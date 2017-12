Vic vol atraure més turisme a través del patrimoni i la història: des dels romans fins a l'art de fer llonganissa

L'Illa de la Pietat és un ambiciós projecte que ha de revolucionar el turisme a la ciutat de Vic. Es tracta d'una iniciativa de difusió turística que explicarà la història de la ciutat a través de quatre espais patrimonials que pivoten al voltant de la Pietat: l'església, el campanar, la capella fonda, el Temple Romà i el castell dels Montcada. La regidora de Turisme, Carme Bover, ha explicat a l'ACN que l'objectiu és poder explicar Vic des de tots els punts de vista, "des de l'art que van deixar els romans amb el Temple Romà, fins a l'art de fer llonganissa". En un termini de tres anys, la nova ruta turística tindrà per objectiu explicar els 2.000 anys d'història de la ciutat a través del fet artístic. El projecte es començarà a executar l'any que ve i té un pressupost de 700.000 euros, la meitat dels quals arribaran a través dels plans de foment territorials de turisme de la Generalitat.



"Tenim un projecte molt clar i sòlid i que posa l'atenció als criteris sostenibles, socials i mediambientals que es requereixen", ha destacat la regidora de Turisme, Carme Bover. Inicialment, el projecte embrionari tenia una empremta molt marcada del pintor Josep Maria Sert, autor de les obres que pengen de les parets de la Catedral. Amb tot, però, la regidora ha explicat que no tot el sector turístic de la ciutat se sentia còmode situant la figura de Sert al mig del projecte, i per això, tot i que hi serà present com a part de la història, no hi predominarà.



La idea és que una experiència audiovisual pugui guiar el turista per tota la història artística i patrimonial de Vic. A partir d'aquí, el visitant podrà "sortir a tocar" l'art per tota la ciutat, començant pel cercle més proper, al voltant de la Pietat, i estenent-se fins a arribar, per exemple, al comerç, "que també és art", ha dit Carme Bover. La redacció de l'experiència audiovisual comptarà amb l'assessorament d'historiadors de la ciutat.



Pel que fa a l'aportació de l'Ajuntament, la regidora ha explicat que s'estudiarà la possibilitat d'accedir a la propera convocatòria dels ajuts europeus Feder, i així poder cobrir-ne la inversió. El projecte començarà a executar-se en un termini d'un any, un cop s'hagin acabat de redactar en detall les actuacions previstes en cadascun dels espais. La nova experiència turística podria ser una realitat a principis del 2020.



Actuacions sobre el patrimoni



Bover ha explicat que amb el projecte encara per concretar, l'església de la Pietat tindrà puntualment usos socials i culturals amb alguns concerts i exposicions, però la nau central no tindrà cap funció específica, ja que també cal tenir en compte que en un futur caldrà estudiar i aprofundir en les recerques arqueològiques del subsòl.



Pel que fa al campanar de l'església de la Pietat, visitable puntualment des de l'any 2009, passarà a ser obert al públic regularment. Concretament, s'instal·larà un ascensor fins al penúltim replà del campanar, fins al punt on actualment hi ha una escala metàl·lica.



Les actuacions a la Capella Fonda passaran per l'enderrocament del vestíbul de la capella per mostrar la façana original. S'obrirà una antiga porta a la façana exterior del castell i es recuperarà la sotacoberta. A més, és el lloc escollit per instal·lar-hi el muntatge audiovisual 'Vic, ciutat d'art' que repassarà els actius patrimonials i turístics de Vic dels darrers 2.000 anys. Les pintures de Sert que s'hi ubiquen actualment seran reubicades a la Catedral.



Pel que fa al Temple Romà i el castell dels Montcada, la regidora ha explicat que es construiran rampes per poder accedir a la cota superior del temple i aconseguir que sigui un espai "molt més accessible".