L'eficiència energètica de la llar es pot augmentar amb una inversió mitjana de 60 euros

Un dels tècnics col·locant un rivet en una porta Foto: ACN

Un dels tècnics explicant les millores d'un bon aïllament Foto: ACN

L'Enric Sala és el president de l'escala de veïns d'un bloc de pisos del carrer Bisbe Font Andreu de Vic. Aquest divendres al matí, ell i diversos veïns van assistir a una de les sessions pràctiques que s'està impartint des de l'àrea d'Habitatge de l' Ajuntament de Vic per donar eines als ciutadans i ajudar-los a reduir els consums energètics i ser més eficients. Durant la sessió, un dels tècnics experts va mostrar als veïns quines són les millors opcions per canviar les bombetes antigues per leds, va col·locar un aparell a l'endoll per apagar la caldera quan l'usuari no és a casa, o també va instal·lar uns materials a les portes que eviten que hi hagi corrent d'aire i donen aïllament a la llar. Per la seva banda, la tècnica del programa, Gemma Sànchez, va apuntar que amb una inversió mitjana que pot rondar els 60 euros, l'usuari ja pot augmentar l'eficiència energètica de la seva llar i notar-ho a la factura. També existeixen altres mesures, com els canvis de companyia i els ajustos en les tarifes. Segons va explicar Enric Sala, en el seu cas, ha reduït la factura elèctrica a la meitat.Aquest divendres es va dur a terme una sessió al bloc de protecció oficial ubicat al carrer del Bisbe Font Andreu, al barri del Sucre, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica de les llars i combatre la pobresa energètica. La tècnica d'aquest programa que ha engegat l'Ajuntament de Vic de manera transversal des de diferents àrees de la ciutat, Gemma Sànchez, va explicar que les intervencions als habitatges es realitzen amb el format d'"aprenentatge-servei", una metodologia que permet formar i capacitar les persones de les comunitats participants en la instal·lació de material d'eficiència energètica de baix cost als habitatges.Sànchez va explicar que, amb anterioritat, s'ha dut a terme una diagnosi exhaustiva individual per conèixer les necessitats específiques de cada veí. En aquesta visita "s'avalua l'estat dels habitatges en qüestió de confort energètic, electricitat, calefacció, aigua i quins consums i serveis tenen contractats en les seves factures, perquè a vegades són abusius", va criticar la tècnica. Amb aquesta informació, el servei fa un acompanyament al veí perquè pugui contractar "de la manera que millor s'adequa a les seves necessitats".Un cop feta la diagnosi, i sempre tenint en compte que es disposa d'un pressupost "assumible" pel veí, Gemma Sànchez va apuntar que els tècnics de l' associació Ecoserveis es desplacen a l'habitatge i s'intenta que altres veïns també assisteixin a la visita "i vegin com es poden aplicar les millores per poder-les replicar".Amb una inversió inicial mitjana de 60 euros, que molts cops poden adquirir a la ferreteria del barri, els veïns podran notar canvis importants en les seves factures, segons apunten els experts. Gemma Sànchez va explicar que, per exemple, s'acostuma a canviar bombetes que provoquen una gran despesa per altres de leds, "petites coses que al final de l'any canvien molt els consums". Una altra de les mesures és l'aplicació de rivets a finestres i portes per evitar l'entrada d'aire, o consells sobre com distribuir els aliments de la nevera perquè no consumeixi tant. Un altre dels aspectes d'especial incidència és mirar quin tipus de potències tenen contractades els usuaris i intentar-les ajustar. A més, també es mira si el veí en qüestió té dret a l'accés del bo social, "perquè ens trobem que moltes vegades des de la companyia no s'informa".La majoria de veïns han acollit les intervencions de manera molt positiva perquè gràcies a les accions han notat el canvi en les seves factures i en el confort dins la llar. És el cas d'un dels veïns del bloc, Enric Sala, qui explicava que des que va canviar les bombetes que tenia per leds, va notar l'impacte. A més, també va canviar de companyia i de tarifa, cosa que l'ha ajudat a reduir el consum, valorat en 100 euros abans dels canvis, a la meitat.