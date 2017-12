Bones previsions d'ocupació pel pont de la Puríssima a Osona

22:29 VÍDEO Reclamen la llibertat dels presos polítics des de les portes de la presó de Tarragona. Una cinquantena de persones s'han concentrat davant el centre penitenciari lluint espelmes i pancartes per donar escalf als consellers i als Jordis que segueixen empresonats després d'haver declarat aquest divendres davant el jutge Llarena.

21:05 REPORTATGE Els «altres» represaliats del referèndum; per Isaac Meler. Diverses investigacions de la policia espanyola i la Fiscalia avancen contra ciutadans i càrrecs electes que van donar suport a l'1-O o van protestar contra la brutalitat policial. Agents dels Mossos d'Esquadra també afronten denúncies i processos interns contra la suposada passivitat del cos.

20:52 La CUP obre campanya a un col·legi icònic de la violència policial de l'1-O. Els anticapitalistes faran el primer acte electoral dilluns a la nit a l'escola Ramon Llull de Barcelona.

20:45 TV3 formalitza la demanda contra «El País» per no rectificar un reportatge injuriós. El periodista Íñigo Martínez acusava la cadena de manipulació reiterada en l'article "Una semana en la burbuja de TV3".

20:44 EXCLUSIVA El PP pretén «modular» la llibertat d'expressió en una nova denúncia contra Terribas. Els populars sol·liciten a l'organisme electoral que sancioni la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals pel discurs de la presentadora de Catalunya Ràdio. Informa Sergi Ambudio.

18:12 La CUP crida a fer un cordó contra la concentració ultra de dissabte a la seva seu. Els anticapitalistes denuncien "indefensió" provocada pel TSJC i la Junta Electoral perquè no han prohibit la convocatòria de l'extrema dreta.

16:11 Els advocats de Nuet recorren la prohibició de Llarena d'assistir a les declaracions dels consellers. Recorden que se'ls va citar degudament i que la causa no està secreta i demanen que els paguin les despeses de desplaçament des de Barcelona.



16:03 Sis militants de la CUP, sancionats fer campanya per l'1-O a Torredembarra. Els denunciats per la Policia Local s'enfronten a multes que oscil·len entre els 600 i els 1.200 euros. Els anticapitalistes afirmen que hi ha un sector dels agents que els persegueix de manera arbitrària i demanen que s'expulsi el PSC del govern municipal. Informa Jonathan Oca.

15:57 Turull, Rull i Sànchez accepten el 155 i diuen que actuaran dins del «marge constitucional». L'advocat dels consellers del PDECat i del president de l'ANC diu que se'ls ha d'alliberar perquè el 21-D hi hagi "igualtat de condicions" pels candidats i els electors.

15:41 Millo demana a ERC que aclareixi si qüestiona el "rigor" dels funcionaris que "garantiran la transparència" del 21-D. El delegat del govern espanyol a Catalunya diu que és una "irresponsabilitat tremenda" que els republicans posin en dubte la "neteja" de la jornada electoral.

15:36 Domènech demana l'alliberament dels consellers: "Qualsevol dia de més que estiguin empresonats és injustificat”. El candidat de Catalunya en Comú-Podem reclama la sortida de presó "per tenir una campanya electoral amb mínims estàndards".

15:03 El govern de Rajoy avisa Podem que portar el 155 al TC és actuar «d'apèndix» dels independentistes. El portaveu del govern espanyol considera que no hi ha "consistència jurídica" per recórrer la inconstitucionalitat de la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Méndez de Vigo celebra que el 155 hagi "recuperat la normalitat" a Catalunya.

14:55 La Fiscalia demana al Suprem que els consellers i els «Jordis» segueixin empresonats. El ministeri públic considera que persisteixen els riscos de fugida i reiteració delictiva.

14:39 Els Avis i Àvies per la llibertat omplen el saló de plens de l'Ajuntament de Reus. El col·lectiu ha volgut mostrar d'aquesta manera que el seu desacord amb la decisió de la Junta Electoral que els prohibeix reunir-se amb elements grocs a la plaça del Mercadal a partir del 5 de desembre en defensa dels presos polítics.

14:30 Pablo Casado veu Pinotxo com «la mascota de l'independentisme». Considera que la proposta d'Iceta seria un premi "a la deslleialtat que ha malbaratat en durant el procés”.

13:51 Acaben les compareixences dels consellers i els "Jordis" al Tribunal Suprem. El magistrat Pablo Llarena no decidirà fins dilluns si els deixa sortir de la presó.

13:47 Una diputada d'En Comú Podem considera «indigne» que Domènech culpi ERC i el PDECat del 155. Marta Sibina, que va estripar el carnet de Podem per la intervenció de Pablo Iglesias, no comparteix que es veti els independentistes per presentar el recurs al TC.

13:41 JxCat diu que negocia tres punts programàtics amb ERC i CUP sobre els presos, legitimar l'1-O i el procés constituent. Artadi respon a Rovira que només hi pot haver un sol Govern amb Puigdemont al capdavant i Junqueras com a vicepresident.

