La portada d'«El 9 Nou» d'aquest dilluns

11:52 Joan Lluís Bozzo, de Junts per Catalunya, assegura que la “solució Iceta és la Guàrdia Civil entrant de matinada a espoliar el patrimoni”. Quim Torra assenyala que “avui és Sixena i demà pot ser l’escola catalana”.

11:49 Laura Borràs, número cinc de Junts per Catalunya, atén els mitjans davant del Museu de Lleida, informa Oriol March. “Compartim la ràbia i la indignació davant d’aquest espoli cultural. Això és el 155, i aquesta és la unilateralitat del govern espanyol”, assenyala Borràs acompanyada d’altres membres de la candidatura.

11:37 L'oferta de Domènech a ERC i PSC per reeditar un tripartit, per ara, impossible. Ho explica Sara González

11:16 Miquel Iceta descarta qualsevol acord amb ERC després del 21-D: "Els nostres projectes són incompatibles". En una roda de premsa de l'ACN, el candidat socialista a les eleccions catalanes titlla d'"irreal" la possibilitat d'un nou tripartit d'esquerres, i reclama als republicans que no recuperin la via unilateral si volen evitar un nou 155; per Jordi Bes.

11:14 L'operació del trasllat a Aragó dels 44 béns de Sixena dipositats al Museu de Lleida preveu allargar-se fins almenys les 14 hores, segons han informat fonts coneixedores a Europa Press.

10:59 La contundent rèplica dels Bombers de Vic a les acusacions d'Albiol. El cap de llista del PP va carregar ahir contra el cos per "ajudar" a col·locar una pancarta de suport als presos polítics.

10:50 L'oferta de Domènech a ERC i PSC per reeditar un tripartit, per ara, impossible, per Sara González. El líder de Catalunya en Comú reivindica que els republicans renunciïn a la unilateralitat i els socialistes reneguin del 155 i dels pactes amb PP i C's. Defensa que un govern "catalanista i progressista" pot superar els "blocs Frankenstein".

10:47 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, diu que l'"error" del trasllat de Sixena "no té a veure amb el 155". Segons Iceta, "és un exemple més de quan es judicialitzen les qüestions els polítics perdem la capacitat d'incidència sobre els temes"; informa Jordi Bes.



10:31 Albert Rivera diu sobre les obres d'art del Museu de Lleida que "s'han de respectar les resolucions judicials" i deixa entreveure que el seu partit, si arriba al govern català, no posarà traves al compliment d'aquest tipus de resolucions judicials. Ho ha dit en declaracions a "El programa de Ana Rosa" de Tele 5.

10:27 Rajoy amenaça amb tornar a aplicar el 155 després del 21-D. El president espanyol avisa que el govern central ha demostrat tenir mecanismes "eficaços" per defensar l'estat de dret d'aquells que pretenen liquidar-lo. Informa Sergi Ambudio.

10:22 Miquel Iceta considera "irreal" que es pugui repetir un tripartit a la Generalitat amb ERC i els "comuns".

10:19 Mariano Rajoy ha justificat el trasllat de les obres d'art de Sixena i ha dit que el que fa el seu executiu és acatar una resolució judicial. "Les resolucions judicials s'han de complir i si algú creu que no s'ha de fer i vol substituir al jutge que ho digui, però aquest no és el funcionament normal d'una democràcia", ha valorat. Rajoy, a més, ha evitat valorar els moments de tensió entre policia i manifestant i tampoc el fet que el trasllat es faci en plena campanya electoral i agafant-se al 155.

09:55 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta considera que la via unilateral que recupera ara ERC "és una pantalla ja superada", segons afirma en una roda de premsa a l'ACN.

09:48 Xavier Domènech presenta 5 propostes per formar govern:

1. Blindar drets socials i reactivar l'economia.

2. Fiscalitat més justa

3. Nou estatus polític amb més autogovern

4. Pacte de claredat i referèndum acordat

5. Unitat del catalanisme progressista

09:33 Els 25 anys de casat de Forn: «La presó no impedeix que estiguem més junts que mai». El conseller d'Interior fa una piulada recordant la data.

