La UVic-UCC i l'Obra Social La Caixa signen un conveni per oferir 60.000 euros en beques socials

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ) i l’Obra Social "la Caixa" han signat un conveni de col·laboració per dotar el Fons de Beques Socials del centre, que arribarà als 60.000 euros per aquest pròxim curs 2017/2018. El rector Jordi Montaña i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, han rubricat l’acord aquesta setmana al Rectorat de la universitat. Per segon any consecutiu, l’entitat financera farà una aportació de 30.000 euros al fons social de la UVic-UCC i els 30.000 restants formen part del pressupost de la Universitat.Aquesta convocatòria d’ajuts s’oferirà a tots aquells estudiants matriculats a la UVic que per motius econòmics, socials o familiars es troben en una situació econòmica vulnerable que fa perillar la continuïtat dels seus estudis. Aquestes beques s’afegeixen a les que concedeix la universitat amb fons propis i que s’atorguen en base a diversos criteris, com ara l’excel·lència acadèmica, la mobilitat o la situació econòmica de l’estudiant.