La nova temporada de l'Atlàntida de Vic aposta per un cicle de teatre de proximitat amb set espectacles

Roura i Ferrer, durant la presentació de la nova temporada Foto: ACN

La nova temporada del Teatre l' Atlàntida de Vic fa una aposta pel cicle “Teatre de prop”. Es tracta de set espectacles que tenen com a denominador comú que són obres de petit format, amb artistes "propers a l'entorn més immediat d'Osona". Així ho ha explicat aquest dimecres Ramon Ferrer, el cap de programació de l'Atlàntida, durant la presentació de la nova temporada, que enguany arribarà als 91 espectacles en total. Entre les obres del nou cicle, Ferrer ha destacat Tornar, de l'osonenca Noemí Morral, que és una coproducció amb el Cirvianum de Torelló i l' Auditori de Calldetenes i que, a més, es podrà veure als tres teatres. El programador també ha assenyalat la voluntat del centre per apropar-se a altres col·lectius, com el jove, i per això aquesta temporada s'ha programat un concert dels Mishima que es podrà veure a peu dret a la Sala 2. Les entrades es posen a la venda aquest dimecres pels Padrins de l'Atlàntida, divendres pels Amics i el dia 20 de desembre pel públic general.“Teatres de Prop” neix com a mirall de la iniciativa ja consolidada al Teatre l'Atlàntida de “Música de prop”. Es tracta d'obres de petit format, amb artistes propers a l'entorn osonenc que també pretén ser una iniciativa de suport a productes de nova creació. El cap de programació, Ramon Ferrer, ha destacat dues d'aquestes obres que s'estrenaran a Vic, que després també giraran per teatres de Barcelona. Es tracta de Llibres per cremar, d'Amélie Nothomb, sota la direcció de Blanca Bardagil i amb Ramon Vila, Roger Batalla i Carol Rovira com a intèrprets. D'altra banda, l'Atlàntida també estrenarà A.K.A (Also Known As), dirigida per Montse Rodríguez i interpretada pel jove Albert Salazar. A.K.A també forma part de la proposta “Cicle Teatres d'Osona per l'acollida i la integració”, que sota aquest fil conductor els teatres de Torelló i Calldetenes també presentaran les seves obres.L'altra gran estrena serà Tornar, de l'autora Noemí Morral, sota la direcció de Joan Roura. Aquesta coproducció compartida amb els Teatres d'Osona (Calldetenes i Torelló) farà que el públic viatgi d'Essaouira a Vic, i de Vic als carrers de la Barceloneta, a través de les vivències de Noemí Morral, que ella mateixa explicarà sobre l'escenari acompanyada de la música de Quim Salinas.Encara en l'àmbit teatral, també es podrà veure a l'Atlàntida La calavera de Connemara, interpretada per l'actor Pol López, o La broma final, de Jordi Casanovas. Altres espectacles que també es preveu que tinguin bona acollida són Bodas de Sangre de Garcia Lorca dirigida per Oriol Broggi, o el clàssic Cyrano, protagonitzat per Lluís Homar. També arribarà a Vic la producció del TNC amb Àngel Llàcer i Joel Joan Frankenstein.En la vessant musical de la programació, la cantautora vigatana Joana Serrat presentarà el seu nou disc en un concert a l'Atlàntida, Dripping Springs. Maria del Mar Bonet també pujarà a l'escenari del teatre osonenc per presentar Ultramar. Qui tancarà gira a Vic seran The Sey Sisters, amb un concert el mes de febrer. La música per a altres públics com Dàmaris Gelabert o les Macedònia també tindran el seu espai a l'Atlàntida. La música clàssica serà present a la nova temporada, amb espais com Clàssica Jove o l'òpera, amb propostes com Don Carlo de Verdi.Una altra de les novetats de la programació, a banda dels concerts a peu dret, serà el concert de gypsy jazz Djangologie. El lloc escollit per aquest concert és el pati de grades de l'Atlàntida, un indret gens habitual que s'obre a noves propostes, ha explicat Ramon Ferrer.La directora de l'Atlàntida, Montse Catllà, ha fet una valoració molt positiva de la primera part de la temporada (tardor i hivern), i ha destacat la bona acollida d'obres com Calígula o In Memoriam o la reafirmació del cicle "Grans Concerts". En total, la programació 2017-2018 de l'Atlàntida acollirà 91 espectacles de totes les disciplines. Catllà ha assenyalat que la temporada passada en van ser 80, cosa que suposa un creixement "important", però es considera un "sostre difícilment superable".Pel que fa a la programació escolar, Atlàntida Educa, en tota la temporada 2017-2018 s'hauran celebrat 76 activitats, entre visites, espectacles, funcions o cantates. Montse Catllà ha destacat que si durant l'any anterior van passar 2.400 alumnes, aquesta temporada n'hauran passat 5.409. Segons la directora, aquesta xifra suposa que el 75% de la població escolar de Vic (de parvulari a batxillerat) assistiran a alguna de les activitats de l'Atlàntida.