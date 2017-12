Asun Martínez: «Cap país s'ha alliberat del seu colonitzador sense unilateralitat»

Asun Martínez, durant l'entrevista Foto: Josep M. Montaner

Asun Martínez ocupa el número 12 a la llista per Barcelona Foto: Josep M. Montaner

Asun Martínez, al costat del cartell «Llibertat presos polítics» Foto: Josep M. Montaner

Asun Martínez és la número 12 de la CUP per la llista de Barcelona. L'advocada vigatana està implicada en diferents organitzacions socials, com el Moviment 30/03 o el CDR de Vic. En les últimes eleccions municipals formava part de Capgirem Vic. Martínez és una de les cares osonenques que es presenten a les eleccions del 21-D - Va ser una trucada d'en Joan Coma que em va dir "ens agradaria comptar amb tu". M'ho vaig rumiar perquè participar activament en una campanya amb la possibilitat d'entrar era un repte important, familiar i personal. Al final, era tan interessant que no podia dir que no.- Evidentment totes les eleccions són interessants, però aquestes ho són en un grau més. Estem en un moment històric molt important per al poble català en què pot canviar el nostre escenari, el nostre marc de treball. Es planteja un repte més interessant que altres vegades. No és només fer política al Parlament, és fer política en paraules grans.- En qualsevol canvi de marc jurídic. Necessitem un canvi de marc jurídic a Catalunya i els pobles d'Espanya també. És una lluita que hem de compartir que ha de compartir tot el poble.- La CUP sempre ha defensat la República. Jo he canviat el discurs. Pensava que era possible canviar el país sencer i he vist que era impossible. Hi ha un Estat tan demofòbic que és una piconadora dels drets dels ciutadans. Catalunya ha de marcar la pauta, anar més enllà, plantejar-se la República i instaurar un canvi en la percepció dels drets de les persones. A partir d'aquí, que els altres pobles d'Espanya que també facin el mateix.- Tenim la sort que no hi ha un sol líder i són moltes les persones que estan parlant en públic i defensant les idees de la CUP. Són molt diverses i diferents, mostrant així la diversitat del partit. A més, totes es plantegen en positiu. Treballem mirant endavant, a pesar del 155 i tenint gent a la presó.- La CUP ho té molt clar. Jo només verifico allò que s'ha defensat sempre: el mandat popular de l'1 d'octubre amb la declaració d'independència del 27. Per tant, s'ha de materialitzar la república amb el desenvolupament de la llei de transitorietat i amb una sèrie de canvis en la legislació. Això ha de permetre empoderar la població per construir una república feminista, ecologista, socialista, anticapitalista i radicalment democràtica, apostant per una corrupció 0. És un marc ideal en el que s'ha d'anar treballant.- Primer de tot, el que s'ha de fer és que tothom que cregui en l'independentisme vagi a votar. S'ha de demostrar a les urnes qui som i el que volem. El que passi l'endemà, ja ho veurem. Esperem que les forces independentistes tornin a anar en el sentit de la defensa de la república. En aquest escenari, i treballant els temes socials, anirem amb Esquerra i Junts per Catalunya. No sabem el que passarà si no apostem per això i guanyem les eleccions. Caldrà veure també el que farà l'Estat davant d'això.- Si la dona ha de ser Marta Rovira, per l'excepcionalitat que el cap de llista està en presó [Oriol Junqueras], i ens entenem, estaria encantada. Mai és tard ni d'hora perquè una dona sigui presidenta del país. El que no em plantejo és que Arrimadas sigui presidenta. Sí que és una dona, però no representa el moviment feminista. La seva bel·ligerància, la seva forma de fer, no és feminista. Com a dona, no em representa.- Personalment és un escenari que no m'imagino. La força d'aquest poble no permetrà que passi això. En tot cas, el que tenim molt clar, ja sigui perquè els blocs independentistes no volen tirar endavant amb la independència o les forces unionistes acaben guanyant, la CUP farà tot allò que, en la seva mesura, faci possible el bloqueig.- No. Al llarg de la història, quin país s'ha alliberat del seu colonitzador sense unilateralitat? Cap. Per més que els hi pesi, no concebem un altre escenari perquè tampoc el tenim. Si temps enrere haguessin proposat una data, potser ens hi haguéssim avingut. Ni al davant o costat, tenim algú disposat a parlar. Per nosaltres l'1 d'octubre és un mandat popular més de 2 milions de persones que diuen que sí a la República catalana. És un mandat suficient.- En concret, no ho sé perquè no he participat en la creació del programa electoral. Sí que hi ha una sèrie de persones d'Osona, com en Quim Soler, en Joan Coma o en Xevi Generó, que han participat d'aquest procés. De totes maneres, per exemple, les polítiques ecològiques són molt clares, per establir un control de l’aigua, el càstig per a delictes o per combatre la contaminació atmosfèrica. Són qüestions que es reflecteixen i es desenvolupen en el programa.- Voldria ser-hi. Entrant com a número 12, voldria dir que la gent ha entès quin és el missatge, el poder, la capacitat de treball que té i de ser conseqüent amb el que diu. D'altra banda, la realitat de les últimes eleccions, em fan pensar que és complicat. Tant de bo perquè això significaria una comprensió del que representa i defensa la CUP.- Vivim unes eleccions excepcionals perquè són il·legítimes, imposades i en diferents condicions de defensa.