de Junqueras als debats de TV3 i La Sexta. El cap de llista d'ERC, en presó preventiva des de fa un mes i mig, no participarà al cos a cos polític.

11:36 Isabel Ferrer, número 15 per Barcelona de Junts per Catalunya, aposta per un sistema "integral" de serveis socials amb cinc àmbits: sanitari, educatiu, habitatge, laboral i econòmic. Reclama desplegar la renda garantida de ciutadania i un "pla de xoc" per als joves nouvinguts a través de la inserció social i laboral.

11:37 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, vol ser prudent sobre els presos polítics i esperar a veure si hi ha sentència condemnatòria: en cas que sigui així, és partidari de demanar indults i descarta la via de l'amnistia. "Sens dubte demanaria l'indult perquè en aquest país haurem de tancar ferides que tenen un origen polític", ha destacat Iceta en una entrevista al Món de RAC1, i ha recordat que ell sempre ha qualificat de desproporcionats els empresonaments.

11:26 Albano Dante Fachin subratlla la "lectura compartida" que fa amb la CUP i Procés Constituent de la situació actual, anuncia que faran actes de campanya plegats, i reivindica que des de la "pluralitat" es poden fer moltes coses

11:22 La CUP presenta la Plataforma x la República de la mà de Procés Constituent i Som Alternativa, l'espai liderat per l'exesecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachin



10:55 El pare Manel, un dels candidats simbòlics de Junts per Catalunya, demana al "bon Déu" que sàpiga "educar la gent senzilla que no entén això de la independència". La candidatura de Puigdemont celebra aquest dimecres un acte per presentar el programa social des de l'auditori de l'edifici ONCE.