Tona acull aquest cap de setmana la Fira Joc Joc

Un dels plats forts de la festa Major de Sant Andreu arriba aquest cap de setmana a Tona: la Fira Joc-Joc . Tal com explica des de l'organització, Xavier Socías, enguany com a novetat s'ha "endreçat el contingut per incorporar-hi el joc de taula modern".D'aquesta manera, la 17a edició del certamen quedarà dividida en dos pavellons on es podrà trobar jocs i joguines artesanes en un, "que és l'essència de la fira", i en l'altre, el joc de taula modern. Una de les altres novetats és que no hi haurà pausa al migdia i la fira s'obrirà de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda.D'altra banda, hi haurà activitats durant tot el dia en tots dos pavellons. La màgia hi serà present, pel festival Una Tona de màgia que se celebra al maig, i també hi haurà partides gegants perquè hi participi tothom. "La fira estarà viva", conclou Socías.