09:31 Mireia Boya: "Els pirates de l'estat espanyol han vingut al Museu de Lleida a buscar el seu botí de guerra".

09:30 Joan Tardà recrimina a Àngel Ros que no estigui defensant les obres de Sixena al davant del Museu de Lleida.

09:30 Un informe d'ERC defensa que Junqueras pot sortir de la presó per ser investit. No hi hauria cap impediment perquè el candidat republicà prengués possessió del càrrec de diputat, segons avança RAC1.

09:29 Carles Puigdemont denuncia el «cop d'estat» d'Espanya per les obres de Sixena. El president de la Generalitat ha criticat amb duresa l'acció de la "policia militaritzada" personant-se al Museu de Lleida de matinada



08:34 El Tribunal Suprem posa Anna Gabriel al punt de mira. La justícia espanyola pretén ampliar el llistat d'investigats en la causa contra els dirigents independentistes per rebel·lió amb els membres de l'anomenat "comitè estratègic", el qual prenia les decisions de pes per caminar cap a la declaració d'independència en el Parlament. Ho explica Sergi Ambudio.

08:14 PORTADES «El valedor de Puigdemont en Bélgica ampara a defensores del genocidio judío», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

07:21 Una cinquantena de persones es concentra a l'exterior del museu de Lleida, on la Guàrdia Civil ja ha entrat a dins.

07:06 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. Espoli artístic via 155. "El cas de Sixena, que avui pot viure el seu desenllaç a Lleida, demostra com de cruenta és la suspensió de l'autonomia i complicat l'"encaix" català", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia Pablo Iglesias, la unilateralitat, Àngel Soro, els caganers dels líders polítics, la independència lituana i Josep Maria Cullell.

06:35 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil i tècnics aragonesos arriben al Museu de Lleida per efectuar el trasllat de les obres de Sixena.

22:01 VÍDEO Pep Guardiola, disposat a rebre una sanció per continuar donant suport als presos polítics. El tècnic català pretén continuar lluint un llaç groc a la solapa per defensar "la gent que està a la presó per demanar votar"

21:35 Pugna als blocs i gestió incerta del resultat: claus d'una campanya a mig gas. La manifestació de Brussel·les, el pont, el debat de la unilateralitat i la competència -encara suau- a l'independentisme i a l'unionisme marquen el primer tram de la cursa del 21-D. La participació duu de corcoll els partits mentre ERC i Cs polaritzen la campanya i Puigdemont puja a les enquestes aliè als dubtes sobre el seu futur. Anàlisi de Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.



21:28 LA CARAVANA. Jordi Turull, una rosa groga i el míting més emotiu de la seva carrera. El conseller de la Presidència entrega una flor a la dona de Jordi Sànchez, Susanna Barreda, i fa tota la intervenció a Parets del Vallès, el seu poble, amb un nus a la gola. Crònica d'Oriol March.

21:13 Puigdemont intensifica els atacs contra el PSC i crida a votar amb «mentalitat d'Estat». Junts per Catalunya, en un míting a Parets del Vallès, situa els socialistes com a "cavall de Troia" de la política espanyola i adverteix que Brussel·les observarà amb atenció els resultats. El president creu que cada vot per a la seva candidatura suposa estar "un quilòmetre més a prop" del Palau de la Generalitat. Ho explica Oriol March.

21:10 La CUP crida l'independentisme a fer república «desobeint i unilateralment». El pavelló de la Vall d'Hebron acull l'acte central de campanya dels anticapitalistes amb més de 2.000 persones i esdevé un clam per la unilateralitat. Carles Riera demana a Junts per Catalunya i ERC que "no tornin a l'autonomisme" i als "comuns" que no siguin "còmplices". David Fernàndez avisa al bloc del 155: "No passaran". Informa Aida Morales.

20:32 PÒQUER DE CAMPANYA 10 de desembre: Riera s'estrena, Castellà unilateral, Rivera defineix i Ros prega; el resum del dia, a càrrec d'Arnau Urgell.

