L'ANC, els CDR i la CUP faran un recompte paral·lel del 21-D

Presentació de la iniciativa Foto: ANC

🔴 @jpairo Es va veure la necessitat d'organitzar un recompte paral·lel. Per això ens coordinem amb @CDRCatOficial i @cupnacional. Es preveu que hi hagi una persona a cada mesa electoral que passarà la informació a un centre de dades on hi haurà unes 250 persones pic.twitter.com/sTxzhE7lhf — Assemblea Nacional (@assemblea) 8 de desembre de 2017

🔴 @jpairo Serà un recompte fet des de la societat civil, i s'obrirà una pàgina web que s'anirà actualitzant a temps real on es podrà consultar aquest escrutini a temps real. De moment, com a @assemblea ja tenim uns 300 voluntaris. pic.twitter.com/DwCuwd0L23 — Assemblea Nacional (@assemblea) 8 de desembre de 2017

🔴 @mariaballesterg La @cupnacional dona suport en aspectes tècnics i també en la promoció i difusió de la iniciativa. El 21-D és necessari aquest recompte per assegurar les garanties democràtiques que ha de tenir un procés electoral. La garantia és el poble. pic.twitter.com/ANhB2N4D9H — Assemblea Nacional (@assemblea) 8 de desembre de 2017

🔴 @jpairo Tots els apoderats que hi estiguin interessats i que no tinguin una funció assignada es poden inscriure en aquesta iniciativa contactant amb l'@assemblea. Com més persones col·laboradores, més garanties democràtiques pic.twitter.com/XXQhR2vu43 — Assemblea Nacional (@assemblea) 8 de desembre de 2017

🔴 @mariaballesterg La iniciativa és important perquè hem vist que cal confiar més en la gent que en les garanties democràtiques d'un estat autoritari, que prohibeix, entre altres coses, que hi hagi observadors internacionals pic.twitter.com/pVMQDs97TT — Assemblea Nacional (@assemblea) 8 de desembre de 2017

L'ANC organitzarà un recompte paral·lel a les eleccions del 21-D per “assegurar les garanties democràtiques que ha de tenir un procés electoral”, segons ha informat al seu Twitter. Per això, comptarà amb els suport dels CDR escampats per tot el territori i la CUP. L'ANC ja té uns 300 voluntaris a punt.Es preveu que hi hagi una persona a cada mesa electoral que passarà la informació a un centre de dades on hi haurà unes 250 persones. “Serà un recompte fet des de la societat civil, i s'obrirà un web que s'anirà actualitzant a temps real on es podrà consultar aquest escrutini”, diu l'ANC.Maria Ballester, a la llista de la CUP, diu que la seva formació donarà suport en aspectes tècnics i també en la promoció i difusió de la iniciativa. “El 21-D és necessari aquest recompte per assegurar les garanties democràtiques que ha de tenir un procés electoral. La garantia és el poble”, argumenta.Tots els apoderats que hi estiguin interessats i que no tinguin una funció assignada es poden inscriure en aquesta iniciativa contactant amb l'ANC. “Com més persones col·laboradores, més garanties democràtiques”, diu l'entitat.“La iniciativa és important perquè hem vist que cal confiar més en la gent que en les garanties democràtiques d'un estat autoritari, que prohibeix, entre altres coses, que hi hagi observadors internacionals”, afegeix Ballester.