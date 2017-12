Mundó ja ha declarat al Suprem per aconseguir sortir de la presó

11:55 El PP demana als consellers que siguin «demòcrates» per «convicció» i no per «covardia» al Tribunal Suprem. Els populars apostaran per "sortir de l'embolic" i abordar els "autèntics problemes" dels catalans en la campanya del 21-D.

11:53 El govern municipal de Manresa restituirà la bandera espanyola a la teulada de l'Ajuntament durant els propers dies, acatant així la instrucció que va arribar el passat 24 de novembre de la subdelegació del govern espanyol a Catalunya.

11:47 La Junta Electoral ordena retirar les pancartes de «Llibertat» i «Democràcia» d'Economia. "No entenem en què distorsiona la campanya electoral del 21-D", ha assenyalat el secretari d'Economia, Pere Aragonès.

11:26 El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena podria no fer pública la decisió sobre els consellers i els "Jordis" fins dilluns que ve, just el dia abans de l'inici de la campanya del 21-D.

11:26 Joaquim Forn ja ha declarat al Tribunal Suprem. És el torn de Meritxell Borràs.

11:20 Ciutadans demana que «Felip VI» torni a l'Ajuntament de Sitges. La formació taronja exigeix també a la Junta Electoral que es retiri la fotografía de Carles Puigdemont del saló de Plens i la pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics.

11:18 Els consellers d'ERC ja han declarat davant del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem. Ara és el torn dels consellers del PDECat.

11:15 ERC denuncia al Senat el «bloqueig» del 155 a les excavacions de fosses comunes de la Guerra Civil. També critica que agents de la policia espanyola hagin obsequiat pilotes de goma a alumnes de primària de Lleida.

11:05 FOTO Apareixen pintades ofensives per la col·locació dels tres llaços grocs lluminosos instal·lats a Sabadellhttps://t.co/lq9hNMRX7N — NacióSabadell (@NacioSabadell) 1 de desembre de 2017

11:04 FILIPRIM Iceta, Arrimadas i Bertín, tot va molt bé! «El problema no era que malparlessin del procés –això ja s’esperava i entrava dins de certa lògica seva- sinó que Telecinco els regalés aquest espai gratuït de pura propaganda», diu Toni Vall a la seva anàlisi sobre l'entrevista a Telecinco.

10:49 Oriol Junqueras, Raül Romeva i Carles Mundó ja han declarat davant del jutge Pablo Llarena.

10:48 Un furgó de la policia espanyola, amb dos dels acusats arribant al Tribunal Suprem. Foto: ACN

10:43 Els consellers d'ERC seran els següents en comparèixer davant del jutge Pablo Llarena, seguits dels del PDECat i, finalment, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

10:27 Oriol Junqueras ja ha declarat davant del jutge Pablo Llarena. Ha estat 20 minuts.

10:22 Ponts de color groc a Manlleu. Resposta contundent a la prohibició de la Junta Electoral de retirar símbols que demanen la llibertat dels presos políticshttps://t.co/uCoy84Fnjf #Osona pic.twitter.com/pWtQytOc0k — Osona.com (@osona) 1 de desembre de 2017

10:03 Francesc Homs i el lletrat Xavier Melero també han entrat al Tribunal Suprem per seguir les declaracions dels consellers i dels "Jordis".

Francesc Homs i el lletrat Xavier Melero, arribant al Tribunal Suprem Foto: ACN

10:01 L'advocat dels consellers d'ERC, Andreu Van den Eynde, entrant al Tribunal Suprem.

Andreu Van den Eynde, arribant al Tribunal Suprem Foto: ACN

10:00 Oriol Junqueras i Raül Romeva, seran els dos primers en declarar davant del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem. Els presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, seran els últims.

09:29 El programa electoral dels "comuns" aposta per una relació confederal entre Catalunya i Espanya i una agenda social amb centenars de propostes, com ara revertir la retallada de 1.500 milions a la sanitat, invertir el 6% del PIB en educació, una banca pública i salari mínim de 1.000 euros. NacióDigital ha tingut accés al document que s'aprovarà diumenge. Ho explica Sara González en primícia en aquest article.

09:06 Un furgó de la Guàrdia Civil durant el trasllat dels consellers d'Estremera al Tribunal Suprem. Foto: AC

08:29 El president Puigdemont ha publicat un tuit des de Brussel·les desitjant la sortida dels consellers i els "Jordis" de la presó. Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat! — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1 de desembre de 2017

08:13 Les conselleres empresonades a Alcalá Meco, Dolors Bassa i Meritxell Borràs; i els presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, són ja als calabossos de l'Audiència Nacional a l'espera que el jutge Pablo Llarena els citi a declarar.

08:10 Els consellers empresonats a Estremera, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn ja són al Tribunal Suprem per declarar a partir de dos quarts de deu del matí

07:48 PORTADES «Iglesias da la espalda a España y se entrega al independentismo», a l'«ABC». Recull de les portades dels mitjans catalans i espanyols de paper.

07:10 Els consellers i els «Jordis» declaren al Suprem per aconseguir la llibertat, per Isaac Meler. Busquen que el magistrat Pablo Llarena els apliqui el mateix criteri que als membres independentistes de la mesa del Parlament i els permeti sortir de la presó.

