La multinacional italiana Prysmian Group compra General Cable

20:29 L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, escalfa la campanya i acusa Carles Puigdemont d'haver governat amb "tics de tirania". Parlon retreu que l'actuació del president català en moments com l'1-O deriva en insults homòfobs a Miquel Iceta i que a ella l'insultin amb un "xarnega de merda"; informa Jordi Bes.



20:18 Eduard Pujol, portaveu de Junts per Catalunya, carrega amb molta duresa contra Miquel Iceta i Àngel Ros, del PSC, pel seu suport al 155 i pel trasllat de les obres de Sixena. La candidatura de Puigdemont calcula que té vots fronterers decisius amb els socialistes.

20:18 L'exministre socialista Ángel Gabilondo, des de Badalona: "Aquí ha vingut un amic de Madrid a dir-vos que us necessitem. Els canvis hem de fer-los junts" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/qCJBzGND8j — NacióPolítica (@naciopolitica) December 11, 2017

20:14 Arrimadas va al feu d'Antoni Balmón amb els vots socialistes en el punt de mira, informa Pep Martí.

20:11 Mònica Sales, candidata per Tarragona i dirigent del PDECat a les Terres de l'Ebre, recorda que Joaquim Forn celebra aquest dilluns 25 anys de casats amb la seva dona i que, des de la presó, no l'ha pogut abraçar.

20:11 El cap de llista dels "comuns", Xavier Domènech: "Necessitem un acord que permeti canviar Catalunya per canviar també Espanya i fer fora el PP"

Xavier Domènech, al míting de Tarragona Foto: Dani Gago / Catalunya en Comú

20:06 Comença el míting central d'ERC a les Terres de l'Ebre. Un miler de persones reben d'empeus el conseller Romeva amb el crit de "llibertat" omplint d'emoció el pavelló firal de La Ràpita, on hi va haver la brutal càrrega policial el passat 1 d'octubre.

20:06 El candidat a la presidència de la Generalitat per Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, recorda que "nosaltres tenim la clau de la sortida d'aquest país, els blocs només bloquegen" i afegeix que "els oblidats tenen memòria" i que seran els que faran possible el canvi.

20:04 Segons Parlon, governar amb "tics de tirania" provoca "un efecte en cadena" que provoca que un professor universitari de prestigi s'atreveixi a proferir insults homòfobs contra el candidat socialista al 21-D, Miquel Iceta, o que a ella mateixa que per ser filla de migrants li diguin "xarnega de merda".

20:04 En el míting del PSC a Badalona, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha retret a Carles Puigdemont que hagi governat amb "tics de tirania", com quan va dir que s'havia d'interpel·lar els alcaldes que no volien cedir espais municipals per al referèndum de l'1-O, ja que llavors "tothom s'atreveix a actuar com un tirà".



20:03 Domènech recrimina a Iceta, ja que va dir que els catalans havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats i li ha etzibat que "no així Miquel, han robat per sobre de les nostres possibilitats". "Que no ens expliquin històries i que no ens diguin que no hi ha recursos".

20:03 Domènech carrega contra Arrimadas per voler canviar l'escola pública i això és perquè no l'ha trepitjat mai" perquè "si ho hagués fet sabria que no se l'ataca, se la defensa".

20:03 Xavier Domènech afirma que "la dinàmica de blocs en la que ens volen atrapar deixa fora a la gent i Catalunya s'ha de construir amb la gent, amb els seus anhels i no sense ells".

19:56 .@nuriaparlon, sobre @Albert_Rivera: "El principal problema és que sense conflicte, sense banderes, se li acaba el projecte politic a Catalunya" https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/e2UVpSGpeA — NacióPolítica (@naciopolitica) December 11, 2017

19:51 Inés Arrimadas diu a Corrnellà que "Catalunya es tornarà a aixecar" i que el 21-D "és una oportunitat que no podem deixar escapar".

19:52 Sáenz de Santamaría: «La factura econòmica del procés és molt profunda». La vicepresidenta del govern espanyol exigeix un executiu català "dins la llei" per no "cronificar" els "danys" en els sectors del turisme, el comerç i la restauració. No descarta tornar a aplicar el 155.

19:45 Yolanda López, candidata de Catalunya en Comú Podem per Tarragona, carrega contra el projecte de Hard Rock -antic BCN World- i afirma que "no volem ser Las Vegas, volem ser Sillicon Valley".

19:42 El secretari general de Podem tanca la seva intervenció demanant que no s'utlitzi el vot com una venjança i que es faci servir per canviar les coses.

19:41 Iglesias afirma que "les banderes no omplen la nevera" i, per aconseguir el vot dels indecisos, assegura que la candidatura dels "comuns" porta "fets i no promeses".

19:35 Pablo Iglesias, assegura des de Tarragona que es impossible independitzar-se de Mariano Rajoy: "Cal fer fora Mariano Rajoy". Per això cal un govern compromès a fer-ho, i recorda que el PDECat va votar en contra d'una moció de censura contra el govern del PP.

19:34 El portaveu de Ciutadans al Congrés, Juan Carlos Girauta, diu en el míting que el partit fa a Cornellà que "el nacionalisme ja ha perdut perquè s'ha acabat el silenci".

