L'arribada de Mundó marca l'inici de la campanya electoral a Osona

Carles Mundó va arribar a l'acte d'inici de campanya d'ERC directe de la presó d'Estremera Foto: Albert Alemany

Asun Martínez és la número 12 de la llista de la CUP per Barcelona Foto: Cedida

Els comuns, a la plaça de la Noguera de Vic Foto: Cedida

A Vic ens van insultar i increpar un encaputxat va arrencar tots els cartells.Ni respecte,ni tolerància.Vergonya! #AraIceta pic.twitter.com/VNcaBYLQo5 — Marta Moreta (@MartaMoreta) 5 de desembre de 2017

Aquesta mitjanit de dilluns a dimarts va començar la campanya electoral. És una de les més excepcionals dels darrers anys, ja que hi ha dos membres del govern i els "Jordis" empresonats, i el president i quatre consellers més a Bèlgica.A Osona, la campanya va estar marcada per l'arribada de Carles Mundó, hores després de sortir de la presó d'Estremera . El públic de l'Atlàntida emocionat es va posar dempeus quan va arribar Mundó en l'inici de campanya d'ERC. El gurbetà, que ocupa la cinquena posició, va ser rebut amb crits de "llibertat" i fortes abraçades, sobretot de Carme Forcadell. Davant del públic, va reclamar "joc net" i va exigir "la llibertat de tots els candidats que es presenten a les eleccions".Són unes eleccions excepcionals i també es va fer notar en l'enganxada de cartells que tradicionalment començava a la plaça Major de Vic. Tant Junts per Catalunya com la CUP van començar l'encartellada a la plaça de l'Ambulatori, coneguda popularment com la plaça de la presó, per reclamar la llibertat dels presos. De fet, on hi ha l'actual edifici de l'ambulatori, antigament hi havia la presó de la ciutat.En aquest espai es va poder veure Asún Martínez, número 12 de la llista per Barcelona de la CUP. D'altra banda, al barri del Remei, Catalunya en Comú va iniciar la campanya amb Marc Parés, número 9 a la llista. La plaça de la Noguera va ser el punt de partida de la campanya dels comuns a Osona.El PSC va començar l'encartellada a la plaça Major de Vic amb incidents. Tal com explica la socialista Marta Moreta a, un home els va increpar i, més tard, també un jove encaputxat que els va insultar "de mala manera" i els va arrencar els cartells. Moreta apunta que van intentar dialogar amb el jove sense èxit. Van tornar a plantar els cartells, però els hi va tornar a treure. La socialista condemna l'acte i explica que s'havien trobat en una situació semblant a les eleccions del 2015 "però no d'aquesta manera". Els socialistes no prendran mesures legals.