07:08 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. Sortir de la presó sí, però amb el cap alt. "Allò de que la democràcia espanyola no és 'militant' és una llegenda urbana més. La Justícia demanarà avui als presos polítics renunciar als seus projectes. La campanya del 21-D els espera", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia el Twitter de Junts per Catalunya, els Mossos i Woody Allen.

22:42 Sabadell encén tres llaços grocs lluminosos en memòria dels consellers presos i els presidents d'Òmnium i ANC, també empresonats. S'han instal·lat a l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua i el centre cívic de Torre-romeu.

22:22 CRÒNICA Miquel Iceta: del ball a la corbata per guanyar imatge de presidenciable; per Sara González.



22:21 .@KRLS Puigdemont diu des de Brussel·les que «una societat que té por no és una societat lliure» https://t.co/AVDE3c7jus pic.twitter.com/UMclyMmV1o — NacióDigital (@naciodigital) November 30, 2017

21:43 ​​La Guàrdia Urbana de Tarragona desconeixia els plans de la policia espanyola l'1-O. El cap de la policia tarragonina ha assegurat aquest dijous que es van limitar a garantir la seguretat del trànsit i ha afegit que «no els vam fer de guia, ni necessitaven la nostra guia».

20:37 Membres del PDECat, ERC i la CUP faran costat als presos a les portes del Tribunal Suprem. Artur Mas, Marta Pascal, Lluís Salvadó i Bel Olid són alguns dels representants que es desplaçaran aquest divendres fins a Madrid.

20:36 Puigdemont «torna» al seu col·legi de l'1-O per presentar la seva candidatura al 21-D. El president i cap de llista de Junts per Catalunya participarà dissabte en un acte a Sant Julià de Ramis, el municipi on havia de votar en el referèndum i un dels símbols de la violència policia.

20:34 PRIMÍCIA L'ANC està preparada per fer front a la fiança dels presos polítics. Agustí Alcoberro apunta que, en cas que la xifra sigui similar a la de Carme Forcadell -150.000 euros-, "la caixa de solidaritat se'n podria fer càrrec". Ho explica Carles Fiter des de Vic.

20:31 El Consell Professional de TV3 rebutja «la censura» de la Junta Electoral. Rebat les crítiques de manca de neutralitat recordant que la cadena va cobrir la manifestació del 28-O en defensa de la unitat d'Espanya.

19:11 JuntsxCat es presenta a Tarragona amb l'objectiu de restaurar el «Govern legítim». Eusebi Campdepadrós, Teresa Pallarès i Albert Batet ocupen els tres primers llocs de la llista que treballarà per "retornar el president Puigdemont al lloc que li pertoca, a la Generalitat, i també el Govern que ha estat il·legítimament destituït pel 155".

16:57 El PP denuncia Mònica Terribas a la Junta Electoral per un editorial. Els populars acusen la periodista d'haver utilitzat "consellers empresonats" durant el programa El Matí de Catalunya Ràdio.

16:30 Mercè Conesa evita que la Diputació de Barcelona declarari Felip VI persona non grata. La presidenta ha desfet l'empat votant en contra tot i que el seu grup inicialment s'havia abstingut.



16:09 L'alcalde de Sallent es postula per presidir l'Associació Catalana de Municipis. David Saldoni (PDeCAT) ha confirmat que presentarà una candidatura "transversal i el màxim d'integradora". Informa Estefania Escolà des de Sallent.

15:57 Mango mantindrà la seu social a Catalunya. La companyia, però, demana a la classe política "concòrdia i sentit comú" per aportar "estabilitat" al teixit empresarial.

15:20 El dia a dia dels presos polítics, en un extens reportatge de la BBC. La prestigiosa corporació britànica detalla al seu web com es viu a l'interior d'una presó espanyola.

15:04 L'Estat no pot obligar l'Ajuntament de les Preses a penjar-hi la bandera espanyola. Ho sentencia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que argumenta que la Subdelegació del govern espanyol va portar el consistori als tribunals per incomplir un requeriment que mai no havia existit. Informa Xavier Borràs.

14:28 El TSJC retorna als Mossos la vigilància del Palau de Justícia. El president, Jesús María Barrientos, ordena la retirada de la policia espanyola, que es va desplegar al la seu del tribunal davant la declaració d'independència.

13:40 Sabadell encendrà aquest vespre tres llaços grocs lluminosos per demanar l'alliberament dels presos polítics. Se situaran a l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua i el centre cívic de Torre-romeu.

13:30 El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) avala Julián Sánchez Melgar com a nou fiscal general de l'Estat. És el primer tràmit un cop el Consell de Ministres el proposés com a candidat després de la mort de José Manuel Maza.

13:25 Organitzacions mediambientals demanen ajuda als europarlamentaris per alliberar Junqueras i Romeva. Signen la carta la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Aigua és Vida, Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya, Grup Defensa del Ter, Martorell Viu, Plataforma de Defensa de les Terres del Sénia, Prou Sal i Xarxa Nova Cultura de l’Aigua.

13:25 Albiol acata l'ordre judicial però voldria que les obres de Sixena es quedessin al Museu de Lleida. El líder del PP apel·la al seu "sentiment de pertinença" a Catalunya.