19:33 Soraya Sáenz de Santamaría aposta per reimpulsar la marca Barcelona però considera "crucial" un canvi de govern a Catalunya "per tenir un interlocutor dins la llei que es preocupi per donar la volta a la situació econòmica".

19:29 Pablo Iglesias intervé al míting de Catalunya en Comú Podem a Tarragona: "Hem dit moltes veritats incòmodes als monàrquics, els hem dit que utilitzen la repressió per tapar la seva corrupció".

19:19 Ferran Bel, alcalde de Tortosa, al míting de Junts per Catalunya en aquesta ciutat: "La lectura que es farà la nit del 21-D a totes les cancelleries d'Europa es basarà en dues coses: el resultat de Puigdemont i el resultat del sobiranisme".

19:15 EN DIRECTE Aplaudiments quan arriben @Pablo_Iglesias_, @XavierDomenechs i @YolandaPodem a l'acte de campanya al Centre Cívic de Bonavista a Tarragona https://t.co/WLXg9UieQS pic.twitter.com/q5RqnZCJyG — NacióDigital (@naciodigital) December 11, 2017

19:14 La Junta Electoral desestima el recurs de Barcelona i manté la prohibició sobre la il·luminació groga. Insisteix que aquesta actuació té una "finalitat partidista" i que l'Ajuntament ha vulnerat el principi del respecte a la neutralitat política.



19:13 El PP denuncia TV3 per l'especial sobre la manifestació de Brussel·les que mai va fer. Els populars consideren que la cobertura de la mobilització que va fer la cadena va ser contrària al que estableix la llei electoral.



19:05 EL DIARI de CAMPANYA del 36 5 de febrer: Gil Robles defineix les eleccions com la batalla decisiva contra la revolució. El líder de la dreta espanyola crida a "esclafar la subversió" i començar una etapa de construcció nacional d'Espanya. Una nova entrega, en blanc i negre, del diari de campanya del 36 a càrrec de Pep Martí.

18:11 Fachin i Castells participaran en actes de campanya d'ERC. L’ex-secretari general de Podem Catalunya serà dimarts al míting dels republicans al Casinet d'Hostafrancs de Barcelona mentre que l'exdiputada de CSQP serà aquest vespre a Sant Carles de la Ràpita. Tots dos havien estat en negociacions amb la CUP per incorporar-se a la seva llista de cara al 21-D, però no hi va haver prou temps per arribar a un acord.

17:55 LA CARAVANA La «família política» de Comín també va ser a Brussel·les. Treballadors del departament de Salut van ser a la capital europea per donar suport al conseller i li van lliurar un emotiu escrit. Per Esteve Plantada.

17:53 Cop de porta d'ERC i el PSC al tripartit de Domènech. Socialistes i republicans expliciten els vetos creuats i es neguen a governar junts com proposen els "comuns". Ho explica Sara González.

17:48 L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero participarà en l'acte central de la campanya del PSC al 21-D, que el partit celebrarà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), al costat del Fòrum. Hi intervindran també Miquel Iceta, Pedro Sánchez, Josep Borrell, Eva Granados, Núria Marín i Jaume Collboni.

17:33 El CDR de Cambrils denuncia que Correus no té sol·licituds per votar per correu i recorda que aquest dilluns s'acabava el període per poder demanar aquesta opció de vot de cara al 21-D. Fonts de l'oficina del municipi del Baix Camp han afirmat que s'han quedat sense però "quan faltava una hora per tancar" i han informat que n'han tramitat més de 500.

17:22 ÚLTIMA HORA La Fiscalia investiga les piulades homòfobes contra Iceta per un possible delicte d'odi. El director de l'Institut de Nanotecnologia de la UB, Jordi Borrell, dimiteix del càrrec i es disculpa per haver dit que el líder del PSC té els es "esfínters dilatats".

17:13 Aragó acusa ara Catalunya de no conservar bé algunes obres de Sixena. La consellera de Cultura avisa que alguna serà difícil de recuperar i creu que això "deixa en evidència" la tasca de Catalunya.

16:52 Aragó rep amb eufòria les obres de Sixena. Desenes de persones celebren l'arribada de l'art que fins aquest dilluns estava al Museu de Lleida.

16:43 Un particular denuncia l'alcalde de Sabadell per la cessió de col·legis públics l’1-O. Maties Serracant es mostra sorprès per la denúncia i reafirma el compromís "per fer efectiu el dret a l’autodeterminació”.

16:32 Vic, Torelló, Calldetenes i Tavèrnoles retiren els símbols de suport als presos després de la denúncia de Ciutadans. L'ajuntament de la capital penjarà una altra pancarta a favor de la llibertat d'expressió.

15:35 ÚLTIMA HORA Les obres del Museu de Lleida ja han arribat a Sixena.

15:26 Rovira: «Si Rajoy no vol vies unilaterals, no ha d'aixecar-se de la taula de diàleg», informa Albert Prieto. La número 2 d'ERC acusa el president espanyol d'haver aplicat "decisions unilaterals", com el 155, que han tingut "conseqüències nefastes". La dirigent republicana responsabilitza el líder del PP d'haver alimentat una "repressió econòmica" a Catalunya.