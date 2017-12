Anna Erra: «La millor lectura que donarem a Europa és recuperar el president Puigdemont»

Anna Erra encara les eleccions amb «una mena d'angúnia i molta il·lusió». Foto: Josep M. Montaner

Anna Erra és la número 21 de Junts per Catalunya per Barcelona. L'alcaldessa de Vic va rebre la proposta de Carles Puigdemont pocs abans de tancar la llista. És una de les alcaldesses que reforça el poc pes del PDECat en la candidatura del president. Erra és una de les cares osonenques que es presenten a les eleccions del 21-D - Inicialment no tenia previst presentar-m'hi. Creia que no era el moment d'entrar en la política del Parlament. Però el divendres, l'últim dia, em va arribar un missatge de la coordinadora del PDECat, la Marta Pascal, demanant-me si en volia formar part després de parlar-ne amb el president. Quan et ve directe de Puigdemont i de la manera que ell ha agafat el compromís, no podia defugir la proposta.- Pel que és Vic. En aquesta llista s'ha fet una aposta per la gent, més que pel partit polític. A partir del número 20, trobem que Puigdemont ha escollit sobretot alcaldes, com l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras. Crec que ha escollit Vic per la importància de la ciutat a l'àrea de Barcelona, pel que pot representar en la defensa i la força que ha fet del país, i també per un reconeixement d'amistat que tenim amb el president.- El PDECat ha estat molt valent i generós. Podíem haver anat sols, però s'hagués donat la visió que es tracta d'unes eleccions autonòmiques. Es té clar que són excepcionals i diferents. Sobretot el que la gent demanava era tornar a restituir el govern i el president que ens ha tret el 155. Es volia repetir la fórmula de Junts pel Sí, però no va poder ser. El president Puigdemont va fer una lectura de la societat i va demanar aquesta aposta al partit. Crec que el PDECat ha fet un gran gest de generositat.- Hi ha com una barreja de sensacions. Hi ha una mena d'angúnia perquè sabem el què ens juguem. La gent ha de tenir clar que ens juguem tornar a recuperar Catalunya. El que ens han fet amb el 155 desmantellant-ho tot. Aquest dimarts en el míting a Vic van fer un bon símil: és com un corcó que va entrant i de manera silenciosa va fent molt mal. Hi ha molta gent que està aguantant perquè no s'ho carreguin tot. La seva voluntat és desmantellar el país i totes les nostres institucions, tot i que ho tenen difícil perquè tenim unes estructures consolidades.- D'altra banda, és la il·lusió de viure aquest moment. Que la gent ens doni aquesta confiança per recuperar el president i el país. La millor lectura que donarem a Europa és tornar a posar, sobretot, el president i també el govern que ens han tret. Tenim un gran repte.- Inicialment, en calent, no volia eleccions quan es va insinuar. Com a polítics i com a poble, per tot el que havíem lluitat, no hi creia. També s'ha de dir que vam actuar precipitadament sense tenir tota la informació. Un cop es va tenir tota, s'ha entès perquè es va proposar amb tot el que havia de venir i el que tenim ara. La piulada no era en sentit de fer cap crítica; tant el president com el vicepresident i tot el govern han demostrat una lliçó de política. Molt sovint als polítics se'ns recrimina que no complim el programa i ells que ho han fet, ho han fet fins al final i amb totes les conseqüències.- Primer de tot, s'ha de recuperar la presidència i el govern de la Generalitat, totes les institucions i tornar a restituir i recuperar tota aquella feina que s'havia fet. En el meu cas, conec la conselleria d'Ensenyament i tenen feinades per defensar la LEC [Llei d'Educació Catalana].L'important és guanyar amb molta majoria. Ens convé ser molt forts per tirar endavant el mandat popular de la República. El govern que hi hagi veurà la força que té per fer segons quins passos. També serà un bon moment per comptant-se ben bé perquè des d'Europa s'ha qüestionat el referèndum.- Com a demòcrates que som ho haurem d'acceptar, però Catalunya es pot preparar. Crec que la seva voluntat és senzillament fer una Catalunya subjugada, que hagi de creure el que diu l'Estat Espanyol i que no pugui tenir l'essència pròpia. Per mi seria preocupant. Ho hauríem d'acceptar, però faríem un pas enrere en el temps molt gran.- Diria que l'aportació que puc fer més és la proximitat des de l'alcaldia d'un municipi, en aquest cas de Vic. Podem aportar el termòmetre d'una ciutat.- M'agradaria molt perquè voldria dir que hi ha hagut un bon resultat. Tot i que sent 21 per Barcelona, sóc realista i crec que serà una mica difícil.- Si ho he de fer, ho faré. Si al final entro, treballaré per Catalunya amb molta il·lusió. Per davant de tot, però, el meu gran compromís és amb Vic.- No em preocupa perquè és el que ja estem vivint els alcaldes. Des que ha començat tot aquest procés estem vigilats, controlats, intervinguts, tot són amenaces, sembla que haguem de tenir una autocensura... La preocupació no fa desocupar-me de les coses. Crec que no faig res mal fet, estem defensant els nostres interessos i el país. Anem tirant endavant amb les nostres creences. La vigilància de la justícia que ja és amb tot, l'anirem entomant quan vingui.- Vivim unes eleccions excepcionals perquè Catalunya va demostrar que és i vol ser un país independent.