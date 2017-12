Montesquiu eixamplarà el pont per millorar la seguretat dels vehicles

11:14 Romeva: "Si guanya ERC, el president serà el nostre candidat". El conseller d'Afers Exteriors i candidat d'ERC assegura que va prendre la decisió de quedar-se perquè "tenia una responsabilitat" que l'obligava a fer-ho i per solidaritat amb Oriol Junqueras, i avisa que aquesta campanya electoral "no permet frivolitats".

11:06 Carles Puigdemont, cap de llista de Junts per Catalunya, podria arrabassar la segona plaça a Ciutadans, segons una enquesta d'«El Nacional». L'independentisme mantindria la majoria absoluta i obtindria un percentatge de vots superior al del 27-S.

10:53 EN DIRECTE @XavierDomenechs ja és a l'autobús amb els periodistes per anar fins a Girona, on participarà en un nou acte de campanya de @CatEnComu_Podem; informa @_Sara_Gonzalez_ https://t.co/xWaCERRMo9 pic.twitter.com/EqN8bTvYFZ — NacióPolítica (@naciopolitica) December 10, 2017

10:12 La CUP reitera que només donarà suport a un Govern disposat a construir la República. La cap de llista per Girona al 21-D, Natàlia Sànchez, alerta que no es posicionaran al costat de "cap aliança ni partit" que "vulgui tornar a la casella de sortida"

09:51 Romeva, sobre la decisió de no marxar a Bèlgica: "Tenia una responsabilitat que m'obligava a quedar-me". El conseller d'Afers Exteriors i candidat d'ERC assegura que va prendre la decisió de quedar-se per solidaritat amb Oriol Junqueras i avisa que aquesta campanya electoral "no permet frivolitats”.

09:38 VÍDEO El discurs unionista de la por, al descobert en un espot alternatiu de Ciutadans. Un usuari de Twitter ha versionat l'anunci electoral de la candidatura encapçadala per Inés Arrimades deixant en evidència moltes de les afirmacions de la formació taronja.

09:09 Agredeixen un militant de la CUP mentre penjava cartells electorals. El grup municipal cupaire de Salt denuncia que un grup d'individus va insultar-lo i increpar-lo amb crits de "Viva España".

08:25 Puigdemont demana "ser militants de Catalunya més que de cada partit". El president i cap de llista de Junts per Catalunya defensa en una entrevista al diari Ara que la tercera via "es una fantasia": "L'Espanya que veuen ara és la que durarà molts anys".

08:22 LA CARAVANA Trucades d'exili: «President, vas fer el que havies de fer», crònica d'Oriol March sobre la campanya de Junts per Catalunya.



08:21 ENTREVISTA Xavier Domènech, cap de llista de Catalunya en Comú Podem: «El referèndum acordat no es pot calendaritzar, ja n'hi ha prou de terminis»; per Joan Serra Carné i Sara González.



22:32 PÒQUER DE CAMPANYA 9 de desembre: Borràs torna, la dignitat de la CUP, els límits de Cospedal i Sánchez vintage, per Irene Ramentol.

21:30 Domènech fa una crida a evitar «el desastre» d'un pacte de PSC i Cs com el de Ros a Lleida. Els "comuns" retreuen als socialistes el suport al 155 que ha propiciat el retorn de les obres de Sixena. Per Sara González des de Lleida.

21:19 Puigdemont es compromet a tornar a Palau amb tot el Govern si guanya el 21-D. Junts per Catalunya sosté que cal votar-li si se'l vol fer tornar a la Generalitat "amb la dignitat intacta”. El president creu que una victòria de la seva llista provocarà "mal d'estómac" a la Moncloa i crida a no assumir la "normalitat" del bloc del 155. Crònica d'Oriol March.

21:04 Xavier Domènech fa una crida a evitar «el desastre» d'un pacte del PSC i Ciutadans com el d'Àngel Ros a Lleida. Ho ha dit en un míting des de Lleida, on ha retret als socialistes el suport al 155 que ha afavorit el retorn de les obres de Sixena.

Xavier Domènech, amb Jaume Barberà, Sara Vilà i Mar García, a Lleida Foto: Catalunya en Comú

20:58 La CUP se suma a una convocatòria per «fer un cafè» dilluns al matí davant del Museu de Lleida. El cartell anima a quedar a les 7.30 hores del matí.

