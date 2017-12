JxCat avisa ERC que plantejar alternatives a Puigdemont és acceptar l'autoritat de Rajoy

Jordi Turull, conseller de la Presidència, en el míting de Junts per Catalunya a Vic Foto: Junts per Catalunya

Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, durant el míting a Vic Foto: Junts per Catalunya

Anna Erra, Jordi Turull i Eduard Pujol entre al míting de Junts per Catalunya a Vic Foto: Junts per Catalunya

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va llançar aquest dimarts un avís directe a ERC en un míting a Vic. "Jugar a que hi hagi un altre president és acceptar que Mariano Rajoy pot canviar el president", va apuntar Turull, que va demanar "votar sense sofisticacions" per restituir el Govern al complet. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va avisar que si mana el bloc del 155 es pot posar en risc la pertinença d'Espanya dins la Unió Europea. Es tracta de la primera vegada que la candidatura entra -sense esmentar-la- al xoc amb ERC per l'escenari posterior al 21-D, i el cap de cartell ha volgut deixar clar que, si guanya, tornarà al Palau de la Generalitat . "Volem tornar allà d'on mai ens haurien hagut de fer fora", va concretar.La resta del discurs de Puigdemont es va basar en explicar les actuacions "unilaterals" de l'Estat i les despeses que fan "amb els nostres diners". "L'obsessió del tripartit de la Moncloa és saber amb què ens gastem els diners. Hauríem de saber amb què se'ls gasten ells", va recalcar el president, que va carregar amb duresa contra una amnistia fiscal que és "inconstitucional". "Ja triguen a embargar les seves cases", va apuntar en referència a la decisió del Tribunal de Comptes d'embargar el domicili d'Artur Mas "La mala gestió del PP equival a quatre vegades el pressupost de la Generalitat", va assenyalar Puigdemont, que també es va queixar del tractament dels mitjans públics espanyols a l'independentisme. "I, malgrat això, el 21 de desembre guanyarem. Tenim una amenaça de quatre anys de danys irreparables i irreversibles", va indicar. "No hem de tenir mentalitat de masovers", va recalcar el president, que va insistir que la llista és la que més s'assembla "a les cues de l'1-O".Turull va arrencar amb una afirmació irònica. "No hem vingut a la presó que heu muntat a la Plaça de Vic perquè ja hi hem estat", va assenyalar el conseller de la Presidència, que va recordar que Jordi Sànchez, número dos de la candidatura, hauria d'intervenir als mítings, així com també Joaquim Forn. "El PP diu a por ellos, i nosaltres diem, que farem campanya per ells, pels que encara són a la presó", va apuntar."El dia 21 jugarem de manera cívica i pacífica. Demostrarem al món qui per convèncer necessita urnes i paperetes i qui per vèncer necessita porres, exili i empresonament", va assenyalar el conseller de la Presidència, que va considerar el 155 "un atac a la democràcia". "Abans que catalans, som demòcrates. Ells no, ells diuen que si el Govern no els agrada el fan fora. Això és un atac directe. Tornar les coses al seu lloc vol dir aprofitar les urnes i les paperetes, allò que nosaltres sabem fer", va indicar.Segons ell, els electors "no es poden despistar". "Si Rajoy va dir fora Puigdemont, el poble ha de triar Puigdemont", va apuntar. "Jugar a que hi hagi un altre president és acceptar que Rajoy pot canviar el president", va indicar. "No juguem a sofisticacions, que a vegades ens surten cares", va insistir el dirigent del PDECat."Aquest país no arrenca aquí. El dia 21 anirem a votar perquè ho han decidit a Madrid. No ens han dit encara si seran capaços, si seran prou dignes i valents, de respectar el que decideixi el poble de Catalunya a les urnes", va asseverar Eduard Pujol, número vuit per Barcelona i portaveu de la candidatura. Pujol va apuntar que Francisco Franco era un "155 en tota regla", i ara "ens obliguen a viure en la mateixa situació". En aquest sentit, va rememorar episodis de censura viscuts per Pilarín Bayés, que va de número 84 i va debutar en un míting de Junts per Catalunya."Si poguessin, us traurien l'elegància del Temple Romà. S'endurien les llàgrimes tossudes de la boira. Tot perquè no fóssiu qui sou. El 155 va de deixar de ser això que som, i aquesta és la ignomínia dels qui cada dia l'apliquen", va insistir. Segons ell, cal "fer-ho fàcil", deixar l'enginyeria electoral. "Què no hem de fer? Vull que guanyi A, voto B i faig que C no tingui majoria", va calcular Pujol amb un punt d'ironia. "Fem-ho molt fàcil. Si volem A, hem de votar A. Si voleu dignitat, voteu Puigdemont", va recalcar.L'exdirector de RAC1 va apuntar, com ja va fer dilluns, que si obres la "nina russa" de Rajoy t'hi trobes Inés Arrimadas i Miquel Iceta. Si agafes Iceta, hi trobes "llàgrimes de cocodril d'Àngel Ros plorant per les obres de Sixena". "I la nina russa de l'Albiol, hi ha l'Iceta dient que Pedro Sánchez ens salvi de Rajoy, i després Iceta votant com Rajoy. I dins la nina russa d'Iceta hi trobes Duran i Espadaler", va resumir.L'encarregada d'obrir l'acte ha estat l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que va fer referència als presos polítics -abans d'arrencar l'acte s'ha difós un vídeo on Jordi Sànchez i Joaquim Forn eren els protagonistes- i a Turull, de qui va elogiar el "coratge". "Davant d'aquest moment excepcional, aquesta llista ha tingut clar que no és una llista de partit, sinó de país. Això va de Rajoy o Puigdemont. Volem que sigui el president del nostre país", va recalcar. Erra, que va a les llistes per Barcelona, va apel·lar a la "dignitat"."Els polítics van arribar fins al final, i d'aquí vénen les conseqüències", va apuntar l'alcaldessa, que va insistir que cal "mirar endavant" més enllà de la República i de la independència. "Tots sabem que tenim problemes de finançament, i ara ens volen tocar les nostres escoles. Aquesta llista es defineix bé per la perseverança", va ressaltar l'alcaldessa, que va demanar els vots per a la llista del president.