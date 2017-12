Centenars d'osonencs, camí cap a Brussel·les

17:36 Carles Riera: "El vot a la CUP és el que nítidament dona la garantia d'una independència que no es renúncia".

17:36 Carles Riera afirma que la CUP espera que al Parlament hi hagi majoria independentista, però també un "desplaçament a l'esquerra".

17:26 Carles Riera: "Creiem que Junts pel Sí va preveure un estat espanyol més democràtic i una Unió Europea menys demofòbica".

17:24 Carles Riera afirma que la CUP col•laborarà en "participar" o "investir" un Govern compromès amb la República.

14:24 El PP aprofita la manifestació unionista de Barcelona per carregar contra Cs i PSC. "Puigdemont, a la presó" ha estat un dels càntics més escoltats durant la mobilització convocada per Moviment Espanya i Catalans.

14:23 La Moncloa admet el fracàs de l'ordre europea de detenció contra Puigdemont. El govern espanyol confiava que la justícia belga lliurés el president i els quatre consellers a l'exili de manera immediata.

14:05 Xavier García Albiol critica Inés Arrimadas i Miquel Iceta per no ser a la capçalera de la manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona.

Xavier García Albiol en una manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona Foto: ACN

14:01 ​Iceta no posa «terminis» a la reforma de la Constitució i admet que no està «garantida». El líder dels socialistes catalans afirma que "només els que estimen de veritat el text constitucional, hi volen introduir canvis. Ho explica Jordi Bes.

13:42 LA CARAVANA La joventut del PP que celebra el dia de la Constitució (sense haver-la votat). Xavier García Albiol inicia la jornada d'homenatge a la Carta Magna espanyola amb un acte de Nuevas Generaciones.

13:39 El cap de llista de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, avisa el PSC i el PSOE sobre les promeses de Rajoy pel que fa a la reforma de la Constitució: «El PP és un especialista en robar carteres». Crònica de Sara González



13:19 Puigdemont situa la retirada de l'ordre de detenció com el primer pas per acabar amb el 155; informa Oriol March. El president de la Generalitat, acompanyat dels consellers a l'exili, assegura que l'Estat té por de la "mirada del món".

13:16 Desenes de llaços grocs decoren l'Ajuntament de Tarragona després de la concentració per rebutjar la Constitució pic.twitter.com/25w6pAm4fa — NacióTarragona (@naciotarragona) 6 de desembre de 2017

13:13 El jurista Javier Pérez Royo fa un dur diagnòstic del 39è aniversari de la Constitució: "És el primer aniversari de la Constitució que es fa en un estat d'excepció"

Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Teresa Rodríguez i Javier Pérez Royo, en un acte de Catalunya en Comú Foto: Catalunya en Comú

13:06 Teresa Rodríguez, secretària general de Podem Andalusia, assegura que li fa "fàstic" que la llista del PSC de Miquel Iceta incorpori dirigents de l'antiga Unió i que és "vergonyós" que algú com Xavier García Albiol exhibeixi la bandera d'Andalusia al Parlament

La secretària general de Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, durant l'acte dels comuns Foto: Catalunya en Comú

13:01 .@miqueliceta aposta perquè el 21-D serveixi per canviar "la por" sorgida durant el procés independentista per l'esperança https://t.co/MAPkL0Nk7B pic.twitter.com/8C1Aq9Cf6d — NacióPolítica (@naciopolitica) December 6, 2017

12:57 Teresa Rodríguez, secretària general de Podem Andalusia, lamenta la repressió de l'Estat sobre Catalunya en un acte de Catalunya en Comú: "Tot allò que us han fets als catalans no ho han fet en el meu nom"

Xavier Domènech, Gerardo Pisarello, Teresa Rodríguez i Javier Pérez Royo, en un acte de Catalunya en Comú Foto: Catalunya en Comú

12:56 Rajoy refreda la reforma de la Constitució i ho condiciona a un consens com el del 1978. El dia de la carta magna, en defensa la "plena vigència" i assegura que els canvis a la UE "és el debat important quant a la configuració de l'Espanya del futur". Per Roger Tugas.

12:52 El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, defensa en un míting a Canovelles (Vallès Oriental) la reforma constitucional que proposen els socialistes. "Només els que estimen de veritat la Constitució volen reformar-la perquè visqui molts i molts anys", afirma.



12:48 El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech: "El PP és un especialista en robar carteres". També ha carregat contra els socialistes: "El PSOE només serveix perquè li robin la cartera"

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, en un acte a la UPF Foto: Catalunya en Comú

12:30 Xavier Domènech, candidat de Catalunya en Comú: "Aquells que es presenten com els constitucionalistes són precisament els que han fet més per trencar els pactes constitucionals. El pitjor que hi ha per a una pàtria són els salvapàtries"

El cap de llista dels comuns, Xavier Domènech, en un acte a la UPF Foto: Catalunya en Comú

12:28 El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, reivindica la figura de Pasqual Maragall: "Va ser un crític duríssim contra Aznar i no el veig fent-se selfies amb Albiol i defensant el 155"

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello Foto: Catalunya en Comú

12:25 LA CARAVANA Miquel Iceta fa campanya... entre banderes de Ciutadans. El candidat del PSC al 21-D assisteix a un acte a Rubí en homenatge a la Constitució on l'han rebut amb la insígnia que més empra la formació taronja; la contracrònica de Jordi Bes.

12:05 Mariano Rajoy celebra el Dia de la Constitució "més que mai i amb orgull". Hoy, más que nunca, celebro con orgullo el #DíadelaConstitución. 39 años de logros compartidos, convivencia, libertad y prosperidad; un gran consenso que nos seguirá ofreciendo concordia, estabilidad y certezas a todos los españoles. MR pic.twitter.com/pr9GzJ2viA — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 6 de desembre de 2017

12:02 Xavier García Albiol, en un acte amb Nuevas Generaciones, afirma que l'independentisme "representa el contrari de la Constitució: tancar-se en un mateix, aïllar-se del món, viure al marge de la realitat i negar oportunitats als joves".

Xavier García Albiol en un acte de campanya amb Nuevas Generaciones Foto: PPC

12:02 José Manuel Villegas, secretari general de Ciutadans, afirma que "no ens podem arriscar a deixar el futur en mans de Pedro Sánchez i Miquel Iceta" i crida a concentrar el vot: "Som l'aposta segura".

12:02 El número 3 de la CUP, Vidal Aragonès, defensa els drets socials davant de la seu d'Endesa, en un dia que volen "normalitzar" perquè la Constitució espanyola, afirmen, només defensa "que no es canviï res".

11:07 EN DIRECTE @miqueliceta considera que és el moment d'impulsar la reforma de la Constitució coincidint amb el 40è aniversari que se celebra l'any vinent https://t.co/ertCWHPURf pic.twitter.com/BnhgQAeu02 — NacióDigital (@naciodigital) 6 de desembre de 2017

10:25 "Se us ha acabat la tonteria" i” Us podrireu a la presó”, els comentaris d’un funcionari de presons a Josep Rull; ho ha explicat a Catalunya Ràdio.

Josep Rull, a Catalunya Ràdio. Foto: Sara González