20:56 Puigdemont recalca que una victòria de Junts per Catalunya farà "mal d'estómac" a Catalunya i que serà observada a Europa. Assenyala que la Moncloa té tres candidats: Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol.

20:56 VÍDEO «Junqueras ens ha transformat la ràbia i el dolor en coratge i en esperança». L'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, ha visitat el candidat d'ERC a la presó d'Estremera https://t.co/DxDGDfbIQ8 pic.twitter.com/A35Tgj1IHV — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

20:52 Junts per Catalunya intensifica el discurs presidencialista després de les friccions amb ERC: "Els vots del 21-D han de servir perquè Puigdemont enntri al Palau de la Generalitat amb la dignitat intacta", diu Josep Rull.

20:47 LA CARAVANA dels «comuns», per Sara González: Les dones prenen el comandament dels «comuns». Catalunya en Comú-Podem es presenten a aquestes eleccions amb 71 candidates i 64 candidats.

20:30 Rull, en el míting a Igualada, desitja que Puigdemont pugui ser president de la Generalitat des de Catalunya i no des de Brussel·les.

20:44 Sánchez acusa Rivera d'haver faltat al «respecte» a tots els votants. El socialista retreu al seu homòleg de Ciutadans que hagi considerat que un vot al PSC és llençar-lo a les escombraries. Per Jordi Bes.

20:28 "Som la veu de l'esperança", assegura Eduard Pujol, número vuit per Barcelona de Junts per Barcelona. "Això va d'article 155, de presó i d'exili contra dignitat, democràcia i llibertat", ha destacat Pujol.

20:14 Laura Borràs, número cinc per Barcelona de Junts per Catalunya, s'ha referit a les obres de Sixena com a exemple de "l'ofensiva involucionista sense precedents". "No podem permetre que es manipulin les nostres aspiracions", ha recalcat Borràs, que ha recordat que el dèficit fiscal calculat per la Generalitat intervinguda supera els 16.000 milions d'euros anuals, "dues vegades el pressupost de Salut".

20:07 Marc Castells, alcalde d'Igualada, reclama que, si es vol que Puigdemont sigui president, "cal votar-lo". La diputada Maria Senserrich, també igualadina, demana "ser generosos a l'hora de prendre decisions". Junts per Catalunya omple aquest vespre l'Ateneu d'Igualada en el primer cap de setmana de campanya.

20:06 Pedro Sánchez insisteix a cridar pel vot socialista: "Si vosaltres no hi aneu, ells continuen amb el seu full de ruta secessionista".

19:57 Tot a punt pel míting de Junts per Catalunya (@JuntsXCat) a Igualada. La sala és plena per escoltar el candidat i president Puigdemont i el conseller @joseprull https://t.co/YaRLHjyEQQ pic.twitter.com/EgAyyrKVCG — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

19:56 El cinquè per Tarragona i consolidar Nou Barris: dos punts cardinals per a Ciutadans. Es tracta de dues places fortes que els d'Albert Rivera consideren emblemàtiques i que els poden dur a flirtejar amb la victòria. Per Pep Martí.

19:56 Pedro Sánchez replica Albert Rivera, que ha dit que votar socialista és llençar el vot a les escombraries. Segons Sánchez, Rivera "ha perdut el respecte a tots els votants, també als votants de Ciutadans" https://t.co/NGtb3Nwn8c pic.twitter.com/1Cl4es4J9N — NacióDigital (@naciodigital) 9 de desembre de 2017

19:34 Arrimadas presenta Ciutadans com el partit hereu de la Transició. "Us animo a no equivocar-vos el 21 de desembre", ha dit la candidata unionista a un grup de joves. Per Pep Martí.

19:30 El míting de Pedro Sánchez i Miquel Iceta a Mataró comença amb crits dels militants d"'Iceta president".

18:24 LA CARAVANA "Si tu no hi vas, ells es queden": la deriva del lema del PSC. Els socialistes recuperen la campanya de Chacón que advertia d'una possible tornada de la dreta i ara l'adapten per evitar una victòria independentista; per Jordi Bes.

