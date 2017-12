Xavier Vilamala demana a Iceta que «alliberi» els ciutadans «de Puigdemont i de Junqueras»

19:11 La jutge de l'1-O de Fonollosa dona la volta a la denuncia de l'Ajuntament i imputa l'alcalde. Eloi Hernàndez ha estat citat a declarar el 8 de gener en condició d'investigat "per desobediència" al jutjat d'instrucció 2 de Manresa.

19:06 EN DIRECTE Un grup de persones amb llaços i bufandes grogues "espera" @InesArrimadas, que intervé en un míting a la Fira de Sabadell https://t.co/kReI3mv8bC pic.twitter.com/kYK4GuioMp — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

19:04 ÚLTIMA HORA La Junta Electoral dona la raó al PP i troba excessiva la cobertura de TV3 de la manifestació a Brussel·les. La cadena recorrerà contra la decisió.



18:45 CRÒNICA JxCat esquiva la pressió d'ERC per nomenar un candidat alternatiu a Puigdemont. El president sosté que tornarà a Palau si guanya les eleccions i la candidatura insisteix que l'únic motiu per anar a les eleccions és "restituir" l'executiu. Per Oriol March.



18:34 LA CARAVANA. La CUP es corda el «cinturó roig». El partit de l'esquerra independentista dedica la meitat dels mítings de la campanya a l'àrea metropolitana, una de les zones més importants de captació de vots; la contracrònica d'Aida Morales.

18:05 ÚLTIMA HORA El Tribunal de Comptes ordena embargar preventivament la casa d'Artur Mas. El tribunal també demana que s'embargui la meitat d'un immoble d'Homs a Taradell i les finques d'Ortega a Barcelona, Rigau a Ribes de Fresser, i una propietat de Jordi Vilajoana, excàrrec del Govern.

17:20 INTERACTIU Desplegar la República o acabar amb el procés? «Juga» amb els programes dels partits del 21-D; per Sergi Ambudio i Bernat Surroca.

16:27 Iceta avala Parlon i acusa Puigdemont d'"obrir la porta a la violència". En un acte amb el món local, el regidor socialista a l'Ajuntament de Barcelona Jaume Collboni destaca que Cs no tenen "ni punyetera idea" del que és governar i acusa als comuns de "riure les gràcies" a l'independentisme.

14:58 LA CARAVANA Inés Arrimadas parla davant d'un empresariat que majoritàriament "vota" Miquel Iceta; La contracrònica de Pep Martí de la campanya de Cs.

14:49 TVE haurà de compensar la CUP pel veto de propaganda electoral en favor dels presos. La Junta Electoral provincial dicta una resolució positiva per al partit de l'esquerra independentista.

14:46 De denunciar amenaces d'independentistes a «Espejo Público» a participar en mítings de Ciutadans. Les noies que van obrir la polèmica sobre amenaces a la UAB ja no s'amaguen rere les càmeres del programa de Susanna Griso.

14:10 Miquel Iceta exhibeix el múscul municipalista del PSC i reclama no dividir el país «en dos blocs». El candidat diu que no es «resigna» davant d'uns comicis polaritzats en un acte amb els principals dirigents socialistes del món local. Informa Esteve Plantada.

13:47 La CUP denunciarà a Europa la «violència institucional» de l'Estat contra el procés. Informa Aida Morales. L'exdiputada cupaire Mireia Vehí anuncia que la formació presentarà a Ginebra l'Informe Minotaure del 78, per relatar la repressió de l'Estat davant de les principals organitzacions de drets humans.

13:42 LA CARAVANA Albiol no podrà portar Rajoy a passejar per Badalona (de moment). El partit envia per error l'agenda del candidat a la premsa i La Moncloa suspèn la visita del president espanyol al mercat de Llefià per motius de seguretat.

13:37 ​Jordi Turull, molt contundent amb Miquel Iceta: «Mentre ell ballava, nosaltres érem emmanillats», informa Albert Segura. El conseller ha participat en un acte de campanya aquest dimarts a Sabadell.

13:36 Sáenz de Santamaría: "Som el partit el qual confia la gent quan les coses estan difícils i ara, a Catalunya, les coses estan difícils. Aquesta és la nostra èpica". I afegeix: "És inadmissible, el programa més anticatalà de la història de Catalunya és el procés, la independència".

13:28 Santiago Espot es declara innocent i defensa la xiulada com a llibertat d'expressió. El president de Catalunya Acció declara en català a l'Audiència Nacional en el judici per la xiulada de l'himne espanyol a la final de Copa.

13:20 Aragó es planteja demanar a Catalunya que pagui pel «maltractament» de les obres de Sixena. El president aragonès, Javier Lambán, considera "indigne" que des de Catalunya es qüestioni la capacitat dels aragonesos de gestionar el seu patrimoni.

13:09 El Museu de Lleida va entregar una peça més de les que demanava Aragó, informa Àlvar Llobet. Era un fragment d'una de les obres del trasllat, i des de l'equipament s'ha considerat que no tenia sentit quedar-se amb l'obra si la resta era a Aragó. Sobre l'obra extraviada, s'explica que s'està buscant.

13:07 Una enquesta de Segre dona per primera vegada la victòria a Cs en escons. La suma de les formacions independentistes es quedaria a les portes de la majoria absoluta.

