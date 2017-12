L'independentisme desborda el cor d'Europa amb 45.000 manifestants

L'èxit de la manifestació independentista a Brussel·les estava assegurat però ha desbordat totes les expectatives. La policia de la capital belga ha xifrat en 45.000 assistents el "recompte oficial" de la marxa "Europe Wake Up. Democracy for Catalonia". És la manifestació convocada per no belgues més gran de la història de la capital comunitària i, de fet, una de les majors en general.

Carles Puigdemont, amb bufanda groga a la manifestació amb Toni Comín. Foto: ACN

La manifestació de Brussel·les ha aplegat 45.000 independentistes. Foto: ANC

Capçalera de la manifestació independentista a Brussel·les Foto: ANC

VÍDEO Sonen «Els Segadors» al cor de la Unió Europea. Milers d'estelades i pancartes exigint una resposta a la qüestió catalana omplen els carrers de Brussel·les https://t.co/ClAELYPv2Q pic.twitter.com/0F8T8VUOmo — NacióDigital (@naciodigital) 7 de desembre de 2017

Estelades a Brussel·les. Foto: ANC

Independentistes al Parc del Cinquantenari de Brussel·les. Foto: ANC

Centenars d'independentistes una hora abans de l'inici de la manifestació Foto: Marcel Caner

Els independentistes ja es fan notar a Brussel·les des primera hora Foto: NacióDigital

Els independentistes ja es fan notar a Brussel·les des primera hora. Foto: NacióDigital

El metro de Brussel·les, ple de catalans Foto: NacióDigital

Independentistes a l'aeroport del Prat. Foto: ACN

La Grand Place de Brussel·les, plena de catalans Foto: Twitter @adic_arc

De fet, la policia de Brussel·les ha acabat optant per canviar el punt d'inici i allargar el recorregut ja els manifestants havien desbordat el parc del Cinquantenari tal com mostra la imatge aèria. La manifestació havia d'arrencar a les 11.30 però ho ha fet pràcticament mitja hora després. L'acte polític, que havia d'acabar a les 2 del migdia, no ha pogut començar fins a les 13.30 ja que la capçalera ha tingut molts problemes per accedir a la plaça Jean Rey.Amb estelades, bufandes grogues i pancartes reclamant la llibertat dels presos, els manifestants han recorregut el barri europeu, des del Parc del Cinquantenari, passant per davant de les seus de la Comissió Europea, el Consell i l’Eurocambra. La gran afluència de manifestants també ha obligat a tancar l’estació de metro i tren de Schumann.Milers de catalans s'han desplaçat les darreres hores a Brussel·les per portar les seves reivindicacions a la porta, literalment, de les institucions comunitàries. "Volem que passin coses, que Europa ens escolti", explicava fa uns dies un dels promotors de la idea. Entre els 45.000 manifestants hi destaca la presència del president Carles Puigdemont que ha arribat amb una bufanda groga en suport als presos polítics, així com dels quatre consellers a l'exili i representants de les entitats i els partits independentistes.Les autoritats belgues ja havien advertit que es tractaria d’una manifestació multitudinària que pot provocar problemes de circulació, i és que les entitats organitzadores esperaven superar amb escreix les 20.000 persones i mitjans belgues apunten –com ha acabat passant- que la xifra de manifestants s'escoltaria als 50.000. La manifestació ha arrencat poc abans de les 12 del migdia i ha recorregut dos quilòmetres quilòmetre pel barri europeu. Ha passat per davant de la Comissió Europea i el Consell d’Europa, i ha acabat a la Place Jean Rey on es fa l'acte polític.En l'acte polític posterior a la manifestació d'aquest dijous a la capital de Bèlgica, el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha exigit que Europa "modifiqui la seva actitud" i forci l'Estat espanyol a iniciar el "diàleg polític" que ha de conduir a la "consolidació de la República".A més, el vicepresident de l'ANC ha augurat que la bandera europea tindrà "aviat" una nova estrella que serà "groga", en referència al color que simbolitza la reivindicació perquè els "presos polítics" surtin de la presó i el Govern destituït torni a Catalunya. Al seu torn, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha destacat que Catalunya és "europeista" i "mediterrani", i ha subratllat que els catalans miren Europa com a "garantia de diàleg".