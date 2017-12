Manlleu organitza una segona subhasta de quadres

12:56 Junqueras, per carta a Rajoy: «A la presó no hi ha cap intern de la indústria de la corrupció». Tardà llegeix al Congrés la missiva líder d'ERC al president espanyol: li demana que accepti els resultats del 21-D i li desitja un "bon Nadal en companyia dels seus".

12:53 Vic substitueix la pancarta prohibida per la Junta Electoral per una de nova: «Llibertat d'expressió». Ciutadans ha denunciat un total 13 ajuntaments d'Osona.

12:54 L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, manté el compromís per fer efectiu el dret legítim dels catalans a defensar els seus ideals. Es mostra estupefacte per rebre una denúncia per l'1-O i anuncia que l'Ajuntament ja ha recorregut la decisió de la Junta Electoral d'obligar a retirar la pancarta dels presos polítics.

12:45 «L'exèrcit espanyol no està en condicions de controlar un país com Catalunya». El coronel retirat Amadeo Martínez Inglés dona detalls de la guerra psicològica de l'Estat, en una entrevista a TV3.

12:42 Defensa investiga les amenaces de dos civils a Puigdemont des d'un tanc de l'exèrcit. El PDECat demana la compareixença de la ministra Cospedal al Congrés i ERC també reclama explicacions.

12:14 Fachin reforça la campanya d'ERC i la CUP per alimentar el vot sobiranista. L'exlíder de la CUP forja una aliança estable amb els anticapitalistes i Procés Constituent més enllà del 21-D. Ho explica Sara González



11:54 Rajoy demana un diàleg «civilitzat» a Catalunya i pronostica que després del 21-D es recuperarà la «normalitat». El PDECat respon al president espanyol que el que seria "normal i de sentit comú" a Catalunya és "elevar a la categoria de llei la voluntat dels catalans de decidir en referèndum el seu futur polític".

11:39 Puigdemont troba un «atracament» el dèficit fiscal i situa l'estat propi com la millor política social. El president de la Generalitat acusa Espanya de ser un estat que "torça el dret" i demana un país de "ciutadans lliures" a través de l'educació i drets democràtics. Informa Oriol March.

11:39 Marta Rovira i Carles Mundó: els substituts de Junqueras als debats de TV3 i La Sexta. El cap de llista d'ERC, en presó preventiva des de fa un mes i mig, no participarà al cos a cos polític.

11:36 Isabel Ferrer, número 15 per Barcelona de Junts per Catalunya, aposta per un sistema "integral" de serveis socials amb cinc àmbits: sanitari, educatiu, habitatge, laboral i econòmic. Reclama desplegar la renda garantida de ciutadania i un "pla de xoc" per als joves nouvinguts a través de la inserció social i laboral.

11:37 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, vol ser prudent sobre els presos polítics i esperar a veure si hi ha sentència condemnatòria: en cas que sigui així, és partidari de demanar indults i descarta la via de l'amnistia. "Sens dubte demanaria l'indult perquè en aquest país haurem de tancar ferides que tenen un origen polític", ha destacat Iceta en una entrevista al Món de RAC1, i ha recordat que ell sempre ha qualificat de desproporcionats els empresonaments.

11:26 Albano Dante Fachin subratlla la "lectura compartida" que fa amb la CUP i Procés Constituent de la situació actual, anuncia que faran actes de campanya plegats, i reivindica que des de la "pluralitat" es poden fer moltes coses

11:22 La CUP presenta la Plataforma x la República de la mà de Procés Constituent i Som Alternativa, l'espai liderat per l'exesecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachin



10:55 El pare Manel, un dels candidats simbòlics de Junts per Catalunya, demana al "bon Déu" que sàpiga "educar la gent senzilla que no entén això de la independència". La candidatura de Puigdemont celebra aquest dimecres un acte per presentar el programa social des de l'auditori de l'edifici ONCE.

11:16 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral posa Mònica Terribas i Catalunya Ràdio al punt de mira i els hi obre un expedient sancionador.

09:56 Ciutadans (Cs) «celebra» la retirada de la pancarta de Vic pels presos polítics. La formació taronja ha denunciat tretze ajuntaments d'Osona.

09:53 Arrimadas assegura davant Nova Economía Fòrum que Catalunya "viu una fractura social sense precedents". Diu que Catalunya ha de recuperar "la veritat" i que "les empreses tornaran" si governa Ciutadans.

09:19 Comença l'acte d'Inés Arrimadas a la Tribuna Catalunya de Nova Economía Fòrum, informa Pep Martí.

09:06 Puigdemont: «El PSC és el masover del 155 i quan ve l'amo el deixa passar», informa Xavier Borràs. Junts per Catalunya omple el Torín d'Olot per al retorn del president en videoconferència. Artur Mas, que també ha participat en el míting de campanya, afirma que "el Tribunal de Comptes el que vol és fer-nos fora de casa".

09:05 Merixell Serret defensa que el president de la Generalitat ha de ser «algú que realment pugui exercir». La consellera destituïda i cap de llista d'ERC a Lleida diu que s'ho pensarà "dues vegades" si tornar a Catalunya significa entrar a la presó.