13:06 Soraya Sáenz de Santamaría diu ara que el boicot a productes catalans és «irracional». La vicepresidenta espanyola aposta per donar un "nou impuls a la inversió pública a Catalunya amb els nous plans d'infraestructures".

13:04 Miquel Iceta afirma que els socialistes catalans tenen una idea de Catalunya «rica i plena, però sencera». El candidat ha afegit que «a partir d'ara, no enganyarem més a la gent. Prou frustracions».

13:04 Miquel Iceta afirma que els socialistes catalans tenen una idea de Catalunya «rica i plena, però sencera». El candidat ha afegit que «a partir d'ara, no enganyarem més a la gent. Prou frustracions».

13:02 Marta Rovira (ERC) defensa "un Govern molt fort, divers i ampli" després del 21-D que "haurà d'exercir la sobirania i ho farà", fins i tot "si no s'obre una etapa de diàleg i negociació". Igualment, defensa retornar el reconeixement als Mossos i tornar a nomenar Josep Lluís Trapero com a major del cos.

13:03 Arrimadas defineix la situació actual com "la pitjor crisi institucional, política, econòmica i social que ha patit Catalunya". Per primera vegada en campanya també critica el govern espanyol per "no haver fet reformes ni comunicar un projecte il·lusionant".

13:04 Mireia Vehí, exdiputada de la CUP, afirma que es presentarà l'Informe Minotaure del 78 a Ginebra, davant de l'Organització Mundial contra la Tortura, i el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

12:58 Miquel Iceta afirma que cal «deslliurar aquest país d'una sobredosi de mala llet». Afegeix, de manera irònica, que si és investit president de la Generalitat «tothom saludarà els altres dient 'bon dia' sense pensar si pensa diferent».

13:00 EN DIRECTE Arribada amb total normalitat de Soraya Sáenz de Santamaría a Reus on clourà un míting del PP https://t.co/NkkVZ1OA9I pic.twitter.com/FCvZTfBhlY — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

12:57 Benet Salellas (@cupnacional) presenta l'Informe «Minotaure del 78», com un "instrument accessible per a tothom" d'anàlisi i estudi de la "violència institucional de l'Estat" https://t.co/ppiZiz8yO2 pic.twitter.com/l1Y8MniGlo — NacióDigital (@naciodigital) 12 de desembre de 2017

12:45 Xavier Vilamala, exalcalde del PSC a Sant Hipòlit de Voltregà, ha demanat a Miquel Iceta que «alliberi» els ciutadans «de Puigdemont i de Junqueras». Ha afegit que «aquestes darreres setmanes he vist cares d'odi, les mateixes cares que el meu pare va veure a la postguerra».

12:44 ERC presenta les mesures socials i econòmiques del seu programa electoral i promet, entre altres qüestions, abaixar els tipus de l'IRPF a les rendes més baixes i, per contra, gravar les transmissions patrimonials especulatives vinculades a l'habitatge.

12:37 Nuria Marín afirma que «la Catalunya que somiem només la pot construir Miquel Iceta». L'alcaldessa de l'Hospitalet defensa «el Sí a un acord entre els catalans, a la negociació i el pacte, a l'economia productiva, i a la Catalunya social i sensible amb els territoris»

12:44 Expectació al Cercle d'Economia per escoltar Inés Arrimadas. Sala plena a la seu de l'entitat econòmica.

12:30 Jaume Collboni es refereix a Catalunya en Comú - Podem com «els qui volen tenir la clau, però que quan l'han fet servir ha estat per trencar ponts i el govern d'esquerres de Barcelona. Per això la volen?».

12:29 Jaume Collboni, en l'acte municipalista del PSC a l'Espai Francesca Bonnemaison, recalca que Ciutadans és «la marca blanca de la dreta del PP feta des dels laboratoris» i que «no tenen ni la més remota idea del que és gestionar el dia a dia de la ciutadania catalana».

12:29 Xavier Amor presenta Miquel Iceta com «l'home que pot tornar l'esperança a la ciutadania catalana». L'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona és ple de gom a gom en l'acte municipalista, que compta amb la participació de Jaume Collboni i Nuria Marín.

12:12 DIARI DE CAMPANYA DEL 36 '7 de febrer: Unió Democràtica no participarà a les eleccions'. Nova entrega del diari de campanya (en blanc i negre) del 36; per Pep Martí.

11:24 Els operaris de Sixena que no han vist mai «Barrio Sésamo». La patinada d'uns treballadors no passa inadvertida a la xarxa.

11:19 Puigdemont assegura que si l'independentisme guanya les eleccions tornarà al Palau de la Generalitat acompanyat del Govern "en bloc". Reclama al bloc del 155 que accepti el resultat dels comicis del 21-D.



11:15 Tot a punt a l’ACN per la roda de premsa de Carles Puigdemont oferta per l’agència nacional catalana, informa Oriol March. Presenta l’acte el director de l’ACN, Marc Colomer.

11:00 Xavier García Albiol: "Si a Catalunya torna a guanyar l'independentisme, el problema el té una part de la societat que no ha escarmentat". El candidat del PP considera que el govern espanyol estaria "legitimat" per tornar a aplicar el 155 si el Govern segueix amb el procés.