13:40 Arrimadas sobre els presos: «Respecto les decisions judicials, però si tornen a governar, faran el mateix». La candidata de Ciutadans critica que ERC recluti 14.000 apoderats per fer "un recompte paral·lel" i diu que "les tupinades les van fer ells l'1-0 i el 9-N".

13:24 Jordi Sànchez ja declara al Tribunal Suprem. És l'últim en comparèixer davant del magistrat instructor Pablo Llarena.

13:13 El jutge del Suprem no decidirà fins dilluns si excarcera els consellers i els «Jordis». Els membres del Govern han declarat que accepten el 155 i es comprometen a actuar dins del marc constitucional.

13:14 Madrid acomiada els funcionaris de les delegacions de la Generalitat a l'exterior. El Departament d'Exteriors va "explorar" la possibilitat de traslladar-los a altres organismes però la majoria perdran la feina tot i tenir contractes indefinits.

13:12 Oriol Junqueras i Raül Romeva no han respost les preguntes de la Fiscalia davant del Tribunal Suprem.

13:06 Només queden per declarar al Tribunal Suprem els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

12:47 Arrimadas sobre la sortida dels presos: “Respectem les decisions judicials, però si tornen a governar faran el mateix”. La candidata de Ciutadans, per altra banda, creu que ERC prepara un recompte paral·lel per al 21-D perquè “considera que tothom actua com ells”.

12:26 Josep Rull també ha acabat ja la seva declaració al Tribunal Suprem.

12:16 ENTREVISTA Antoni Abad: «Aspiro a presidir Foment per canviar-lo i fer-lo més compromès amb la societat». El president de la Cecot afirma, en una conversa amb Pep Martí: "El que sí que és inconstitucional és el relat d'alguns sobre el trasllat de les seus d'empreses". L'empresari creu que a la patronal que presideix Gay de Montellà falta diàleg i un altre estil de lideratge.

11:55 El PP demana als consellers que siguin «demòcrates» per «convicció» i no per «covardia» al Tribunal Suprem. Els populars apostaran per "sortir de l'embolic" i abordar els "autèntics problemes" dels catalans en la campanya del 21-D.

11:53 El govern municipal de Manresa restituirà la bandera espanyola a la teulada de l'Ajuntament durant els propers dies, acatant així la instrucció que va arribar el passat 24 de novembre de la subdelegació del govern espanyol a Catalunya.

11:47 La Junta Electoral ordena retirar les pancartes de «Llibertat» i «Democràcia» d'Economia. "No entenem en què distorsiona la campanya electoral del 21-D", ha assenyalat el secretari d'Economia, Pere Aragonès.

11:26 El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena podria no fer pública la decisió sobre els consellers i els "Jordis" fins dilluns que ve, just el dia abans de l'inici de la campanya del 21-D.

11:26 Joaquim Forn ja ha declarat al Tribunal Suprem. És el torn de Meritxell Borràs.

11:20 Ciutadans demana que «Felip VI» torni a l'Ajuntament de Sitges. La formació taronja exigeix també a la Junta Electoral que es retiri la fotografía de Carles Puigdemont del saló de Plens i la pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics.

11:18 Els consellers d'ERC ja han declarat davant del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem. Ara és el torn dels consellers del PDECat.

11:15 ERC denuncia al Senat el «bloqueig» del 155 a les excavacions de fosses comunes de la Guerra Civil. També critica que agents de la policia espanyola hagin obsequiat pilotes de goma a alumnes de primària de Lleida.

11:05 FOTO Apareixen pintades ofensives per la col·locació dels tres llaços grocs lluminosos instal·lats a Sabadellhttps://t.co/lq9hNMRX7N — NacióSabadell (@NacioSabadell) 1 de desembre de 2017

11:04 FILIPRIM Iceta, Arrimadas i Bertín, tot va molt bé! «El problema no era que malparlessin del procés –això ja s’esperava i entrava dins de certa lògica seva- sinó que Telecinco els regalés aquest espai gratuït de pura propaganda», diu Toni Vall a la seva anàlisi sobre l'entrevista a Telecinco.

10:49 Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carles Mundó ja han declarat davant del jutge Pablo Llarena.

10:48 Un furgó de la policia espanyola, amb dos dels acusats arribant al Tribunal Suprem. Foto: ACN

10:43 Els consellers d'ERC seran els següents en comparèixer davant del jutge Pablo Llarena, seguits dels del PDECat i, finalment, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

10:27 Oriol Junqueras ja ha declarat davant del jutge Pablo Llarena. Ha estat 20 minuts.

10:22 Ponts de color groc a Manlleu. Resposta contundent a la prohibició de la Junta Electoral de retirar símbols que demanen la llibertat dels presos políticshttps://t.co/uCoy84Fnjf #Osona pic.twitter.com/pWtQytOc0k — Osona.com (@osona) 1 de desembre de 2017

10:03 Francesc Homs i el lletrat Xavier Melero també han entrat al Tribunal Suprem per seguir les declaracions dels consellers i dels "Jordis".

10:01 L'advocat dels consellers d'ERC, Andreu Van den Eynde, entrant al Tribunal Suprem.