18:09 LA CARAVANA d'ERC, per Roger Tugas: T'imagines Arrimadas guanyant la nit del 21-D? ERC apel·la a la por a una victòria de Cs la nit electoral per cridar al vot útil independentista per a la seva candidatura.

17:40 La cap de llista del PSC per Tarragona, als ex d'Unió: «Déu els ha castigat perquè faran president un gai». Rosa Maria Ibarra apunta que l'exvicepresident de Societat Civil Catalana està a la llista del partit pel 21-D perquè és militant del PSC.

17:18 Jordi Turull prendrà el lloc de Puigdemont al debat electoral de TV3. Ni Junts per Catalunya ni ERC podran participar-hi amb el seus respectius números 1.

16:35 LA CARAVANA La «molt grata» Dolors Montserrat i el cava del 155. Militants i simpatitzats del PP mostren suport a la ministra després de l'intent de declarar-la persona "non grata" a Sant Sadurní.

16:01 LA CARAVANA de Cs, per Pep Martí: Ciutadans, «a casa d'en Puigdemont». La formació unionista presumeix de la seva presència a un dels feus del sobiranisme, Girona, amb una notable presència d'ex del PP.

16:01 Entorn Puigdemont, essència convergent i poc PDECat: així funciona la «war room» de JxCat. La directora de campanya, Elsa Artadi, és qui governa l'estratègia que es perfila cada matí a la seu amb aparicions de Puigdemont via videoconferència. Per Oriol March.

14:32 Els «comuns» pregunten a Junts per Catalunya i ERC si replicaran el seu full de ruta. Ha llançat la pregunta des d'un míting a Terrassa. El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, acusa l'independentisme de no tenir un projecte clar perquè ha passat de "la unilateralitat, a la bilateralitat i el govern simbòlic"

Xavier Domènech, amb Pablo Echenique, Marta Ribas i Marina Albiol a Terrassa Foto: Catalunya en Comú

14:21 LA CARAVANA de JuntsxCat, per Oriol March: Els alcaldes posen cara al PDECat. El món local del partit irromp en campanya amb la vista posada en el 21-D i les municipals del 2019, claus per al futur de la formació.

14:20 Romeva replica a Iglesias: «Hem despertat el feixisme per derrotar-lo, perquè hi era». Mundó demana si algun independentista es vol imaginar Arrimadas guanyant el 21-D i crida a unificar el vot "per assegurar una clara i rotunda victòria d'ERC". Per Roger Tugas.

14:01 La CUP estén la mà a ERC perquè «recuperi el camí» i se sumi a la via unilateral. Durant el míting de Blanes, el partit de l'esquerra independentista també ha carregat contra els "comuns". "Si és cert que tenim tant en comú, no es pot donar l'esquena al poder popular", etziba la número 1 per Girona, Natàlia Sànchez. Informa Aida Morales.

13:54 Miquel Iceta promet que si és president inaugurarà el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, l'antiga Barcelona World: "Al final els únics que hi creiem som nosaltres".

13:51 Miquel Iceta defensa el seu pacte amb Units per Avançar: afirma que el procés ha deixat "molta gent orfe" i que han volgut fer "una gran casa d'acollida per a molts".

13:44 Albiol aprofita la tensió entre ERC i JxCat: «Quan no tenen amb qui barallar-se es treuen els ulls entre ells». El candidat del PP considera que els independentistes estan "inhabilitats" per governar perquè han generat "divisió".

13:50 El líder del PSOE, Pedro Sánchez, utilitza el 21-D fer la seva campanya: "Volem deixar enrere el llegat de cendra del PP". Sánchez es presenta en un míting a Tarragona com "l'alternativa" a Rajoy i crida a la participació el pròxim 21 de desembre: "Si tu no vas, ells continuen amb la deriva secessionista"; informa Jordi Bes.

13:42 Dolors Montserrat és rebuda com a persona "molt grata" en un míting del PP a Sant Sadurní. Xavier García Albiol compara el cava amb el 155: "Ha permès que Catalunya torni a tenir una societat amb capacitat d'estar junts".

Cartell de molt grata dedicat a Dolors Montserrat Foto: Isaac Meler