07:34 PORTADES «Un 'desastre' económico y un 'ridículo' electoral», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

06:59 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: Presidencialisme a l'ordre del dia. "A falta de projectes clars el 21-D va de persones, de demanar als votants actes de fe. El sobiranisme, en polítics que no saben si podran ser-hi, i l'unionisme en líders fins ara ineficaços", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són noticia l'enquestòmetre, la porra i els programes a NacióDigital, els fans d'Arrimadas al Cercle, el Foro Babel i Antoni Tàpies.

22:26 LA CARAVANA. El vers lliure d'Albano Dante Fachin se suma a la partitura independentista. L'exdirigent de Podem debuta en un acte d'ERC en l'espai on el 2015 es va presentar CSQEP i ja té previst participar en altres mítings dels republicans i la CUP amb un discurs crític amb el posicionament equidistant dels "comuns". Ho explica Roger Tugas.

22:12 ÚLTIMA HORA Ingressat el jutge de Barcelona que investiga l'1-O. El titular del jutjat número 13 va entrar a l'hospital aquest dilluns per un problema intestinal.

21:45 ​Xavier Garcia Albiol diu que l'Estat «no permetrà» que Carles Puigdemont faci cap «espectacle» si torna a Catalunya. El candidat popular visita Sabadell i fa una trobada amb militants en un bar del nord. Assegura que el president destituït viu "Matrix".

21:44 LA CARAVANA. Pilarín Bayés, una llonganissa i les «nines russes» de Junts per Catalunya. La il·lustradora, acompanyada d'un gorro inconfusible de color groc, debuta en un míting de la candidatura de Puigdemont. Per Oriol March.

21:37 ERC recupera el rol de Junqueras i Puigdemont promet tornar: duel obert pel vot sobiranista. Les enquestes projecten un ascens de la llista del president, disposat a córrer el "risc" de tornar de Brusse·les i ser empresonat si guanya el 21-D. Els republicans tornen a reivindicar la figura del vicepresident com a cap de llista i donen protagonisme a Mundó i Romeva per enfortir el missatge de Rovira. Informa Joan Serra Carné.

21:36 Xavier Domènech ataca Inés Arrimadas per captar el vot obrer: «Si guanya Ciutadans és una victòria per a Aznar». Els "comuns" adverteixen que la formació taronja és el "revers obscur" del procés independentista.

21:31 Arcadi Oliveres, a la CUP: "Ens hem precipitat. Hem de dialogar amb altres pobles d'Espanya". L'impulsor de Procés Constituent considera que l'independentisme s'ha "il·lusionat massa" i insta a "digerir i millorar" el procés.

21:01 Josep Rull lamenta la manca «d'igualtat de condicions» per tenir la llibertat d’expressió «limitada». Ho ha dit en el primer acte oficial en campanya del candidat de Junts per Catalunya al Vallès, a Sabadell.



20:48 EN DIRECTE Crits de "president, president" quan apareix @KRLS Puigdemont en pantalla a l’Atlàntida de Vic. El president de la Generalitat parla a l'acte de @JuntsXCat per videoconferència des de Bèlgica https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/hoCn5l6b6F — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

20:48 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral permet a Jordi Sànchez i Joaquim Forn fer campanya des de la presó. L'organisme accepta que puguin enregistrar missatges però no els autoritza a sortir al carrer.

20:46 Prohibeixen realitzar un acte de campanya de les forces independentistes a la Universitat de Barcelona. La plataforma Universitats per la República afirma que buscaran un lloc "alternatiu".

20:45 Jordi Turull, a Vic: "Vam sortir de la presó amb vestit i corbata perquè ho vam fer amb la mateixa dignitat amb la qual vam entrar a Estremera". Ho explica, des de l'Atlàntida de Vic, Oriol March.

20:44 Inés Arrimadas crida a Sabadell a "votar en massa" per fer possible "el canvi". Informa, des de la cocapital del Vallès Occidental, Pep Martí.

20:34 Eduard Pujol, des de Vic: “Ja va sent hora que ens diguin si respectaran el resultat del 21-D”. El portaveu de Junts per Catalunya compara el 155 amb un corc que “s’ho menja tot”.

20:34 Fachin debuta amb ERC: "Si no hi ha majoria independentista, guanya Rajoy, el rei i els 'piolins'". L'exdirigent de Podem avança que votarà un partit independentista i replica a Domènech que "és impossible posar l'eix social al centre sense mirar a la cara un estat que no ens deixa ser ciutadans de ple dret". Inform Roger Tugas des del casinet d'Hostafrancs.

20:13 EN DIRECTE Crits de “llibertat, llibertat” quan @JuntsXCat mostra a Vic el nou vídeo de campanya amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/q14KA5vkId — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

20:10 EN DIRECTE L’Atlàntida de Vic rep dempeus Jordi Turull, Eduard Pujol i l’alcaldessa Anna Erra. Els assistents omplen la sala abans que arrenqui el míting de @JuntsXCat a la capital d'Osona; informa @OriMarch https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/qCrTwadSfy — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017