Artistes centellencs tornen a obrir els seus estudis al públic

L'estudi de David Casals

Aquest cap de setmana tindrà lloc en diversos espais privats de Centelles l'obertura al públic dels tallers i estudis de diversos artistes centellencs. Fins l'any passat aquesta activitat es portava a terme coincidint amb la Festa Major d'Estiu però els propis creadors volen provar aquestes noves dates per donar a conèixer els seus treballs. Els estudis estaran oberts tan dissabte com diumenge de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Els artistes que hi participen són els pintors David Casals, Joan Gispert i Jordi Sarrate; la ceramista Marta Postico; la gravadora Eulàlia Llopart i el luthier Pere Mas.Entre aquests artistes destaca, com a tall d'exemple, la ceramista Marta Postico que porta més de 25 anys en aquesta tasca artesana que plasma en materials diversos com gres, refractari o porcellana amb coccions de prop de 1.240 graus. Les seves creacions van des de les més utilitàries fins a les més artístiques, des de la peça seriada a la peça única, en la majoria dels casos per encàrrecs d'empreses, privats o institucions.L'obra seriada sempre s'ha fet dissenyant petites col·leccions i l'obra artística, tal com reconeix l'artista, "he procurat que fos més aviat poètica o crítica que no pas únicament bonica". Els seus darrers treballs conjunts amb dissenyadors s'han decantat cap a la realització de vaixelles per a restaurants.Aquesta iniciativa dels estudis oberts va néixer l'any 2003 de la mà del jove pintor local David Casals que va obrir el seu estudi on pinta, a casa seva. Uns anys després s'hi van anar afegint la Marta Postico i d'altres. Com a exemple de l'èxit d'aquesta idea, ja hi han passat més de 2.700 persones en les tretze edicions per l'estudi d'en Casals. Està previst exposar les obres que es posaran a la venda, però també es podran veure altres treballs en procés de creació i no disponibles.Les activitats d'aquest col·lectiu es complementaran amb aparadors temàtics d'alguns dels artistes que hi participen, concretament David Casals exposarà a la Drogueria Rovira (antiga botiga de Can Tenorio) i Jordi Sarrate a l'antiga botiga de Fotos Pujol. En els dos casos es podran veure durant totes les festes de Nadal.

