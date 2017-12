El Mercat Medieval de Vic, a punt per acollir milers de visitants

Durant la roda de premsa a la Casa Prat, nou escenari del recorregut teatral Foto: Carles Fiter

Els carrers del centre històric de Vic ja s'han transportat a l'Edat Mitjana per acollir el Mercat Medieval , del 6 al 10 de desembre. Es manté l'estructura dels darrers anys. Més de 300 parades de tot tipus de productes i artesanies ompliran els carrers de la ciutat. Tampoc no hi faltaran els diferents espais per poder menjar, com les tavernes, sense sortir de la festa medieval. Aquestes estaran complementades amb músics, dansaires i teatre.De fet, enguany un dels punts més destacats de l'oferta cultural de la fira és el recorregut teatral L'Assalt de l'Altarriba , basat en fets històrics que van tenir lloc a Vic. Com a novetat, l'espectacle incorpora noves localitzacions de la ciutat com són la Casa Prat, el Temple Romà, la plaça de Montrodon i l'església i el claustre de l'Escorial. En el recorregut teatral hi participen una cinquantena d'actors i uns 180 personatges que faran 8 escenes per tota la ciutat que parlen d'amor, odi, traïció, sang i fetge.Aquesta edició, la plaça dels Màrtirs aglutina la varietat d'activitats adreçades al públic familiar, com titelles, atraccions, tallers, i alhora les tradicionals exposicions d'aus rapinyaires. Entre aquests, no hi faltarà els dos zocos d'inspiració àrab (situats al Parc Jaume Portell i a la plaça Gerbert d'Orlhac) ni la segona edició del campament medieval de la zona de les Adoberies.El Mercat Medieval té un pressupost de 240 mil euros i enguany es farà un estudi per saber quin és l'impacte econòmic que té a la ciutat. A més de milers de visitants, la fira reuneix un total de 354 parades repartides per tot el nucli antic. D'aquestes 52 són de Vic, 46 d'Osona, 183 de la resta de Catalunya i 73 de la resta d'Espanya.Pel que fa a la mobilitat, una de les actuacions més destacades és la prohibició al trànsit rodat pel Portalet des d'aquest dimarts, 5 de desembre, i durant tot el mercat. A banda dels aparcaments municipals i privats de la ciutat, els serveis de tren i autobús de línia amb Barcelona es reforçaran fins al dia 10 de desembre.

