«Benvingut a casa»; Gurb surt al carrer per rebre Carles Mundó

"Ciutadans de Gurb, ja el tenim aquí" ha dit el portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Gurb, Pere Molist, mentre Carles Mundó s'aprovava a l'ajuntament. Unes dues-centes persones del municipi s'han concentrat a l'edifici municipal per donar la benvinguda al gurbetà, que va sortir de la presó d'Estremera aquest dilluns a la tarda. Mundó visiblement emocionat s'ha abraçat i petonejat amb els habitants de Gurb que han tornat a sortir el carrer.L'última vegada que ho van fer tan multitudinàriament va ser el passat 2 de novembre quan es va decretar presó per Mundó. La plaça de l'Amistat mai havia estat tan plena fins aquell dia . A diferència d'aquell dia, aquest dimarts, davant l'Ajuntament, hi havia cares de felicitats i llàgrimes d'emoció, però "encara no hi som tots", apuntava l'alcalde del municipi, Joan Roca. A més del de Gurb, també hi havia altres alcaldes de la comarca d'Osona."És una barreja de felicitat per poder tornar a casa, però també una sensació de tristor pels que es queden a la presó", explicava el gurbetà. Mundó ha compartit cel·la amb el vicepresident Oriol Junqueras durant aquests 33 dies de presó. Precisament, aquesta tarda ha anat a Sant Vicenç dels Horts a veure la família de Junqueras.Mundó s'ha mostrat "infinitament" agraït amb l'escalf i el suport de Gurb "des del primer moment". "Gurb ha estat al costat de la meva família i això és d'un valor immens", deia, remarcant que "aquest escalf i suport és el que fa que es pugui portar els dies a presó amb tranquil·litat i serenitat, confiant que a tot arreu de Catalunya, hi ha persones disposades a defensar la llibertat de forma incansable".Després de la rebuda, Carles Mundó amb la seva família i els regidors de l'Ajuntament han canviat la pancarta que posava "Carles, els gurbetans estem amb tu. No esteu sols" per "Benvingut a casa molt honorable conseller".